n. 1094 - "Doppu Pasqua, u misi allasca" (02 Aprile 2025)

Il numero 1094 di Girodivite di mercoledì 2 aprile 2025: "Doppu Pasqua, u misi allasca" (Dopo Pasqua, le giornate si allungano).

In questo numero:

** 5 aprile: basta armi ** , di Redazione Lavoro - 2 aprile 2025

Ora serve un salario di 2000 euro netti per dare più dignità al lavoro. Appuntamento a Roma ore 14:00 in Piazza Ss. Apostoli

> https://www.girodivite.it/5-aprile-basta-armi.html

** Guerra tra Russia e Ucraina, una pace fatta di piccoli accordi ** , di cirignotta - 2 aprile 2025

Una fase difficile che vede da parte della Russia un processo veloce di conquista dei territori prima di arrivare ad una trattativa con l’Ucraina che invece sta’ perdendo sul campo la regione di Kursk.

> https://www.girodivite.it/Guerra-tra-Russia-e-Ucraina-una.html

** L’onda nera ** , di Salvatore A. Bravo - 2 aprile 2025

La marea nera liberal difende con mezzi estremi l’affermarsi lento e inesorabile della “cultura sovranista”.

> https://www.girodivite.it/L-onda-nera.html

** Uli Henkel (AfD): Le capitali africane non hanno torto nel ritenere che sia meglio stare con i Paesi BRICS che nel “Nord europeo” ** , di Piotr Jastrzebski - 2 aprile 2025

Che impatto ha la migrazione dall’Africa sull’Europa?

> https://www.girodivite.it/Uli-Henkel-AfD-Le-capitali.html

** L’impegno di Amref contro le mutilazioni genitali femminili in Italia in audizione al Senato ** , di Amref Italia - 2 aprile 2025

I rappresentanti di Amref condividono il bagaglio di conoscenze e buone pratiche accumulate in oltre venti anni di lotta alle mutilazioni genitali femminili (MGF) in Italia e nel mondo.

> https://www.girodivite.it/L-impegno-di-Amref-contro-le.html

** PFAS, arriva un decreto legge per proteggere l’acqua potabile ** , di GREENPEACE - 2 aprile 2025

Una buona notizia che arriva a breve distanza dalla pubblicazione dei dati della nostra indagine “Acque senza veleni” con la quale abbiamo realizzato la prima mappa nazionale della contaminazione da PFAS nelle acque potabili italiane.

> https://www.girodivite.it/PFAS-arriva-un-decreto-legge-per.html

** Corea del Sud/Israele/OPT: macchinari HD Hyundai utilizzati nelle demolizioni in Cisgiordania ** , di Amnesty - 2 aprile 2025

Queste demolizioni hanno causato lo sfollamento forzato di circa 250 palestinesi e danneggiato i mezzi di sussistenza di centinaia di altre persone

> https://www.girodivite.it/Corea-del-Sud-Israele-OPT.html

** Per un Nuovo Umanesimo, il ruolo delle donne ** , par Erminia Bosnia

2 avril 2025

Nuovo Umanesimo ed il potenziale delle donne nel loro ruolo politico

> https://www.girodivite.it/Per-un-Nuovo-Umanesimo-il-ruolo.html

** Jacques Henri Lartigue e André Kertész alla Villa Mussolini di Riccione ** , di Piero Buscemi - 2 aprile 2025

Dal 23 novembre al 6 aprile 2025

> https://www.girodivite.it/Jacques-Henri-Lartigue-e-Andre.html

** Rispetto n. 14 - Riconversioni ** , di Franco Novembrini - 2 aprile 2025

A Villasanta, sarà per la vicinanza del periodo pasquale, si stanno verificando delle riconversioni che, se sincere, fanno ben sperare.

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-14-Riconversioni.html

** Figure retoriche (10): Paradosso ** , di Alessandra Calanchi - 2 aprile 2025

Il paradosso introduce un’affermazione, un’opinione o una tesi contraria alla credibilità o al senso comune, e che quindi genera sorpresa, spaesamento logico, incertezza o perplessità, individuando però anche un nuovo modo di ragionare...

> https://www.girodivite.it/Figure-retoriche-10-Paradosso.html

** Giornalisti? Quanti sono? Quanto guadagnano? ** , di Adriano Todaro - 2 aprile 2025

Generazione Z e social media – Sangiuliano premiato – Giovedì seduta Vigilanza Rai – War Rom compie gli anni

> https://www.girodivite.it/Giornalisti-Quanti-sono-Quanto.html

** Q&P n. 208 - Premi per i "migliori" ** , di Franco Novembrini - 2 aprile 2025

Riprendo la rubrica Quisquilie&Pinzellacchere sollecitato dal commento di un amico riguardo ad una premiazione che ogni anno il Comune di Villasanta (VLS1929 per chi vuol ricordare la data di nascita di questo Comune) premia i "migliori" nello studio e nello sport.

