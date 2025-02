n. 1089 - "Avvucati dutturi e bicchini, cuscienza picca e sacchetti chini" (26 febbraio 2025)

Il numero 1089 di Girodivite, mercoledì 26 febbraio 2025: "Avvucati dutturi e bicchini, cuscienza picca e sacchetti chini" (Avvocati dottori e becchini, poca coscienza e tasche piene).

In questo numero:

** La UE è nel caos e preoccupata per la pace ** , di Redazione Lavoro

26 febbraio 2025

Dà più fondi per le armi mentre la crisi sociale si fa sempre più seria. L’USB in piazza a Roma il 29 marzo per contratti veri e contro l’aumento delle spese militari

> https://www.girodivite.it/La-UE-e-nel-caos-e-preoccupata-per.html

** La salute dell’Africa, dopo le misure su USAID ** , di Amref Italia - 26 febbraio 2025

Micucci (Amref Italia): "Amref sta facendo ogni sforzo possibile per dare continuità a progetti che improvvisamente hanno visto mancare fondi essenziali.

> https://www.girodivite.it/La-salute-dell-Africa-dopo-le.html

** Alla COP16 di Roma si decide il futuro della biodiversità ** , di GREENPEACE - 26 febbraio 2025

Un articolo di Martina Borghi, Responsabile Campagna Foreste di Greenpeace Italia.

> https://www.girodivite.it/Alla-COP16-di-Roma-si-decide-il.html

** Ultimatum di Trump all’Ucraina e all’Europa ** , di cirignotta - 26 febbraio 2025

Termini stretti che pongono l’Europa in affanno nel cercare di mettere insieme i pezzi del gruppo dei 27 oramai frammentato sulla guerra e sugli aiuti militari.

> https://www.girodivite.it/Ultimatum-di-Trump-all-Ucraina-e.html

** Una tiepida lotta alle mafie: Paolo Borrometi al Liceo Cottini di Torino ** , di francoplat - 26 febbraio 2025

“Ma perché l’avete votato?”; loro dicevano “Perché ci aiuta, perché ci dà da mangiare, perché ci dà lavoro”

> https://www.girodivite.it/Una-tiepida-lotta-alle-mafie-Paolo.html

** Omaggio a Chet Baker con Gianluca Galvani 5tet al Museo del Saxofono ** , di Redazione Risonanze - 26 febbraio 2025

Sabato 1° marzo 2025 - Ore 21:00

> https://www.girodivite.it/Omaggio-a-Chet-Baker-con-Gianluca.html

** Merja KYLLÖNEN: L’eredità coloniale europea ha causato risentimento nei Paesi africani ** , di Piotr Jastrzebski - 26 febbraio 2025

Merja KYLLÖNEN (deputato al Parlamento europeo): L’eredità coloniale europea ha causato un profondo risentimento in molti Paesi africani

> https://www.girodivite.it/Merja-KYLLONEN-L-eredita-coloniale.html

** Nela RIEHL: Le nazioni africane rivendicano la responsabilità del loro futuro ** , di Piotr Jastrzebski - 26 febbraio 2025

"Purtroppo stiamo vivendo un’epoca di crescenti scontri in tutto il mondo. Dopo anni di globalizzazione, molte grandi potenze si stanno ora ritirando per creare le proprie sfere di interesse e avanzare le proprie rivendicazioni".

> https://www.girodivite.it/Nela-RIEHL-Le-nazioni-africane.html

** Figure retoriche (5): Ossimoro ** , di Alessandra Calanchi - 26 febbraio 2025

L’ossimoro (dal greco oximoron = acuto e moros = ottuso) consiste nell’accostamento di due termini di senso contrario o in antitesi tra loro...

> https://www.girodivite.it/Figure-retoriche-5-Ossimoro.html

** Intervista (im)possibile a John Fitzgerald Kennedy ** , di Massimo Stefano Russo - 26 febbraio 2025

Mi consenta Presidente: chi l’ha ammazzata?

