n. 1075 - "U Signuri duna u pani, a cu ’unn avi i denti" (20 novembre 2024)

Il numero 1075 di Girodivite, mercoledì 20 novembre 2024: "U Signuri duna u pani, a cu ’unn avi i denti" (Il Signore da il pane, a chi non ha i denti).

In questo numero:

** Dichiarazione della Federazione Sindacale Mondiale ** , di Redazione Lavoro - 20 novembre 2024

25 novembre giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

> https://www.girodivite.it/Dichiarazione-della-Federazione.html

** Stupratori in branco, nessuna attenuante? ** , di Augusto Cavadi - 20 novembre 2024

Il nodo centrale della questione non è tanto la durata della reclusione quanto la qualità pedagogica della stessa

> https://www.girodivite.it/Stupratori-in-branco-nessuna.html

** Sciopero dei Ferrovieri il 23 e 24 novembre ** , di Redazione Lavoro

20 novembre 2024

USB conferma lo sciopero di 24 ore dei ferrovieri il 23 e 24 novembre

> https://www.girodivite.it/Sciopero-dei-Ferrovieri-il-23-e-24.html

** Migrazione: il governo continua ad attaccare i diritti fondamentali ** , di Amnesty - 20 novembre 2024

È il diciassettesimo intervento del governo su questa materia in due anni, con misure che ignorano le reali necessità di ingresso, tutela e accoglienza delle persone migranti.

> https://www.girodivite.it/Migrazione-il-governo-continua-ad.html

** Crisi climatica: abbiamo presentato a ENI il conto. Chi rompe, paga! ** , di GREENPEACE - 20 novembre 2024

Abbiamo presentato a ENI il conto, ma ora vogliamo che il risarcimento sia concreto. Se si imponesse una tassa su sette delle maggiori aziende petrolifere del mondo (ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, BP, Chevron, Equinor e ENI) si otterrebbe un risultato reale

> https://www.girodivite.it/Crisi-climatica-abbiamo-presentato.html

** Giovani in azione contro la violenza di genere e le mutilazioni genitali femminili ** , di Amref Italia - 20 novembre 2024

Oltre 600.000 donne in Europa con MGF: 300 azioni di sensibilizzazione in Italia guidate dai giovani del progetto Y-ACT che forma e coinvolge giovani attivisti per contrastare questa pratica e promuovere la parità di genere in quattro città italiane.

> https://www.girodivite.it/Giovani-in-azione-contro-la,37086.html

** Cop29 ennesimo fallimento a Baku ** , di cirignotta - 20 novembre 2024

Molte tematiche sono state accantonate vedi l’Adaptation Committee un organismo istituito nell’ ambito del Cancun Adaptation Framework che si occupa di promuovere un’azione di adattamento ai cambiamenti climatici.

> https://www.girodivite.it/Cop29-ennesimo-fallimento-a-Baku.html

** Senza dimora multato perché durante il COVID non era rimasto “in casa” ** , di Redazione - 20 novembre 2024

Ci sono voluti quattro anni per cancellare una multa ingiusta, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Associazione “Avvocato di strada”

> https://www.girodivite.it/Senza-dimora-multato-perche.html

** Castroreale ** , di Piero Buscemi - 20 novembre 2024

La storia di questo paese sembra una favola da raccontare la sera ai bambini prima di dormire

> https://www.girodivite.it/Castroreale.html

** Musk assume mentre si scappa da X. Ma Salvini… ** , di Adriano Todaro - 20 novembre 2024

Lasciano X in tanti, dal Guardian a La Vanguardia, dalla Berlinale ai cantanti italiani, agli attori statunitensi. Trump fa causa a quotidiani e reti Tv

> https://www.girodivite.it/Musk-assume-mentre-si-scappa-da-X.html

** Schizzi&Ghiribizzi n. 295 - La Buona novella ** , di Franco Novembrini - 20 novembre 2024

La scorsa settimana auguravo buon lavoro a tre attivissime donne che vogliono svegliare la sonnolenta aria di VLS1929. Purtroppo ci sono anche le brutte novelle...

