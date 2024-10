n. 1072 - "U tempu e ’a spirienza, fannu nasciri ’a prurienza" (30 ottobre 2024)

Il numero 1072 di Girodivite, di mercoledì 30 ottobre 2024: "U tempu e ’a spirienza, fannu nasciri ’a prurienza" (Il tempo e l’esperienza, fanno diventare più prudenti).

In questo numero:

** Una legge di bilancio "da paura" ** , di Redazione Lavoro - 30 ottobre 2024

Indetto da USB lo Sciopero del Pubblico Impiego il 31 ottobre

> https://www.girodivite.it/Una-legge-di-bilancio-da-paura.html

** Perché ai cortei per la pace non siamo mai abbastanza? ** , di Augusto Cavadi - 30 ottobre 2024

Sabato 26 ottobre in 7 grandi città italiane si sono snodati altrettanti cortei per la pace. Secondo le stime su cui si registra maggiore convergenza si sono lasciate coinvolgere circa 80.000 persone: poco più di una ogni mille. Perché 998 e mezza sono rimaste a casa?

> https://www.girodivite.it/Perche-ai-cortei-per-la-pace-non.html

** G7 Sviluppo ** , di Amref Italia - 30 ottobre 2024

8 italiani su 10 ritengono Africa strategica per il futuro. Notorietà Piano Mattei stabile tra gli italiani

> https://www.girodivite.it/G7-Sviluppo.html

** Mondiali di calcio 2034 in Arabia Saudita ** , di Amnesty - 30 ottobre 2024

Amnesty International e altre 10 organizzazioni (l’elenco è alla fine) hanno espresso grande preoccupazione per la valutazione, effettuata per conto della Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (Fifa), da AS&H Clifford Chance (partner di uno dei più grandi studi legali al mondo, Clifford Chance, che ha sede a Londra) sulla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita.

> https://www.girodivite.it/Mondiali-di-calcio-2034-in-Arabia.html

** Il Ghiacciaio del Lys sul Monte Rosa si sta ritirando ** , di GREENPEACE - 30 ottobre 2024

Come stanno i ghiacciai alpini italiani?

> https://www.girodivite.it/Il-Ghiacciaio-del-Lys-sul-Monte.html

** Binomi di parole (21): Invasione, evasione ** , di Alessandra Calanchi - 30 ottobre 2024

In-vadere = andare dentro. E-vadere = andare fuori. Sembra molto semplice...

> https://www.girodivite.it/Binomi-di-parole-21-Invasione.html

** Filosofia di Barbie ** , di Camilla Pazzaglia - 30 ottobre 2024

Filosofia di Barbie/ di Silvia Grasso. - Genova : Il Nuovo Melangolo, 2024. - 150 p. - (Nugae). - ISBN 978-88-6983-402-8.

> https://www.girodivite.it/Filosofia-di-Barbie.html

** Delmore Schwartz, il poeta dell’Atlantico ** , di Angelo Guida - 30 ottobre 2024

America! America! / di Delmore Schwartz; a cura di Angelo Guida; traduzione di Angelo Guida; introduzione di Alessandra Calanchi. - Senigallia: Ventura Edizioni, 2022 - 262 p. - ISBN 979-12-80-51754-8

> https://www.girodivite.it/Delmore-Schwartz-il-poeta-dell.html

** W l’Italia e pure la nuova libreria Mondadori ** , di Adriano Todaro - 30 ottobre 2024

E i rapporti con il governo? Tutto bene. Infatti la Marina di Segrate (oltre che di Arcore) stima «l’ispirazione europeista e atlantista dell’esecutivo» ma, nello stesso tempo, è contraria «a ogni tassa sugli extraprofitti delle banche».

> https://www.girodivite.it/W-l-Italia-e-pure-la-nuova.html

** S&G n. 292 - Proprietà transitiva (!?!) ** , di Franco Novembrini - 30 ottobre 2024

Nel Consiglio comunale di VLS1929 di lunedì 28 ottobre abbiamo udito nuovi semplici concetti in risposta all’alluvione di interrogazioni delle minoranze.

> https://www.girodivite.it/S-G-n-292-Proprieta-transitiva.html

** Lentini - Lo streaming video - Consiglio Comunale, lunedì 28 ottobre 2024, scoppia la protesta ** , di Giuseppe Castiglia - 29 ottobre 2024

Consiglio Comunale lunedì 28 ottobre 2024, alle ore 19:00, presso i locali della sala udienze "g. falcone" del palazzo di giustizia di Lentini" via Caltanissetta, per la trattazione del ordine del giorno:

> https://www.girodivite.it/Lentini-Consiglio-Comunale-lunedi,36955.html

** Persone: Matilde Lorenzi ** , di Redazione - 29 ottobre 2024

La conferma dal Ministero della Difesa: l’azzurra, che tra un mese avrebbe compiuto 20 anni, è scomparsa in seguito ai traumi riportati in una caduta in allenamento. (Articolo pubblicato su La Gazzetta dello Sport)