> https://www.girodivite.it/Intervista-im-possibile-a-John.html

** Di persona...personalmente ** , di Piero Buscemi - 26 febbraio 2025

Una visita nei luoghi del Commissario Montalbano, con un pensiero nostalgico al suo indimenticabile ideatore

> https://www.girodivite.it/Di-persona-personalmente.html

** Maestri ** , di Salvatore A. Bravo - 26 febbraio 2025

Costanzo Preve è stato in un’epoca di mediocrità “un maestro”. Egli ha testimoniato la verità nella cornice apocalittica dell’ultimo uomo

> https://www.girodivite.it/Maestri.html

** Al via la rassegna ZoomTeatro coprodotto da Palazzo Scammacca ** , di redazione teatro - 26 febbraio 2025

Dal 2 marzo al 18 maggio gli spettacoli specchio della contemporaneità nel palco della dimora baronale. “Un palcoscenico che affonda le sue radici nell’indimenticato Teatro Club di Nando Greco”.

> https://www.girodivite.it/Al-via-la-rassegna-ZoomTeatro.html

** Avviata la Campagna per emendare il codice del Terzo Settore: D.LGS 117/2017 ** , di Enzo Maddaloni - 26 febbraio 2025

Con questo appello è partita la consultazione sulle modifiche del testo del D.Lgs 117/2017 (Codice Terzo Settore) che nella sostanza trasforma tutte le associazioni in “Impresa Sociale”

> https://www.girodivite.it/Avviata-la-Campagna-per-emendare.html

** «I meridionali sono inferiori» ** , di Adriano Todaro - 26 febbraio 2025

I 10 libri più venduti nel 2024 in Italia – Google Maps si adegua a Trump – Sempre peggio alla Rai: ora s’inventano le false assoluzioni

> https://www.girodivite.it/I-meridionali-sono-inferiori.html

** Rispetto n. 9 - Mascherine ** , di Franco Novembrini - 26 febbraio 2025

Veniamo influenzati dai periodi delle manifestazioni, l’altra settimana dal Festival di Sanremo, questa dal Carnevale.

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-9-Mascherine.html

** Lentini - Convocazione del Consiglio Comunale in Seduta Aperta ** , di Giuseppe Castiglia - 25 febbraio 2025

Il prossimo giovedì 6 marzo 2025, alle ore 18:00, si terrà una seduta del Consiglio Comunale di Lentini in adunanza aperta presso la Sala Udienze "G. Falcone" del Palazzo di Giustizia in via Caltanissetta. Saranno trattate le problematiche relative all’Istituto Comprensivo "Riccardo da Lentini - Vittorio Veneto". La riunione è stata convocata a seguito della conferenza dei capigruppo tenutasi il 24 febbraio.

> https://www.girodivite.it/Lentini-Convocazione-del-Consiglio,37629.html

** "L’Europa che non è stata": in streaming il ricordo su Renzo Foa alla Camera dei Deputati (26 Febbraio, ore 16:30) ** , di Redazione Zerobook

25 febbraio 2025

Mercoledì 26 febbraio alle ore 16:30 si terrà, a porte chiuse presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, un incontro in ricordo di Renzo Foa, in occasione dell’uscita del libro L’Europa che non è stata, pubblicato da Succedeoggi Libri.

Renzo Foa (1946-2009) è stato un giornalista e intellettuale di rilievo nel panorama italiano. Primo direttore de "L’Unità" non espresso dalla gerarchia del PCI, ha successivamente ricoperto il ruolo di editorialista de "Il Giornale" e direttore di (...)

> https://www.girodivite.it/L-Europa-che-non-e-stata-in.html

** «Chi si fa verme» ** , di Alberto Giovanni Biuso - 24 febbraio 2025

Trump, l’Europa, l’Italia

> https://www.girodivite.it/Chi-si-fa-verme.html

** Persone: Gianni Pettenati, cantante ** , di Redazione Risonanze - 23 febbraio 2025

Resterà per sempre il cantante di "Bandiera gialla", canzone simbolo della musica leggera degli anni ’60: Gianni Pettenati è morto nella sua casa di Albenga (Savona) all’età di 79 anni il 23 febbraio 2025. L’annuncio della scomparsa, avvenuta nella notte, è stato dato con un post sui social dalla figlia Maria Laura: "Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l’amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l’adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Gianni-Pettenati-cantante.html

** Dialogo immaginario sul tempo libero e anche altro con Manlio Sgalambro ** , di Massimo Stefano Russo - 23 febbraio 2025

Col supporto di Chatgpt

> https://www.girodivite.it/Dialogo-immaginario-sul-tempo.html

** «Ma torno a voi con una domanda»: la risposta di Lentini nell’omaggio a Sgalambro ** , di Chiara Marino - 23 febbraio 2025

A Lentini, poeti, pensatori e musicisti hanno ricordato l’illustre concittadino Manlio Sgalambro a cento anni dalla sua nascita. A quanto pare è occorsa tenacia, perché la cittadina distratta non usa appuntarsi in petto i vanti...