> https://www.girodivite.it/Schizzi-Ghiribizzi-n-295-La-Buona.html

** La soluzione finale ** , di Alberto Giovanni Biuso - 19 novembre 2024

Il nuovo rapporto della Relatrice speciale dell’ONU per la Palestina

> https://www.girodivite.it/La-soluzione-finale.html

** Selfie ** , di Redazione - 19 novembre 2024

I selfie sono ormai diventati una parte integrante della nostra vita. Scattare una foto a noi stessi e condividerla sui social è ormai un atto automatico per milioni di persone. Ma se da una parte i selfie possono sembrare innocui, dall’altra stanno lentamente cambiando il nostro modo di percepire noi stessi e il nostro corpo. Alcuni studi scientifici hanno rivelato effetti allarmanti legati a questa pratica sempre più diffusa, in particolare per quanto riguarda la percezione del nostro (...)

> https://www.girodivite.it/Selfie.html

** Lentini - Lo streaming video - Consiglio Comunale, lunedì 18 novembre 2024 ** , di Giuseppe Castiglia - 19 novembre 2024

Consiglio Comunale lunedì 18 novembre 2024, alle ore 19:00 presso i locali della sala udienze "g. falcone" del palazzo di giustizia di Lentini" via Caltanissetta, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

> https://www.girodivite.it/Lentini-Consiglio-Comunale-lunedi,37069.html

** A Lentini folla in chiesa per Margaret Spada ** , di Redazione - 18 novembre 2024

Un corteo ha accompagnato la bara bianca di Margaret Spada, 22 anni, dalla camera ardente, allestita nella chiesa del Carmine, fino alla chiesa Madre di Lentini dove si svolgono i funerali. Il sindaco ha indetto il lutto cittadino.

> https://www.girodivite.it/A-Lentini-folla-in-chiesa-per.html

** Si chiude il Catania Film Fest 2024 ** , di redazione cinema - 18 novembre 2024

Catania, 18 novembre 2024 – L’immagine che racchiude meglio di ogni altra la Cerimonia di chiusura del Catania Film Fest – XIII Edizione sono le lacrime finali della madrina Nicol Angelozzi, giovane attrice catanese che nel ricevere un Premio Speciale che la Direzione del CFF ha deciso di tributarle prorompe in un pianto liberatorio con cui dà sfogo alle sue emozioni ma sottolinea pure il legame con la propria città dei tanti artisti locali che emigrano altrove per veder riconosciuto il proprio (...)

> https://www.girodivite.it/Si-chiude-il-Catania-Film-Fest.html

** POLAND: Padre Jerzy Popiełuszko (1947 - 1984) sacerdote martire di Solidarnosc ** , di Emanuele G. - 18 novembre 2024

Ti trovi qui: Home >Giusti >Dissenso Est Europa

Courtesy of GARIWO Website

> https://www.girodivite.it/POLAND-Padre-Jerzy-Popie-uszko.html

** Mineo (CT) lo streaming video, 1° Slalom Arancia Rossa di Sicilia IGP ** , di Giuseppe Castiglia - 18 novembre 2024

La prima edizione dello Slalom Arancia Rossa di Sicilia IGP si è svolta a Mineo il 16 e 17 novembre 2024. L’evento è stato organizzato da Passione & Sport in collaborazione con l’amministrazione comunale di Mineo, con l’obiettivo di promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici, in particolare l’Arancia Rossa di Sicilia IGP.

> https://www.girodivite.it/Mineo-CT-lo-streaming-video-1o.html

** Flashdance, il musical al Teatro Vittorio Emanuele di Messina ** , di Angelica Oliva - 17 novembre 2024

La trasposiizone del noto film di successo del 1983, diretto da Adrian Lyne e interpretato da Jennifer Beals, nella parte di Alex.

> https://www.girodivite.it/Flashdance-il-musical-al-Teatro.html

** Le relazioni comunitarie solidali per uscire fuori dal silenzio ** , di Salvatore A. Bravo - 17 novembre 2024

All’uomo nuovo opponiamo l’uomo solidale capace di produrre le condizioni per il benessere generale.

> https://www.girodivite.it/Le-relazioni-comunitarie-solidali.html

** Urbino: Autonomia differenziata e Stato sociale ** , di Redazione - 17 novembre 2024

Un convegno a Urbino, il 26 novembre 2024, con Vincenzo Todi della Mura, Stefano Fassina, Roberta Calvano.