> https://www.girodivite.it/Persone-Matilde-Lorenzi.html

** PHILIPPINES: Philippines ex-President Duterte says he kept a ‘death squad’ as mayor ** , di Emanuele G. - 28 ottobre 2024

28 Oct 2024

Courtesy of Al-Jazeera [Website: https://www.aljazeera.com/news/]

> https://www.girodivite.it/PHILIPPINES-Philippines-ex.html

** GEORGIA: Op-ed: Opposition defeat in Georgian elections attributed to two factors: Voter behavior and fraud ** , di Emanuele G. - 28 ottobre 2024

28.10.2024

Beka Kobakhidze, historian

Courtesy of JAMNEWS [Website: https://jam-news.net/]

> https://www.girodivite.it/GEORGIA-Op-ed-Opposition-defeat-in.html

** Tre euro ** , di Salvatore A. Bravo - 28 ottobre 2024

Ma mi raccomando, non abituatevi alla brioche. Attenti a non lasciarglieli, questi tre euro. L’elemosina è una cosa seria, mica potete stare sui divani a oziare...!

> https://www.girodivite.it/Tre-euro.html

** Piccolo Grande Cinema - I film del concorso Pubblico giovane ** , di redazione cinema - 28 ottobre 2024

Dal 9 al 17 novembre, Cineteca Milano Arlecchino, Cineteca Milano MIC e Cineteca Milano Metropolis ospiteranno la 17. edizione di Piccolo Grande Cinema, il festival ideato e organizzato da Cineteca Milano che quest’anno propone 60 film provenienti dai più importanti festival internazionali. Un’occasione unica per vedere film in anteprima per la città o nazionali e che al momento, spesso, non hanno ancora una distribuzione italiana.

Una delle sezione in cui il festival si articola è il (...)

> https://www.girodivite.it/Piccolo-Grande-Cinema-I-film-del.html

** Più libri più liberi 4 - 8 dicembre - La misura del mondo ** , di Redazione Zerobook - 28 ottobre 2024

Tutto pronto per la prossima edizione di Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), che si terrà anche quest’anno a La Nuvola dell’Eur dal 4 all’8 dicembre.

Il tema di questa 23° edizione è La misura del mondo e rende omaggio alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, viaggiatore e autore de Il Milione, resoconto dei suoi viaggi in Asia. Da questo capolavoro della letteratura di viaggio ai (...)

> https://www.girodivite.it/Piu-libri-piu-liberi-4-8-dicembre.html

** Elezione diretta degli RLS ** , di Redazione Lavoro - 28 ottobre 2024

Comunicato Stampa USB Pubblico Impiego: giusta e necessaria

> https://www.girodivite.it/Elezione-diretta-degli-RLS.html

** Milano spaccata in due: Automobilisti insofferenti e ciclisti in continuo pericolo ** , di Silvia Zambrini - 27 ottobre 2024

Il persistere di abitudini che portano alla tragedia è anche frutto di una mentalità socialmente accettata.

> https://www.girodivite.it/Milano-spaccata-in-due.html

** Elezioni USA 2017-24 ** , di Salvatore A. Bravo - 27 ottobre 2024

Guerre e disavanzo pubblico sono stati la stella polare della sinistra liberal statunitense. La destra repubblicana raccoglie operai, impiegati e migranti abbandonati dalla sinistra...

> https://www.girodivite.it/Elezioni-USA-2017-24.html

** GEORGIA: The ruling Georgian Dream wins up to 54%, but opposition rejects the results ** , di Emanuele G. - 27 ottobre 2024

On October 26, Georgia held elections for its 11th parliamentary assembly, which has 150 seats. By 11 a.m. on October 27, the Central Election Commission reported that, with 99.646% of ballots counted, the ruling “Georgian Dream” was winning with 54.234%.

Courtesy of JamNews [Webiste: https://jam-news.net]

> https://www.girodivite.it/GEORGIA-The-ruling-Georgian-Dream.html

** Tempo fallito ** , di Alberto Giovanni Biuso - 27 ottobre 2024

Su «Megalopolis» di Francis Ford Coppola

> https://www.girodivite.it/Tempo-fallito.html

** La strage di Modica (29 maggio 1921) ** , di Sergej - 26 ottobre 2024

La strage di Modica (29 maggio 1921) : un caso irrisolto di cento anni fa / di Giovanni Criscione. - Ragusa : Sicilia punto L edizioni, 2024. - 200 p. - ISBN 978-88-9477-894-6.

> https://www.girodivite.it/La-strage-di-Modica-29-maggio-1921.html

** ISRAEL: US military action in the Middle East is not making Israel safer ** , di Emanuele G. - 26 ottobre 2024

Lasting security for Israel and the entire region requires an equitable peace with the Palestinians, which the US is not willing to broker.