> https://www.girodivite.it/Ma-torno-a-voi-con-una-domanda-la.html

** La crisi cronica del sistema-paese: mettiamoci la faccia e andiamo avanti insieme. ** , di Gaetano Sgalambro - 23 febbraio 2025

"È ragionevole sintetizzare che la cronicità della crisi sia dovuta più alla incompetenza tecnica, rispetto alla complessità dei problemi del paese e del mondo, che alla sola volontà autocratica di tutta la classe dirigente politica..."

> https://www.girodivite.it/La-crisi-cronica-del-sistema-paese.html

** Zeus ** , di Alberto Giovanni Biuso - 22 febbraio 2025

Semidei al Piccolo Teatro di Milano

> https://www.girodivite.it/Zeus.html

** Appello contro la guerra e per la pace: sosteniamo il dialogo, rifiutiamo il riarmo ** , di Alessandro Marescotti - 22 febbraio 2025

Appello al movimento pacifista: "Sostenere il disgelo fra Russia e Stati Uniti"

> https://www.girodivite.it/Appello-contro-la-guerra-e-per-la.html

** Libera università in libero Stato ** , di Massimo Stefano Russo - 22 febbraio 2025

Libera Università / di Tomaso Montanari. - Torino : Einaudi, 2025. - 136 p. - (Vele). - ISBN 978-88-06-26766-7.

> https://www.girodivite.it/Libera-universita-in-libero-Stato.html

** Il rumore della socializzazione ** , di Silvia Zambrini - 21 febbraio 2025

Da tempo, ai tradizionali rumori urbani di transito e lavoro, si è aggiunto quello del tempo libero, della socializzazione: che riguarda le persone, i loro ritmi e abitudini nel condividere i luoghi della quotidianità.

> https://www.girodivite.it/Il-rumore-della-socializzazione.html

** Tra il bene e il male c’è l’opacità del male ** , di Salvatore A. Bravo - 21 febbraio 2025

Il bene si fa sempre e solo in un modo, sentenziava Aristotele, il male in molti modi, non si può che condividere, specialmente se si osserva il presente. A partire da Alice Weidel.

> https://www.girodivite.it/Tra-il-bene-e-il-male-c-e-l.html

** Lentini – Lo streaming Video - Conferenza sulla mala gestione del servizio idrico ** , di Giuseppe Castiglia - 21 febbraio 2025

L’amministrazione Lo Faro è finita sotto il fuoco incrociato dei cittadini di Lentini e della rappresentanza consiliare del PD locale, che denunciano gravi disagi legati alla mala gestione del servizio idrico.

> https://www.girodivite.it/Lentini-Lo-streaming-Video,37601.html

** L’Aperossa torna a Euroma2 con nuove storie (22 e 23 febbraio 2025 - ore 14 / 18) ** , di Redazione Zerobook - 20 febbraio 2025

L’Aperossa riaccende la fantasia di bambine e bambini con due giorni di storie e letture al Centro Commerciale Euroma2

Sabato 22 e domenica 22 febbraio 2025

Dalle ore 14:00 alle 18:00

Centro commerciale Euroma2 Viale dell’Oceano Pacifico, 83 - 00144

ROMA

Programma:

14:00 Storie di Famiglia e di case

14:30 Viaggiare con i libri

15:00 Storie di neve

15:30 Libri di animali selvaggi

16:00 Storie di amici e nemici

16:30 Libri gentili e felici

17:00 Storie in rima

17:30 Libri senza una (...)

> https://www.girodivite.it/L-Aperossa-torna-a-Euroma2-con.html

** “Riforma della Giustizia. Cosa prevede e con quali conseguenze?” ** , di Piero Buscemi - 20 febbraio 2025

Il Movimento delle Agende Rosse, Gruppo Rita Atria di Reggio Emilia e Provincia invita la cittadinanza a questo incontro pubblico.

