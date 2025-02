n. 1086 - "Megghiu campari di nostalgia, ca di rimpianti" (05 febbraio 2025)

Il numero 1086 di Girodivite, mercoledì 5 gennaio 2025: "Megghiu campari di nostalgia, ca di rimpianti" (È meglio vivere di nostalgia, che di rimpianti).

** La rete “No ddl Sicurezza” a Bruxelles ** , di Amnesty - 5 febbraio 2025

Il 4 e il 5 febbraio la rete italiana “No ddl Sicurezza – A Pieno Regime”, di cui Amnesty International Italia fa parte, sarà a Bruxelles per portare all’attenzione del Parlamento europeo le proprie istanze contro il disegno di legge Sicurezza 1236 (ddl Sicurezza), attualmente in discussione in Senato.

> https://www.girodivite.it/La-rete-No-ddl-Sicurezza-a.html

** La Romania sta diventando la discarica europea dei rifiuti tessili ** , di GREENPEACE - 5 febbraio 2025

Un articolo di Giuseppe Ungherese, Responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia dal 2015.

> https://www.girodivite.it/La-Romania-sta-diventando-la.html

** Dal Sud Sudan alle pagine di Lancet ** , di Amref Italia - 5 febbraio 2025

Per portare la lotta alle malattie neglette nel cuore dell’Europa. Intervista al Dr. Stephen Jada in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie tropicali Neglette (NTDs)

> https://www.girodivite.it/Dal-Sud-Sudan-alle-pagine-di.html

** Giochi di mafia ** , di francoplat - 5 febbraio 2025

Vince il Premio "As d’Or" 2024 in Francia un gioco prodotto dalla tedesca Boardgame Atelier ed è polemica in Italia

> https://www.girodivite.it/Giochi-di-mafia.html

** Il Governo fa cassa a spese dei poveri ** , di Redazione Lavoro - 5 febbraio 2025

I dati Inps sull’Assegno d’Inclusione. Una analisi di Massimo Pasquini (Diogene)

> https://www.girodivite.it/Il-Governo-fa-cassa-a-spese-dei.html

** Guadagniamo di meno ** , di Redazione - 5 febbraio 2025

Tra i giovani under30 la retribuzione media oraria (11,9 euro) è del 36,4% inferiore a quella dei dipendenti over50. Le lavoratrici dipendenti guadagnano 6mila euro in meno dei lavoratori . Articolo di Giovanni Caprio (Pressenza)

> https://www.girodivite.it/Guadagniamo-di-meno.html

** Nucleare: sette domande al Ministro ** , di Redazione - 5 febbraio 2025

Il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin ha consegnato al Governo un Disegno di Legge per il ritorno della produzione di energia nucleare in Italia. Prefigura un radioso futuro per il Paese... Articolo di Marco Bersani (Il Manifesto/ATTAC Italia)

> https://www.girodivite.it/Nucleare-sette-domande-al-Ministro.html

** I Dazi di Trump e la Nuova Geopolitica commerciale ** , di cirignotta - 5 febbraio 2025

Inizia con il 2025 la nuova guerra commerciale che si svilupperà a livello globale specie nel raggio d’influenza americano e del mondo conosciuto.

> https://www.girodivite.it/I-Dazi-di-Trump-e-la-Nuova.html

** Innovazione e Cultura Digitale: il caso DicHulter ** , di Massimo Stefano Russo - 5 febbraio 2025

DicHulter rappresenta un esempio concreto di come le nuove tecnologie possano essere messe al servizio del patrimonio culturale, garantendone la conservazione e la diffusione

> https://www.girodivite.it/Innovazione-e-Cultura-Digitale-il.html

** Una breve riflessione sul PCI ** , di Nello Russo - 5 febbraio 2025

Il Partito Comunista Italiano è stato e resta il più grande e il più forte tra i partiti comunisti dell’Occidente. È stato il faro indiscusso di tante battaglie, che partono dalla resistenza al fascismo e passano dalle lotte nelle fabbriche...

> https://www.girodivite.it/Una-breve-riflessione-sul-PCI.html

** Quando il dominio dona la carezza dell’immagine ** , di Salvatore A. Bravo - 5 febbraio 2025

Semanticidio e caverna: il mito della caverna platonica non è una semplice metafora, è un’immagine polifocale: si fa parola per configurarsi in concetto...

> https://www.girodivite.it/Quando-il-dominio-dona-la-carezza.html

** Figure retoriche (2): Metafora ** , di Alessandra Calanchi - 5 febbraio 2025

‘I media non dicono alle persone cosa pensare. Ma hanno una palese influenza nel dire alle persone cosa pensare riguardo a qualcosa’ afferma Doherty.

