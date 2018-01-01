WOODY ALLEN FESTIVAL, a cura di Piji (The Cineclub, 10-11 gennaio 2026)

Un intero fine settimana dedicato all’universo creativo, ironico e malinconico di Woody Allen. Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026, The Cineclub ospita la prima edizione del Woody Allen Festival, un’iniziativa a cura di Piji, stimato cantautore, autore e saggista romano, esperto e appassionato del grande cineasta statunitense. Una due giorni immersiva tra cinema, musica dal vivo, libri, incontri e letture d’autore, per rendere omaggio ad una delle figure artistiche più iconiche del Novecento.

Woody Allen Festival

La rassegna prenderà il via sabato 10 gennaio con l’inaugurazione ufficiale e, a seguire, la presentazione del libro Woody Allen, film, amori e nevrosi di Mario Mucciarelli, pubblicato da Sagoma Editore, con la partecipazione di Fabio Morici e Francesco Alò. Subito dopo, il pubblico sarà immerso nel mondo alleniano grazie al lyric video del brano Come Woody Allen, firmato da Piji - ora ascoltabile in tutte le principali piattaforme digitali - che unisce musica e citazioni cinematografiche in un omaggio suggestivo e contemporaneo. La serata culminerà con Tutti dicono I Love Woody, uno spettacolo che mescola concerto dal vivo e reading letterario: il Piji 4et interpreterà alcune tra le più iconiche colonne sonore dei film di Allen, mentre attori, attrici e comici come Pietro De Silva, Stefano Disegni, Tiziana Foschi, Gabriella Germani, Antonio Pisu, Ivan Talarico, Massimiliano Vado, Sara Valerio e altri ancora daranno voce a pagine tratte dai suoi scritti più celebri.

La giornata di domenica 11 gennaio si aprirà con un talk dedicato al tema della magia nel cinema di Allen, con la presentazione di due volumi: Woody Allen. Un mago a Manhattan di Marc Casellato e Lonesome blues di Emanuele Rauco, presenti entrambi all’incontro. Seguirà un pranzo ispirato alla New York di Allen, tra pastrami sandwich, cheesecake e sapori d’autore, accompagnato dal podcast live Cinema e Cibo – Woody Allen, con Andrea Di Iorio, Gianandrea Nadiani, Chiara Alonso e Martina Scordino. Nel pomeriggio, sarà la volta della presentazione del volume Tutto Woody Allen di Enrico Giacovelli (Gremese), con un dialogo tra Piero Spila e il compositore Massimo Nunzi. A seguire, il cortometraggio Waiting for Woody, introdotto da parte del cast. A chiudere il festival, una nuova edizione dello spettacolo Tutti dicono I Love Woody, con una diversa formazione musicale guidata da Piji e nuovi ospiti per le letture: Jodie Alivernini, Stefano Antonucci, Claudia Campagnola, Alessandro D’Ambrosi, Toni Fornari, Dino Giarrusso, Patrizia Loreti, Camilla Noci, Silvia Siravo, Savino Zaba.

Il tutto sarà integrato da una serie di proiezioni di film cult di Woody Allen, che accompagneranno l’intero festival.

WOODY ALLEN FESTIVAL - IL PROGRAMMA

SABATO 10 GENNAIO

18.00 - INAUGURAZIONE WOODY ALLEN FESTIVAL

18.30 - 📚 LIBRO Presentazione libro “Woody Allen, film, amori e nevrosi” - Sagoma Editore (Mario Mucciarelli).

Talk con Mario Mucciarelli, Fabio Morici, Francesco Alò

19.30 - 📽 🎵 LYRIC VIDEO proiezione Lyric Video del singolo "Come Woody Allen" (Piji)

19.40 - 📽 FILM Proiezione di un cult di Woody Allen

21.00 - 🎵🎙🎭 SHOW

TUTTI DICONO I LOVE WOODY

Concerto Piji 4et live soundtracks + maratona letture Woody Allen

PIJI 4et

PIJI - voce e chitarra manouche

GIAN PIERO LO PICCOLO - clarinetto

GABRIELE GIOVANNINI - chitarra manouche

FRANCESCO SAVERIO CAPO - contrabbasso

+ OSPITI LETTURE

(in ordine alfabetico)

PIETRO DE SILVA

STEFANO DISEGNI

TIZIANA FOSCHI

MARTINA GATTO

GABRIELLA GERMANI

ANTONIO PISU

NOEMI SERRACINI

IVAN TALARICO

MASSIMILIANO VADO

SARA VALERIO

DOMENICA 11 GENNAIO

12.00 - 📚 📚 2 LIBRI

🎩 MAGIC WOODY - Talk con Emanuele Rauco e Marc Casellato a tema "Woody Allen e la magia" con la presentazione di 2 libri:

"Woody Allen. Un mago a Manhattan. Storie di cinema e magia" Kdp Amazon (Marc Casellato)

"Lonesome blues. Ombre e lampi di ragione nel cinema di Woody Allen" Bakemono Lab Editore (Emanuele Rauco)

13.00- 🥪 🍰🍷PRANZO Pranzo a tema "Manhattan" (pastrami sandwich, New York cheese cake, ecc.)

13.00 - 🎧📹🍳PODCAST Podcast live talk “Cinema e Cibo - Woody Allen” con Andrea Di Iorio, Gianandrea Nadiani, Chiara Alonso e Martina Scordino

15.00 - 📽 FILM Proiezione di un cult di Woody Allen

16.45 - 📚 LIBRO Presentazione libro – “Tutto Woody Allen” Gremese (Enrico Giacovelli, Piero Spila)

Talk con Piero Spila e Massimo Nunzi

17.45 - 📽 CORTOMETRAGGIO Proiezione cortometraggio "Waiting for Woody" + talk con il cast del cortometraggio

18.15 - 📽 FILM Proiezione di un cult di Woody Allen

19.45 - 🎵🎙🎭 SHOW

TUTTI DICONO I LOVE WOODY

Concerto Piji 4et live soundtracks + maratona letture Woody Allen

PIJI 4et

PIJI - voce e chitarra manouche

GIAN PIERO LO PICCOLO - clarinetto

EGIDIO MARCHITELLI - chitarra manouche

FRANCESCO SAVERIO CAPO - contrabbasso

+ OSPITI LETTURE

(in alphabetical order)

JODIE ALIVERNINI

STEFANO ANTONUCCI

CLAUDIA CAMPAGNOLA

ALESSANDRO D’AMBROSI

TONI FORNARI

DINO GIARRUSSO

PATRIZIA LORETI

CAMILLA NOCI

SILVIA SIRAVO

SAVINO ZABA

21.30 - 📽 FILM Proiezione di un cult di Woody Allen