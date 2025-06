Voci e controvoci

Le voci che l’ex procuratore Giovanni Tinebra appartenesse ad una loggia massonica giravano in alcuni Palazzi del potere. Anche nella cittadina di Nicosia, dalle orecchie aperte e bocche cucite, giravano. Giravano spruzzate da gossip per depistare. Che fosse una persona potente per il ruolo che esercitava era noto. Faceva parte della triade del potere nicosiano: la Chiesa, il Municipio, il Tribunale, simboli ben visibile nella bellissima piazza della cittadina. Anche dopo l’ubicazione del Tribunale in un altro luogo. Era così, anche se qualche volta il Potere politico veniva travolto dagli scandali, invece di perdere ne usciva rafforzato.

L’unica volta che vennero travolti dal voto degli uscocchi del dottor Maugeri hanno fatto in modo che non si formasse una nuova amministrazione aperta a sinistra Ci sono riusciti con un cambio casacca per un posto al sole. Però vi era chi lottava pur essendo una minoranza vivace e impegnata sul piano sociale.

Ma quello che aveva capito più di tutti è stato Felicino Di Figlia. Denunciava non solo a parole ma con carte sottoscritte. Non apparteneva al mondo oscuro degli anonimi, molto attivi nel paese dalle orecchie aperte e bocche cucite, ma dalla penna facile. Stare per 26 anni nello stesso posto non aiuta se stessi né la funzione. Una funzione molto delicata che riguarda la credibilità dell’istituzione e la vita delle persone.

Chi l’avrebbe detto Nicosia sulle prime pagine dei giornali per una loggia massonica e un ex procuratore, non in vita, indagato sui misteri della strage Borsellino e la scomparsa dell’agenda rossa. Siamo nel cuore delle indagine per la ricerca della verità. Una verità che dovrà venire fuori per i familiari e tutte quelle persone che credono nella giustizia. Se anche questa strage rimarrà avvolta nel mistero come tutte le altre e gli assassini eccellenti questa Sicilia non potrà mai essere una terra libera.