> https://www.girodivite.it/Riforma-della-Giustizia-Cosa.html

** Genitori e Docenti Chiedono un Consiglio Comunale Aperto per la gravissima situazione della Scuola Riccardo da Lentini ** , di Giuseppe Castiglia - 20 febbraio 2025

Maria Cunsolo, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle (M5S) a Lentini, ha recentemente adottato una richiesta inviata tramite PEC a tutti i consiglieri e all’amministrazione dai genitori e dal personale scolastico dell’Istituto Comprensivo "Riccardo da Lentini - Vittorio Veneto".

> https://www.girodivite.it/Genitori-e-Docenti-Chiedono-un.html

** La posta in gioco della democrazia sindacale: SALARIO E DIRITTI ** , di Redazione Lavoro - 20 febbraio 2025

La chiusura del CCNL delle Funzioni Centrali firmato da Organizzazioni Sindacali che rappresentano appena il 53% sta producendo, come effetto neanche troppo collaterale, l’esclusione tout court dei sindacati non firmatari, USB PI, CGIL FP, UILPA, dal sistema di relazioni sindacali delle amministrazioni, sulla scorta dell’art.7 dello stesso contratto. Una previsione normativa inserita da ARAN in tutti i contratti, sostenuta in questi giorni con determinazione militare da ARAN e firmatari.

La (...)

> https://www.girodivite.it/La-posta-in-gioco-della-democrazia.html

** Filippo Scerra M5S - Richiesta di Ulteriori Accertamenti sulla Sicurezza delle Strutture Sanitarie: Il Caso di Margaret Spada ** , di Giuseppe Castiglia - 19 febbraio 2025

A tre mesi dalla tragica morte di Margaret Spada, giovane ventiduenne di Lentini, il deputato siracusano del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, ha presentato un’interrogazione al Ministero della Salute.

> https://www.girodivite.it/Filippo-Scerra-M5S-Richiesta-di.html

** Lentini - Lo streaming video - Al Consiglio Comunale esplode la Tassa sui rifiuti ** , di Giuseppe Castiglia - 19 febbraio 2025

Lentini 17 febbraio 2025 - Si è svolto lunedì il Consiglio Comunale di Lentini in un’atmosfera di tensione e disaccordo. In prima convocazione, la sala era occupata unicamente dai consiglieri dell’opposizione, lasciando molti a interrogarsi sulla partecipazione della maggioranza.

> https://www.girodivite.it/Consiglio-Comunale-per-lunedi-17.html

** Andy Timmons Trio in concerto per Visioninmusica tra virtuosismo e grande rock (28 febbraio, Auditorium Gazzoli di Terni) ** , di Redazione Risonanze - 19 febbraio 2025

Visioninmusica continua a sorprendere il pubblico con scelte artistiche di altissimo livello e il prossimo appuntamento promette di essere un evento "ordinariamente straordinario". Venerdì 28 febbraio, alle ore 21, l’Auditorium Gazzoli di Terni accoglierà infatti uno dei più grandi chitarristi della scena internazionale: Andy Timmons, accompagnato dal suo trio, per una tappa imperdibile dell’Italian Tour 2025.

Andy Timmons è una vera icona della chitarra elettrica. Celebre per il suo passato (...)

> https://www.girodivite.it/Andy-Timmons-Trio-in-concerto-per.html

** Congo, musicista freddato per una canzone contro il gruppo M23 ** , di Fabio Iuliano - 19 febbraio 2025

Il governo attribuisce l’omicidio ai ribelli, mentre l’M23 incolpa le forze governative.

> https://www.girodivite.it/Congo-musicista-freddato-per-una.html

** Interviste (im)possibili: Francesco Chapusot Grande cuoco della Torino Risorgimentale ** , di Massimo Stefano Russo - 26 febbraio 2025

Nativo di Plombières-les-Dijon fu capocuoco di Ralph D’Abercromby ambasciatore d’Inghilterra a Torino dal 1841 al 1851. Il suo trattato dato alle stampe nel 1846 “La cucina sana, economica ed elegante secondo le stagioni” era composto da quattro fascicoli o dispense di circa 150 pagine cadauno e come specificato nel titolo stesso, uno per ogni stagione, inverno, primavera, estate e autunno...

> https://www.girodivite.it/Interviste-im-possibili-Francesco.html