> https://www.girodivite.it/Q-P-n-208-Premi-per-i-migliori.html

** Giù la maschera ** , di Luigi Boggio - 1 aprile 2025

Se la legalità viene prima dei voti non bisogna gridare ai complotti per delle sentenze non condivisibili...

> https://www.girodivite.it/Giu-la-maschera.html

** Blood Soaked Earth di Starchild e "No War, No Fighting" di Marco Ferrara, due opere siciliane in gara al Premio Rai Sorriso Channel a Tulipani di Seta Nera ** , di redazione cinema - 1 aprile 2025

Due opere firmate Marco Ferrara, tutte e due siciliane, sono state selezionate al Festival Tulipani di Seta Nera, prestigioso evento dedicato al cinema sociale e inclusivo:

Il videoclip musicale “Blood Soaked Earth” di Starchild (Ciro Strazzeri), con la regia di Marco Ferrara, è in gara nella sezione Social Clip (Videoclip Musicali) e concorre anche per il Premio Sorriso Rai Cinema Channel.

Il mini cortometraggio “No War, No Fighting”, sempre diretto da Marco Ferrara, è anch’esso (...)

> https://www.girodivite.it/Blood-Soaked-Earth-di-Starchild-e.html

** Post/teca Marzo 2025 ** , di Sergej - 1 aprile 2025

Il numero 03.2025 di Post/teca

> https://www.girodivite.it/Post-teca-Marzo-2025.html

** Senza diritti: Crisi e conflitti dimenticati ** , di Amnesty - 31 marzo 2025

La frase “brucia tutto, uccidi tutti” potrebbe sembrare il titolo di un film, ma purtroppo è una strategia brutale usata per annientare intere comunità e cancellarne l’esistenza.

> https://www.girodivite.it/Senza-diritti-Crisi-e-conflitti.html

** Spazi liminali, il libro fotografico di Alessandra Condello ** , di Redazione Zerobook - 30 marzo 2025

Spazi liminali / di Alessandro Condello ; prefazione di Ernesto Di Renzo.

65 p. - (Fotografia ZeroBook). - ebook ISBN 978-88-6711-240-1, book ISBN 978-88-6711-239-5.

> https://www.girodivite.it/Spazi-liminali-il-libro.html

** Un politico con vista sull’Atlantico ** , di Luigi Boggio - 30 marzo 2025

Cosa vogliamo, è l’epoca della non coerenza e di guardare sempre al proprio destino personale. Del bene comune se ne infischiano. Privi di ideali ma subalterni alle nuove ideologie...

> https://www.girodivite.it/Un-politico-con-vista-sull.html

** Lentini - Consiglio Comunale in Adunanza Aperta, "Misure compensative autostrada Ragusa-Lentini" ** , di Giuseppe Castiglia - 30 marzo 2025

Convocazione Consiglio Comunale in ADUNANZA APERTA lunedì 31 marzo ore 18:00 presso i locali della Sala Udienze “G.Falcone” del Palazzo di Giustizia di Lentini” sito in via Caltanissetta, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

> https://www.girodivite.it/Lentini-Consiglio-Comunale-in,37805.html

** Persone: Richard Chamberlain, attore ** , di Redazione - 30 marzo 2025

È morto l’attore Richard Chamberlain, noto soprattutto per il ruolo di padre Ralph nella serie televisiva “Uccelli di rovo”

> https://www.girodivite.it/Persone-Richard-Chamberlain-attore.html

** Il compagno Stalin e noi ** , di Salvatore A. Bravo - 30 marzo 2025

Non si possono non ringraziare Giulio Chinappi, Vanna Melia, Alessandro Pascale e Pietro Terzan per la “pubblica iniziativa”. Il caso Stalin non è certo chiuso, anzi è ora di riaprire i chiavistelli della storia...

> https://www.girodivite.it/Il-compagno-Stalin-e-noi.html

** Lentini, 5 aprile 2025: Costruire la pace ** , di Redazione - 29 marzo 2025

> https://www.girodivite.it/Lentini-5-aprile-2025-Costruire-la.html

** Paesaggi / Luce ** , di Alberto Giovanni Biuso - 29 marzo 2025

Una mostra al Castello di Novara

> https://www.girodivite.it/Paesaggi-Luce.html

** Barbie e il Presidente ** , di Alessandra Calanchi - 29 marzo 2025

Barbie is no longer on the table / di Camilla Pazzaglia. - Senigallia : Ventura edizioni, 2024. - 33 p. - (Parole madri). - ISBN 979-12-81388-57-4.