> https://www.girodivite.it/Figure-retoriche-2-Metafora.html

** TikTok a Roccaraso ** , di Adriano Todaro - 5 febbraio 2025

Alla Gazzetta di Mantova entra la Confindustria – Direttori editoriali questi sconosciuti – Meloni aumenta i seguaci – WhatsApp usata per spiare giornalisti – L’Espresso si rinnova

> https://www.girodivite.it/TikTok-a-Roccaraso.html

** Rispetto n. 6 - Marciapiedi 2 ** , di Franco Novembrini - 5 febbraio 2025

La questione dei marciapiedi di VLS1929 merita una seconda notazione perché le elezioni hanno premiato un sindaco che aveva adottato lo slogan "con i piedi per terra", ma vediamo dove la cosa è quasi irrealizzabile.

> https://www.girodivite.it/Rispetto-n-6-Marciapiedi-2.html

** Ennesimo Consiglio Comunale, quello di ieri, rinviato ad oggi per mancanza del numero legale ** , di Giuseppe Castiglia - 4 febbraio 2025

Sembrerebbe che la maggioranza dei consiglieri che sostiene il Sindaco Lo Faro, non esiste più e non c’è. Oramai è diventata prassi per l’amministrazione Lo Faro quella di non riuscire ad organizzare la maggioranza per poter espletare in prima battuta un Consiglio Comunale. Anche ieri l’amministrazione Lo Faro (tris) non è riuscita ad organizzare la presenza dei Consiglieri che lo sostengono, dovendo rinviare il Consiglio comunale ad oggi.

> https://www.girodivite.it/Ennesimo-Consiglio-Comunale-quello.html

** Lentini, Istituto "Moncada" - Presentato il n. 25 dei Quaderni del Mediterraneo ** , di Giuseppe Castiglia - 4 febbraio 2025

Presentato il n. 25 dei Quaderni del Mediterraneo, annuario storico dei beni culturali giunto al trentaduesimo anno di edizione, nell’accogliente cornice dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Moncada” di Lentini

> https://www.girodivite.it/Lentini-Istituto-Moncada.html

** Turismo: il progetto The Best of Western Sicily torna alla Bit di Milano al via domenica ** , di Redazione - 4 febbraio 2025

Il progetto The Best of Western Sicily, che mette insieme diversi partner per promuovere il territorio della Sicilia Occidentale, torna alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano la cui 45esima edizione è in programma da domenica 9 febbraio a martedì 11 febbraio al quartiere fieristico di Rho. Per il quinto anno consecutivo, l’iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti principali per promuovere la Sicilia Occidentale come meta turistica d’eccellenza, ricca di bellezze (...)

> https://www.girodivite.it/Turismo-il-progetto-The-Best-of.html

** Vincen Garcia live: il secondo appuntamento di Visioninmusica 2025 verso il sold out (7 febbraio - Terni, Auditorium Gazzoli) ** , di Redazione Risonanze - 3 febbraio 2025

Si avvia verso il tutto esaurito il secondo concerto della stagione Visioninmusica 2025: Vincen Garcia si prepara a conquistare il pubblico dell’Auditorium Gazzoli di Terni dove salirà sul palco venerdì 7 febbraio alle ore 21:00 accompagnato da Andoni Narvaez alla chitarra, Manu Pardo alla tromba, David Cases al sassofono e Jairo Ubiano alla batteria. Il poliedrico musicista spagnolo, che mescola influenze jazz, soul e musica latina in una combinazione irresistibile, promette di incantare il (...)

> https://www.girodivite.it/Vincen-Garcia-live-il-secondo.html

** Il futuro è già qui: cosa può fare davvero l’intelligenza artificiale? ** , di Massimo Stefano Russo - 2 febbraio 2025

Il futuro è già qui / Barbara Gallavotti. - Milano : Mondadori Libri, 2024. - 252 p. - (Strade blu). - ISBN 978-88-04-74065-0

> https://www.girodivite.it/Il-futuro-e-gia-qui-cosa-puo-fare.html

** Milano e oltre ** , di Alberto Giovanni Biuso - 2 febbraio 2025

Le immagini di Carlo Orsi al Museo di Milano - Palazzo Morando

> https://www.girodivite.it/Milano-e-oltre.html

** Sanzione senza precedenti al Movimento No Ponte ** , di Redazione - 2 febbraio 2025

𝐔𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨: 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐢 𝐨𝐬𝐚 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚!

In una incomprensibile (ma non tanto) sentenza, il Tribunale delle Imprese di Roma nei giorni scorsi ha inflitto una sanzione senza precedenti nei confronti di coloro che tentano di bloccare la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

In particolare il gruppo di 104 cittadinə che aveva presentato una class action per prevenire la realizzazione del (...)

