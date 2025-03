n. 1092 - "U friddu i Marzu si ’nfila intra u cornu d’u voi" (19 marzo 2025)

Il numero 1092 di Girodivite, mercoledì 19 marzo 2025: "U friddu i Marzu si ’nfila intra u cornu d’u voi" (Il freddo di Marzo penetra anche dentro le corna del bue).

In questo numero:

** La telefonata tra Donald e Vladimir ** , di cirignotta - 19 marzo 2025

Sia Putin che Trump si sono trovati d’accordo sul reciproco interesse nella normalizzazione delle relazioni nel garantire la sicurezza del mondo.

> https://www.girodivite.it/La-telefonata-tra-Donald-e.html

** L’Assemblea nazionale dell’industria USB lancia la mobilitazione per il salario e contro il riarmo europeo ** , di Redazione Lavoro - 19 marzo 2025

Un’assemblea nata con lo scopo di superare la dimensione meramente aziendale dei delegati e delle delegate

> https://www.girodivite.it/L-Assemblea-nazionale-dell.html

** Greenpeace è sotto attacco ** , di GREENPEACE - 19 marzo 2025

I politici negazionisti della crisi climatica, come Trump, stanno riportando il mondo indietro, mettendo a rischio il nostro futuro e quello del pianeta.

> https://www.girodivite.it/Greenpeace-e-sotto-attacco.html

** Onu: rapporto sulla violenza di genere a Gaza ** , di Amnesty - 19 marzo 2025

“Persone palestinesi uscite dai centri di detenzione israeliane hanno riferito ad Amnesty International che sono state sottoposte a torture e violenza sessuale”.

> https://www.girodivite.it/Onu-rapporto-sulla-violenza-di.html

** Guerra in Siria ** , di cirignotta - 19 marzo 2025

Un processo fratricida e religioso che nel corso di tutti questi anni ha assunto una contrapposizione settaria che ha visto l’opposizione di due fazioni religiose quella dei sunniti e quella degli alauiti oltre che di una piccola parte di Cristiani.

> https://www.girodivite.it/Guerra-in-Siria.html

** È un manicomio! ** , di Evaristo Lodi - 19 marzo 2025

Gli USA vogliono riprendersi il canale di Panama così come la Russia vuole riprendersi l’Ucraina. MAGA vuole tornare grande imponendo dazi commerciali al resto del mondo, anche al vicino Canada...

> https://www.girodivite.it/E-un-manicomio.html

** Lavoro e Costituzione ** , di Salvatore A. Bravo - 19 marzo 2025

Sta a noi riconquistare le parole e i valori della Costituzione: pace, lavoro e comunità sono parte di un processo di lotta senza la quale nulla è possibile.

> https://www.girodivite.it/Lavoro-e-Costituzione.html

** Elly Schlein, il PD e il ReArm Europe ** , di Mario Barcellona - 19 marzo 2025

L’idea di una minaccia russa verso l’intera Europa è – come i più autorevoli analisti geopolitici non hanno mancato di illustrare – assolutamente priva di fondamento

> https://www.girodivite.it/Elly-Schlein-il-PD-e-il-ReArm.html

** Berlino, estate ’42 ** , di Piero Buscemi - 19 marzo 2025

Regia di Andreas Dresen, con Liv Lisa Fries, Johannes Hegemann, Lisa Wagner, Alexander Scheer, Emma Bading (Drammatico, - Germania, 2024, durata 124 minuti)

> https://www.girodivite.it/Berlino-estate-42.html

** Il "digital use divide" la nuova sfida da affrontare ** , di Massimo Stefano Russo - 19 marzo 2025

Intervista a Carmine Martinucci, presidente dell’Associazione internazionale per la promozione della Scuola a Rete DiCultHer e responsabile editoriale della rivista Culture Digitali.

> https://www.girodivite.it/Il-digital-use-divide-la-nuova.html

** Figure retoriche (8): Litote ** , di Alessandra Calanchi - 19 marzo 2025

La litote (dal greco antico litótes, “semplicità” e “attenuazione”, da litós “semplice”) consiste nell’affermare un concetto negando il suo opposto...

> https://www.girodivite.it/Figure-retoriche-8-Litote.html

** Binomi di parole (23): Postnaturale e Sovrumano ** , di Alessandra Calanchi - 19 marzo 2025

Riprendo dopo parecchio tempo questa rubrica perché mi sono imbattuta di queste due parole negli stessi giorni e questo mi ha causato una irresistibile curiosità...