> https://www.girodivite.it/Urbino-Autonomia-differenziata-e.html

** L’alterità dell’altro nel mare del pensare ** , di Sergej - 17 novembre 2024

"Vagavo per i campi del Tennessee / (come vi ero arrivato chissà). / Non hai fiori bianchi per me? / Più veloci di aquile i miei sogni / attraversano il mare" (La cura, di Manlio Sgalambro e Franco Battiato)

> https://www.girodivite.it/L-alterita-dell-altro.html

** AZERBAIJAN: COP 29: Developed economies must learn to prioritise lives over profits ** , di Emanuele G. - 16 novembre 2024

The so called ‘Wall Street Climate Consensus’ cannot be allowed to shape the new climate finance deal being negotiated in Baku.

Mariana Paoli Global Advocacy Lead, Christian Aid

14 Nov 2024

Courtesy of Al-Jazeera [Website:https://www.aljazeera.com/]

> https://www.girodivite.it/AZERBAIJAN-COP-29-Developed.html

** GABON: Gabon votes in referendum on new constitution after military coup last year ** , di Emanuele G. - 16 novembre 2024

Transitional leader urges voters to back draft charter, which proposes changes that include presidential term limits.

16 Nov 2024

Courtesy of Al-Jazeera [Website: https://www.aljazeera.com/]

> https://www.girodivite.it/GABON-Gabon-votes-in-referendum-on.html

** Elon Musk e Sergio Mattarella ** , di Salvatore A. Bravo - 16 novembre 2024

La campagna per la presidenza di Trump è stata all’ombra di Elon Musk; l’imprenditore è stato uno dei massimi finanziatori della campagna elettorale. Ora che il risultato è stato ottenuto, il finanziatore...

> https://www.girodivite.it/Elon-Musk-e-Sergio-Mattarella.html

** Siamo figli di Gerusalemme, ma anche di Atene... ** , di Augusto Cavadi - 16 novembre 2024

NON CHIEDERE A GESU’ IL CRISTO CIO’ CHE NON HA MAI PROMESSO DI DARE

Sin dalla Patristica latina e greca dei primi secoli cristiani si è proclamato il principio fides quaerens intellectum: che la fede non debba essere un’opzione cieca, volontaristica, del soggetto, bensì basata sull’onestà intellettuale. Credere, nel senso etimologico di “affidarsi a qualcuno”, è sempre – anche nelle relazioni interpersonali – una scommessa, un rischio, un andare oltre il calcolo razionale e la certezza aritmetica: ma, (...)

> https://www.girodivite.it/Siamo-figli-di-Gerusalemme-ma.html

** Fb, 28 novembre 2024: I Partigiani e i Premi Nobel per la Pace uniti per un mondo libero dalle armi nucleari ** , di Laura Tussi - 16 novembre 2024

VITTORIO AGNOLETTO, FABRIZIO CRACOLICI, SALVATORE IZZO, LUCIANO VASAPOLLO e LAURA TUSSI presentano il libro "I PARTIGIANI DELLA PACE", edito da EMI

Editrice Missionaria Italiana.

Giovedì 28 novembre 2024 ore 20.30 con le associazioni ARGONAUTI PER LA PACE e MONDO SENZA GUERRE E SENZA VIOLENZA. In diretta Facebook.

Nell’Appello di Stoccolma del 1950 i Partigiani della pace proclamano: «Noi esigiamo l’assoluto divieto dell’arma atomica. Noi consideriamo che il governo il quale utilizzasse contro (...)

> https://www.girodivite.it/Fb-28-novembre-2024-I-Partigiani-e.html

** August Bebel e il problema femminile ** , di Salvatore A. Bravo - 16 novembre 2024

August Bebel nel suo testo La donna e il socialismo ha mostrato che il capitalismo sin dal suo esordio è stato connotato dalla violenza sfruttatrice, per cui discriminazione e sfruttamento hanno in esso l’origine.