Rami G Khouri Distinguished Fellow at the American University of Beirut

3 Oct 2024

Courtesy of Al-Jazeera [Website:https://www.aljazeera.com]

> https://www.girodivite.it/ISRAEL-US-military-action-in-the.html

** Israele uccide in Iran: 26 ottobre 2024 ** , di Redazione - 26 ottobre 2024

Israele colpisce l’Iran per vendetta contro l’attacco missilistico. "Danni limitati"

Presi di mira siti militari come rappresaglia per la raffica di missili balistici che la Repubblica islamica ha sparato contro Israele all’inizio del mese. Tajani, scongiurare escalation con la diplomazia

Notizia delle 6:10:

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver completato il suo attacco aereo all’Iran, affermando di aver colpito le strutture di produzione di missili della repubblica islamica, le (...)

> https://www.girodivite.it/Israele-uccide-in-Iran-26-ottobre.html

** Ora solare: tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, un’ora indietro ** , di Redazione - 26 ottobre 2024

Torna l’ora solare, tra sabato e domenica lancette indietro di 60 minuti. I consigli degli esperti

Precisamente alle ore 3.00, guadagneremo un’ora di sonno. Resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo

L’ora solare torna quest’anno, come d’abitudine, durante l’ultimo weekend di ottobre quando guadagneremo un’ora di sonno in più. Il passaggio dall’ora legale (attualmente in vigore da marzo) a quella solare avverrà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Precisamente alle ore 3 quando le (...)

> https://www.girodivite.it/Ora-solare-tra-sabato-26-e.html

** BRICS la nuova era dell’Economia Mondiale ** , di cirignotta - 26 ottobre 2024

I membri che attualmente ne fanno parte sono i paesi fondatori quali il Brasile, la Russia, l’India ed il Sudafrica a cui si sono aggiunti nel 2024 Iran, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti.

> https://www.girodivite.it/BRICS-la-nuova-era-dell-Economia.html

** "Il giudizio dell’acqua" di Piero Buscemi ha avuto la menzione d’onore ** , di Redazione Zerobook - 26 ottobre 2024

... alla quinta edizione del premio letterario "Artisti" per Peppino Impastato. Sabato 5 ottobre 2024 a Taranto il romanzo di Piero Buscemi è uscito come finalista e con menzione d’onore...

> https://www.girodivite.it/Il-giudizio-dell-acqua-di-Piero,36961.html

** La legge salva-foreste EUDR rischia di slittare di un anno ** , di GREENPEACE - 25 ottobre 2024

Ma c’è ancora una speranza

> https://www.girodivite.it/La-legge-salva-foreste-EUDR.html

** Etimologie: la parola "gay" ** , di Salvatore A. Bravo - 24 ottobre 2024

Le parole non sono mai neutre, esse costruiscono la percezione del mondo all’interno del quale ci si forma in un gioco di rimandi fondamentali per la formazione umana di ogni componente.

> https://www.girodivite.it/Etimologie-la-parola-gay.html

** L’Europa ci sgrida per comportamento di polizia e politici. Ma sono tutti solidali con polizia e loro stessi ** , di Adriano Todaro - 24 ottobre 2024

Una notizia dell’Adnkronos ci fa sapere che la Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (Ecri), ha accusato le forze dell’ordine italiane di fare «racial profiling»

> https://www.girodivite.it/L-Europa-ci-sgrida-per.html

** MOLDAVIA: Moldova, sì all’Europa per un soffio ** , di Emanuele G.

23 ottobre 2024

I cittadini della Repubblica di Moldova hanno votato lo scorso 20 ottobre a favore del referendum costituzionale sull’adesione all’Unione Europea, malgrado le forti ingerenze della Russia. Per le presidenziali i moldavi andranno al ballottaggio il prossimo 3 novembre 22/10/2024 - Mihaela Iordache

Courtesy of OBC [Website: https://www.balcanicaucaso.org]

> https://www.girodivite.it/MOLDAVIA-Moldova-si-all-Europa-per.html

** TURKEY: At least four killed in attack on aerospace firm near Turkey’s Ankara ** , di Emanuele G. - 23 ottobre 2024

Local media reported explosion and gunfire at a state-run company near the country’s capital.

23 Oct 2024 | Updated: 2 hours ago

Courtesy of Al-Jazeera [Website of: https://www.aljazeera.com/]

> https://www.girodivite.it/TURKEY-At-least-four-killed-in.html

** Persone: Gustavo Gutiérrez, teologo ** , di Redazione - 23 ottobre 2024

Morto a 96 anni Gustavo Gutiérrez, padre della Teologia della Liberazione. La sua opera ha offerto una nuova spiritualità basata sulla solidarietà con i poveri e ha esortato la Chiesa cattolica a promuovere la giustizia sociale

> https://www.girodivite.it/Persone-Gustavo-Gutierrez-teologo.html

** Qohélet, la Sicilia ** , di Alberto Giovanni Biuso - 23 ottobre 2024

Su "Iddu" di Piazza e Grassadonia

> https://www.girodivite.it/Qohelet-la-Sicilia.html