> https://www.girodivite.it/Sanzione-senza-precedenti-al.html

** Spaghetti di riso con le sarde e pomodorini secchi ** , di Piero Buscemi - 1 febbraio 2025

Una variante orientale di uno dei piatti più famosi della cucina siciliana

> https://www.girodivite.it/Spaghetti-di-riso-con-le-sarde-e.html

** La Meloni nervosa ** , di Luigi Boggio - 1 febbraio 2025

Sia serena e sempre con serenità vada a riferire in Parlamento sul torturatore libico Almasri, invece di sventolare, in giro per i video, un foglio di carta che...

> https://www.girodivite.it/La-Meloni-nervosa.html

** Del paesaggio sonoro e del rumore come fenomeni sociali ** , di Massimo Stefano Russo - 1 febbraio 2025

Il paesaggio e il rumore sono fenomeni sociali che emergono dall’interazione tra dimensione fisica e costruzione culturale. Entrambi modellati da dinamiche di potere, processi economici e pratiche sociali...

> https://www.girodivite.it/Del-paesaggio-sonoro-e-del-rumore.html

** Processi di omologazione ** , di Salvatore A. Bravo - 1 febbraio 2025

Per tornare ad essere diversi e liberi bisogna sottrarsi con la politica alla gravità della forza che sussume e devitalizza. A tutto questo dobbiamo dire il nostro “no” e testimoniarlo con la prassi.

> https://www.girodivite.it/Processi-di-omologazione.html

** Post/teca Gennaio 2025 ** , di Sergej - 1 febbraio 2025

Il numero 01.2025 di Post/teca

> https://www.girodivite.it/Post-teca-Gennaio-2025.html

** Persone: Marianne Faithfull, cantante ** , di Redazione Risonanze - 31 gennaio 2025

È morta Marianne Faithfull, icona della Swinging London e storica compagna di Mick Jagger

> https://www.girodivite.it/Persone-Marianne-Faithfull.html

** Assemblea Pubblica: Seri problemi al Cimitero di Lentini ** , di Giuseppe Castiglia - 31 gennaio 2025

I cittadini di Lentini sono invitati a partecipare ad un’assemblea pubblica per discutere delle problematiche legate al cimitero comunale. L’incontro si terrà martedì 4 febbraio alle ore 18.00 presso la sala sopra il bar Navarria in via Conte Alaimo n. 12.

> https://www.girodivite.it/Assemblea-Pubblica-Seri-problemi.html

** Recepimento Ecotassa: Grazie al M5S Sicilia, più risorse ai Comuni ** , di Giuseppe Castiglia - 30 gennaio 2025

“Finalmente la Regione Siciliana si adegua al resto d’Italia colmando un vuoto normativo e garantendo risorse ai Comuni dove insistono discariche pubbliche e private. Inoltre grazie ad un nostro emendamento la percentuale dell’ecotassa trasferita ai comuni passa dal 25% al 35%. La legge targata Movimento 5 Stelle è stata approvata in queste ore a Sala d’Ercole”.

> https://www.girodivite.it/Recepimento-Ecotassa-Grazie-al-M5S.html

** Parliamo di Trump ** , di Salvatore A. Bravo - 29 gennaio 2025

Nel frattempo la violenza sta diventando la normalità in cui l’occidente affonda. L’Europa con i suoi capi e e le sue capesse si inchina al nuovo padrone e segue la scia, il rischio è che l’Europa scompaia nella scia del suo asservimento.

> https://www.girodivite.it/Parliamo-di-Trump.html

** Lecce ** , di Alberto Giovanni Biuso - 29 gennaio 2025

Un soggiorno

> https://www.girodivite.it/Lecce.html

** "Tutto su Vittorio De Sica": A Roma la presentazione del saggio collettivo di critici italiani e francesi (11 febbraio, Cinema Caravaggio) ** , di redazione cinema - 29 gennaio 2025

Martedì 11 febbraio 2025 – Ore 18:30

Presentazione del libro

TUTTO SU VITTORIO DE SICA

Autore, attore, seduttore

a cura di Jean A. Gili e Piero Spila

Prefazione di René de Ceccatty

Intervengono:

Piero Spila (curatore del volume)

Catello Masullo (presidente Cinecircolo Romano)

Franco Montini (critico cinematografico)

Gianni Gremese (editore)

A seguire:

proiezione del film

MIRACOLO A MILANO (1951)

di Vittorio De Sica

CINEMA CARAVAGGIO

Via Giovanni Paisiello 24 - ROMA

Ingresso libero (...)

> https://www.girodivite.it/Tutto-su-Vittorio-De-Sica-A-Roma.html