> https://www.girodivite.it/Barbie-e-il-Presidente.html

** Catania, 5 aprile 2025: mostra d’arte bipersonale: Ivan e Violetta ** , di Redazione - 28 marzo 2025

Siamo lieti di annunciarvi che sabato 5 aprile, alle ore 18:00, presso lo spazio espositivo sito in Via Piave 8/10, Galleria Calcagno, si terrà l’inaugurazione della mostra bipersonale "Trasfigurazioni cromatiche" dei maestri Violetta e Ivan. Vi aspettiamo!

"Dei colori s’incontrarono una volta sola quasi per caso catturati da un’ emozione e si assimilarono a me. Da allora la mia anima cerca un posto lontano dal caos dell’immaginazione dove finalmente abitare" (Ignazio (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-5-aprile-2025-mostra-d.html

** Catania, 4 aprile 2025: Maestro militante, Gaetano Compagnino ** , di Associazione Olga Benario - 28 marzo 2025

Venerdì 4 Aprile alle 19.30, in via Battiato n.6 - Catania

Maestro Militante: Gaetano Compagnino tra politica e cultura

Intervengono: Antonio Allegra, Luca Cangemi, Miriam Compagnino, Andrea Manganaro.

A seguire CENA SOCIALE

Gaetano Compagnino (Militello in Val di Catania, 29 ottobre 1939 – Catania, 8 marzo 2004) è stato un insegnante e teorico della letteratura italiano. Vedi scheda su (...)

> https://www.girodivite.it/Catania-4-aprile-2025-Maestro.html

** Terremoto di magnitudo 7,7 colpisce il Myanmar, con scosse avvertite nella vicina Thailandia ** , di Redazione - 28 marzo 2025

Venerdì la Birmania centrale è stata colpita da un potente terremoto di magnitudo 7,7 , secondo l’United States Geological Survey, con scosse avvertite in tutta la Thailandia e nelle vicine province cinesi .

• Un numero imprecisato di persone è rimasto intrappolato dopo il crollo di un grattacielo nella capitale thailandese Bangkok in seguito al terremoto, secondo le autorità thailandesi. Una persona è morta e altre 50 sono rimaste ferite nel crollo.

• Secondo l’USGS, circa 12 minuti dopo il sisma (...)

> https://www.girodivite.it/Terremoto-di-magnitudo-7-7.html

** I partigiani della Pace verso l’ottantesimo della Liberazione ** , di Laura Tussi - 28 marzo 2025

I partigiani della Pace verso l’ottantesimo della Liberazione

Il Comune di Oggiono

L’ Assessorato alla Cultura

La Civica Biblioteca

La Sezione ANPI di Oggiono

• Presentano:

il 12 Aprile 2025 alle ore 18.00

presso lo Spazio Lettura di Imberido frazione di Oggiono in via Baravico 24/2 il libro I Partigiani della Pace di LAURA TUSSI e FABRIZIO CRACOLICI.

• Introdurrà CLAUDIO RAVASI

Questa iniziativa per quanto riguarda l’ANPI rientra nelle iniziative di avvicinamento al 25 Aprile e nelle (...)

> https://www.girodivite.it/I-partigiani-della-Pace-verso-l.html

** Palpitare di nessi ** , di Laura Tussi - 28 marzo 2025

Palpitare di nessi : Ricerca di educare creativo a un mondo nonviolento / Danilo Dolci ; con una nota di Giuseppe Barone ; postfazione di Remo Fornaca. - Messina : Mesogea, 2012. - 240 p. - (Imperfetti : saggi). - ISBN 978-88-4692-103-1.

> https://www.girodivite.it/Palpitare-di-nessi.html

** E la Sicilia? Perché Trump non ci vuole? ** , di Redazione PuntoG - 28 marzo 2025

Riceviamo il comunicato stampa della Fondazione Cosa Nostra, subito dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

> https://www.girodivite.it/E-la-Sicilia-Perche-Trump-non-ci.html

** Tre luoghi del conflitto: America, Turchia, Gaza... ** , di Luigi Boggio - 26 marzo 2025

Oggi l’unica voce di aiuti e di pace proviene da Francesco e dalle comunità in prima fila nei luoghi della disperazione.

> https://www.girodivite.it/Tre-luoghi-del-conflitto-America.html

** Catania ** , di Alberto Giovanni Biuso - 26 marzo 2025

Teoria e prassi della spazzatura

> https://www.girodivite.it/Catania.html

** Persone: Claudia Apostolo, giornalista ** , di Redazione - 26 marzo 2025

E’ morta all’improvviso nella notte. Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Claudia Apostolo, volto storico del tg regionale del Piemonte, inviata per la rubrica nazionale Ambiente Italia e del tg scientifico Leonardo (Rai3). Nata a Torino nel 1956, giornalista professionista dal 1992, era approdata alla Rai dopo una lunga gavetta e diverse collaborazioni con varie testate giornalistiche, da Radio Popolare a La Repubblica

Chi era Claudia Apostolo

Aveva 68 anni, ne avrebbe compiuti (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Claudia-Apostolo.html