> https://www.girodivite.it/Binomi-di-parole-23-Postnaturale-e.html

** Soldi per i quotidiani ** , di Adriano Todaro - 19 marzo 2025

Rai: scontro Lega-FdI – In Italia gli influencer sono 8 mila – Il Washington Post cerca giornalisti di destra – Le parole proibite da Trump – Il sindaco di Venezia dà i voti ai giornalisti – Il Foglio lo fa l’AI – Rai: la solita melassa – Dal Sole24 Ore al Fatto Quotidiano

> https://www.girodivite.it/Soldi-per-i-quotidiani.html

** Rispetto n. 12 - Acchiappa "pollower" ** , di Franco Novembrini - 19 marzo 2025

Sarà che ci avviciniamo alla Pasque di Resurrezione che anche a VLS1929 sta resuscitando una la Proloco incenerita 5 anni fa. Ma...

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-12-Acchiappa-pollower.html

** Persone: Jesse Colin Young, cantante ** , di Redazione Risonanze - 18 marzo 2025

Jesse Colin Young, a prolific musician known as the voice of The Youngbloods’ era-defining "Get Together," died on Sunday at his home in Aiken, S.C. The news was confirmed via Young’s publicist. No cause of death was given; he was 83.

Written by Chester Powers, who was better known as Dino Valenti, "Get Together" was a modest hit for The Youngbloods upon its initial 1967 release on the band’s self-titled debut. But a reissue of the genial folk-rock single reached No. 5 on the Billboard Hot (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Jesse-Colin-Young-cantante.html

** Persone: Gianni Cannone, ex sindaco di Lentini ** , di Redazione - 18 marzo 2025

La Redazione di Girodivite esprime il proprio cordoglio per la morte di Gianni Cannone, uomo di cultura e innamoratissimo della sua città, Lentini.

La morte di Gianni Cannone / di Nello La Fata

Lentini - Questa sera, 16 marzo 2025, è venuto a mancare GIANNI CANNONE, Giornalista ed ex Sindaco di Lentini Lentini - Ore 18.45 rispondo al telefono e mi arriva una notizia sconvolgente a dolorosa: la scomparsa del carissimo amico e maestro di giornalismo Gianni Cannone.

Gianni è stato anche (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Gianni-Cannone.html

** Rosario aveva 18 anni ** , di Luigi Boggio - 18 marzo 2025

Rosario aveva 18 anni, morto lungo la strada che lo portava a casa, dopo una giornata di duro lavoro in un agrumeto non lontano dalla cittadina di Francofonte.

> https://www.girodivite.it/Rosario-aveva-18-anni.html

** Lentini Centro Storico – Una occasione mancata ** , di Francesco Valenti - 18 marzo 2025

Il centro storico e soprattutto il rione San Paolo continua a spopolarsi, le case ad essere abbandonate e a poco a poco, a cadere in pezzi... Tutto coperto dal silenzio assordante delle varie amministrazioni locali...

> https://www.girodivite.it/Lentini-Centro-Storico-Una.html

** Il Ruanda ha interrotto le relazioni diplomatiche con il Belgio ** , di Alessandro Marescotti - 18 marzo 2025

Il Ruanda ha interrotto le relazioni diplomatiche con il Belgio per le accuse sul suo ruolo nella guerra nella Repubblica Democratica del Congo

> https://www.girodivite.it/Il-Ruanda-ha-interrotto-le.html

** Eurofollie ** , di Alberto Giovanni Biuso - 17 marzo 2025

Tornano in Italia le piazze interventiste

> https://www.girodivite.it/Eurofollie,37735.html

** Intervista immaginaria ai Biscotti della Monaca ** , di Massimo Stefano Russo - 17 marzo 2025

Siamo i Biscotti della Monaca, dolci dal sapore antico e avvolgente. La nostra storia nasce nei conventi, tra le mani sapienti delle monache...

> https://www.girodivite.it/Intervista-immaginaria-ai-Biscotti.html

** Intervista (im)possibile a Franz Sacher creatore della Sachertorte ** , di Massimo Stefano Russo - 17 marzo 2025

Quando l’ho presentata alla corte, non sapevo che sarebbe diventata un simbolo di Vienna. Ricordo che la competizione con la pasticceria Demel per i diritti sulla ricetta è stata...

> https://www.girodivite.it/Intervista-im-possibile-a-Franz.html

** Persone: Lucio Villari, storico ** , di Redazione - 17 marzo 2025

Domenica 16 marzo 2025 è morto lo storico Lucio Villari, autore di numerosi saggi sul periodo tra il Settecento e il Novecento. La notizia della sua morte è stata data dalla famiglia lunedì mattina 17 marzo. Aveva 91 anni.

