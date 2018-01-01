WOODY ALLEN FESTIVAL, a cura di Piji (The Cineclub, 10-11 gennaio 2026)
Un intero fine settimana dedicato all’universo creativo, ironico e malinconico di Woody Allen. Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026, The Cineclub ospita la prima edizione del Woody Allen Festival, un’iniziativa a cura di Piji, stimato cantautore, autore e saggista romano, esperto e appassionato del grande cineasta statunitense. Una due giorni immersiva tra cinema, musica dal vivo, libri, incontri e letture d’autore, per rendere omaggio ad una delle figure artistiche più iconiche del Novecento.
La rassegna prenderà il via sabato 10 gennaio con l’inaugurazione ufficiale e, a seguire, la presentazione del libro Woody Allen, film, amori e nevrosi di Mario Mucciarelli, pubblicato da Sagoma Editore, con la partecipazione di Fabio Morici e Francesco Alò. Subito dopo, il pubblico sarà immerso nel mondo alleniano grazie al lyric video del brano Come Woody Allen, firmato da Piji - ora ascoltabile in tutte le principali piattaforme digitali - che unisce musica e citazioni cinematografiche in un omaggio suggestivo e contemporaneo. La serata culminerà con Tutti dicono I Love Woody, uno spettacolo che mescola concerto dal vivo e reading letterario: il Piji 4et interpreterà alcune tra le più iconiche colonne sonore dei film di Allen, mentre attori, attrici e comici come Pietro De Silva, Stefano Disegni, Tiziana Foschi, Gabriella Germani, Antonio Pisu, Ivan Talarico, Massimiliano Vado, Sara Valerio e altri ancora daranno voce a pagine tratte dai suoi scritti più celebri.
La giornata di domenica 11 gennaio si aprirà con un talk dedicato al tema della magia nel cinema di Allen, con la presentazione di due volumi: Woody Allen. Un mago a Manhattan di Marc Casellato e Lonesome blues di Emanuele Rauco, presenti entrambi all’incontro. Seguirà un pranzo ispirato alla New York di Allen, tra pastrami sandwich, cheesecake e sapori d’autore, accompagnato dal podcast live Cinema e Cibo – Woody Allen, con Andrea Di Iorio, Gianandrea Nadiani, Chiara Alonso e Martina Scordino. Nel pomeriggio, sarà la volta della presentazione del volume Tutto Woody Allen di Enrico Giacovelli (Gremese), con un dialogo tra Piero Spila e il compositore Massimo Nunzi. A seguire, il cortometraggio Waiting for Woody, introdotto da parte del cast. A chiudere il festival, una nuova edizione dello spettacolo Tutti dicono I Love Woody, con una diversa formazione musicale guidata da Piji e nuovi ospiti per le letture: Jodie Alivernini, Stefano Antonucci, Claudia Campagnola, Alessandro D’Ambrosi, Toni Fornari, Dino Giarrusso, Patrizia Loreti, Camilla Noci, Silvia Siravo, Savino Zaba.
Il tutto sarà integrato da una serie di proiezioni di film cult di Woody Allen, che accompagneranno l’intero festival.
WOODY ALLEN FESTIVAL - IL PROGRAMMA
SABATO 10 GENNAIO
18.00 - INAUGURAZIONE WOODY ALLEN FESTIVAL
18.30 - 📚 LIBRO Presentazione libro “Woody Allen, film, amori e nevrosi” - Sagoma Editore (Mario Mucciarelli).
Talk con Mario Mucciarelli, Fabio Morici, Francesco Alò
19.30 - 📽 🎵 LYRIC VIDEO proiezione Lyric Video del singolo "Come Woody Allen" (Piji)
19.40 - 📽 FILM Proiezione di un cult di Woody Allen
21.00 - 🎵🎙🎭 SHOW
TUTTI DICONO I LOVE WOODY
Concerto Piji 4et live soundtracks + maratona letture Woody Allen
PIJI 4et
PIJI - voce e chitarra manouche
GIAN PIERO LO PICCOLO - clarinetto
GABRIELE GIOVANNINI - chitarra manouche
FRANCESCO SAVERIO CAPO - contrabbasso
+ OSPITI LETTURE
(in ordine alfabetico)
PIETRO DE SILVA
STEFANO DISEGNI
TIZIANA FOSCHI
MARTINA GATTO
GABRIELLA GERMANI
ANTONIO PISU
NOEMI SERRACINI
IVAN TALARICO
MASSIMILIANO VADO
SARA VALERIO
DOMENICA 11 GENNAIO
12.00 - 📚 📚 2 LIBRI
🎩 MAGIC WOODY - Talk con Emanuele Rauco e Marc Casellato a tema "Woody Allen e la magia" con la presentazione di 2 libri:
"Woody Allen. Un mago a Manhattan. Storie di cinema e magia" Kdp Amazon (Marc Casellato)
"Lonesome blues. Ombre e lampi di ragione nel cinema di Woody Allen" Bakemono Lab Editore (Emanuele Rauco)
13.00- 🥪 🍰🍷PRANZO Pranzo a tema "Manhattan" (pastrami sandwich, New York cheese cake, ecc.)
13.00 - 🎧📹🍳PODCAST Podcast live talk “Cinema e Cibo - Woody Allen” con Andrea Di Iorio, Gianandrea Nadiani, Chiara Alonso e Martina Scordino
15.00 - 📽 FILM Proiezione di un cult di Woody Allen
16.45 - 📚 LIBRO Presentazione libro – “Tutto Woody Allen” Gremese (Enrico Giacovelli, Piero Spila)
Talk con Piero Spila e Massimo Nunzi
17.45 - 📽 CORTOMETRAGGIO Proiezione cortometraggio "Waiting for Woody" + talk con il cast del cortometraggio
18.15 - 📽 FILM Proiezione di un cult di Woody Allen
19.45 - 🎵🎙🎭 SHOW
TUTTI DICONO I LOVE WOODY
Concerto Piji 4et live soundtracks + maratona letture Woody Allen
PIJI 4et
PIJI - voce e chitarra manouche
GIAN PIERO LO PICCOLO - clarinetto
EGIDIO MARCHITELLI - chitarra manouche
FRANCESCO SAVERIO CAPO - contrabbasso
+ OSPITI LETTURE
(in alphabetical order)
JODIE ALIVERNINI
STEFANO ANTONUCCI
CLAUDIA CAMPAGNOLA
ALESSANDRO D’AMBROSI
TONI FORNARI
DINO GIARRUSSO
PATRIZIA LORETI
CAMILLA NOCI
SILVIA SIRAVO
SAVINO ZABA
21.30 - 📽 FILM Proiezione di un cult di Woody Allen