> https://www.girodivite.it/August-Bebel-e-il-problema.html

** Le “Piccole donne” e l’etica protestante ** , di Angelo Guida - 16 novembre 2024

Piccole donne / di Louisa May Alcott ; a cura di Stella Sacchini ; postfazione di Nadia Terranova ; traduzione di Stella Sacchini. - Milano: Feltrinelli Editore, 2018-2023 – 368 pp. - (Universale Economica I Classici). - ISBN 978-88-07-90288-8.

> https://www.girodivite.it/Le-Piccole-donne-e-l-etica.html

** ALBANIA: Journalists Who Investigated Toxic Waste Win Press Awards in Albania ** , di Emanuele G. - 14 novembre 2024

Posted on October 4, 2024

Six journalists were handed awards at the EU Investigative Journalism Awards on Thursday for outstanding stories published in Albania last year.

Courtesy of BIRN [website: https://birn.eu.com/]

> https://www.girodivite.it/ALBANIA-Journalists-Who.html

** La 13. Edizione del Catania Film Fest entra nel vivo ** , di redazione cinema - 14 novembre 2024

La 13. Edizione del Catania Film Fest entra nel vivo con le tre sezioni di film in concorso, una degustazione doc e un Omaggio al maestro del cinema mondiale Ernst Lubitsch

> https://www.girodivite.it/La-13-Edizione-del-Catania-Film.html

** Persone: Franco Ferrarotti ** , di Redazione - 13 novembre 2024

È morto Franco Ferrarotti, tra i padri fondatori della sociologia italiana. “È stato un maestro per molti sociologi e sociologhe. La sua straordinaria energia, visione, capacità di leggere in modo penetrante la società sono state un riferimento nazionale e internazionale.

Mancherà a tutti e tutte noi”, scrive la Ais, Associazione italiana di Sociologia. Nato a Palazzolo Vercellese, in provincia di Vercelli, è stato anche deputato della Repubblica, come indipendente, prima di tornare alla sua (...)

> https://www.girodivite.it/Persone-Franco-Ferrarotti.html

** Quasi un decimo della popolazione italiana affronta quotidianamente il peso della povertà ** , di Redazione - 13 novembre 2024

Il Rapporto sulla povertà nel 2024, elaborato da Caritas. Giovanni Caprio (Pressenza)

> https://www.girodivite.it/Quasi-un-decimo-della-popolazione.html

** Persone: Yasser Arafat a vent’anni dalla morte ** , di Redazione - 13 novembre 2024

Francesca Anna Perri (Pressenza)

> https://www.girodivite.it/Persone-Yasser-Arafat-a-vent-anni.html

** Genocidio a Gaza: il rapporto ONU ** , di Redazione - 13 novembre 2024

Ormai qualche settimana fa, la Relatrice Speciale dell’ONU per i Territori Occupati Palestinesi, Francesca Albanese, ha pubblicato un importante rapporto in cui spiega minuziosamente perché quello che si sta consumando a Gaza è un autentico genocidio. Nel documento, Albanese elenca fatti, nomi e responsabili di quello che è un vero e proprio genocidio, studiato per cancellare un popolo dal territorio e colonizzarlo, e consiglia che le Nazioni Unite sospendano Israele come Stato membro dell’ONU. (...)

> https://www.girodivite.it/Genocidio-a-Gaza-il-rapporto-ONU.html

** VALENTINA PERSIA, in Sicilia per festeggiare trent’anni di risate ** , di redazione teatro - 13 novembre 2024

Attrice, comica e ballerina. Una simpatia fuori dal comune e una presenza scenica inimitabile. Conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta, Valentina Persia celebra trent’anni di palcoscenico con il suo esilarante spettacolo “Ma che te ridi?!”. Due gli appuntamenti in Sicilia organizzati e promossi da Eventi Olimpo e Comar23: il 4 dicembre al “Teatro Golden” di Palermo e il 5 dicembre al “Teatro Metropolitan” di Catania.

Superata la fatidica ma (...)

> https://www.girodivite.it/VALENTINA-PERSIA-in-Sicilia-per.html

** Non sono stato io ** , di Piero Buscemi - 13 novembre 2024

Un libro di Gianni Bono e Raffaele Mangano (IF Edizioni, 2 ottobre 2024 - ISBN-10 8852402497, 192 pagine)

> https://www.girodivite.it/Non-sono-stato-io.html