Villari era nato a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, nel 1933. Ha insegnato storia contemporanea all’università di Roma Tre. Tra le altre cose ha scritto insieme al fratello Rosario, anche lui storico, un manuale di storia per le scuole molto popolare, La (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Lucio-Villari-storico.html

** 5 Aprile: Tutti a Roma per il Futuro dell’Italia ** , di Giuseppe Castiglia - 17 marzo 2025

La situazione economica e sociale dell’Italia è sempre più critica. Le famiglie italiane si trovano a fronteggiare un caro vita insostenibile e bollette sempre più alte, mentre il tessuto industriale del Paese è in caduta libera. Molte imprese sono sull’orlo della chiusura, e la preoccupazione cresce di giorno in giorno.

> https://www.girodivite.it/5-Aprile-Tutti-a-Roma-per-il.html

** "Forme e colori dall’Italia preromana", dal 15 marzo a Canosa di Puglia ** , di Redazione - 17 marzo 2025

Antichi reperti illuminano un momento importante della storia dell’Italia antica, una proposta di bellezza e di memoria, in mostra dal 15 marzo al 18 maggio presso l’Edifico Mazzini di Canosa di Puglia.

Dopo il successo della mostra in Cile, Argentina, Brasile e Messico, reperti inestimabili tornano nel luogo di appartenenza per far riscoprire la storia di Canosa e delle sue radici antiche.

Un viaggio nel tempo attraverso la bellezza degli oggetti dell’epoca preromana che raccontano la (...)

> https://www.girodivite.it/Forme-e-colori-dall-Italia.html

** Michael Longley, l’ultimo bardo irlandese ** , di Angelo Guida - 17 marzo 2025

Il maestro del lume di candela / di Michael Longley ; a cura di Piero Boitani e Paolo Febbraro ; traduzioni di Paolo Febbraro, Piero Boitani e Marco Sonzogni. – Milano: Mondadori Libri, 2023 – 312 pp. – (Collezione Lo Specchio). - ISBN 978-88-04-77269-9.

> https://www.girodivite.it/Michael-Longley-l-ultimo-bardo.html

** Cronache di un giudizio ** , di Alessandra Calanchi - 17 marzo 2025

A 75 anni dalle Cronache Marziane di Ray Bradbury, che denunciavano il lato più scuro del Sogno Americano proiettandolo sul Pianeta Rosso, Alessandro Castellari ci propone – con l’erudita ironia che lo contraddistingue – quattro Cronache...

> https://www.girodivite.it/Cronache-di-un-giudizio.html

** Persone: Émilie Dequenne, attrice ** , di redazione cinema - 17 marzo 2025

Élevée dans un milieu modeste, a priori loin du cinéma, Émilie Dequenne n’était pas prédestinée à être une star de cinéma mais le jeu l’a toujours intriguée. Elle suit des cours de théâtre quand les frères terribles du cinéma d’auteur belge Luc et Jean-Pierre Dardenne la repèrent. Ils ont enfin trouvé leur « Rosetta ». Elle vient toujours d’avoir 17 ans et tient le rôle qui va changer sa vie, avec le prix d’interprétation à Cannes en 1999.

Après « Rosetta », le cinéma français lui fait les yeux doux. Après avoir (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Emilie-Dequenne-attrice.html

** No pax? Grazie ma no, grazie ** , di Alessandra Calanchi - 16 marzo 2025

Chiedo pubblicamente scusa ai miei figli, a tutti i nostri figli, di questa deriva, di questo abisso, di questo scenario di putridume e di morte...

> https://www.girodivite.it/No-pax-Grazie-ma-no-grazie.html

** Intervista immaginaria al Marsala ** , di Massimo Stefano Russo - 14 marzo 2025

In una storica cantina di Marsala, tra botti di rovere e profumi di uva matura incontriamo il Marsala.

> https://www.girodivite.it/Intervista-immaginaria-al-Marsala.html

** Guerra Russia -Ucraina, Putin: “Solo una pace duratura” ** , di cirignotta - 14 marzo 2025

L’Ucraina sembra avere accettato una tregua di 30 giorni in cambio della revoca dello stop agli aiuti militari Usa...

> https://www.girodivite.it/Guerra-Russia-Ucraina-Putin-Solo.html

** Kuros o kuroi? ** , di Francesco Valenti - 13 marzo 2025

Tra meno di un mese il kuros di Leontinoi dovrebbe essere trasferito, dopo un “prestito temporaneo” di un anno al locale museo, in altra sede...

> https://www.girodivite.it/Kuros-o-kuroi.html

** La nuova pandemia ** , di Marco Monari - 13 marzo 2025

Mentre ogni giorno migliaia di persone perdono la vita o rimangono orrendamente mutilate, i contagiati della politica europea, anziché riconoscere l’errore e cercare una soluzione diplomatica, perseverano...

> https://www.girodivite.it/La-nuova-pandemia.html