Vocabolario resistente: Lettera S

1, safe-drinking water

2, science-based

3, sediment remediation

4, segregation

5, self-assessed

6, sense of belonging

7, sex, sexual preferences, sexuality

8, social justice, s. vulnerability, socio cultural, sociocultural, socio economic, socioeconomic status

9, soil pollution

10, solar energy, s. power

11, special populations

12, stem cell of fetal tissue research

13, stereotype(s)

14, subsized housing, s. construction

15, systemic

1, safe-drinking water = acqua potabile (letteralmente: sicura da bere)

Il Safe Drinking Water Act (SDWA) fu originariamente approvato dal Congresso USA nel 1974 per proteggere la salute pubblica regolamentando l’approvvigionamento idrico pubblico della nazione. La protezione dell’acqua potabile americana è di competenza dell’EPA (Environmental Protection Agency), che ha stabilito norme di protezione da oltre 90 contaminanti, comprese le normative emanate dopo le modifiche del 1996 al Safe Drinking Water Act che rafforzano la protezione della salute pubblica. Oltre il 92% della popolazione rifornita dai sistemi idrici comunitari riceve acqua potabile che soddisfa costantemente tutti gli standard sanitari.

Nel 2025 l’aria è cambiata, in quanto Trump sta tagliando fondi e facilitando la reintroduzione di contaminanti.

Parafrasando il celebre aneddoto del pane e delle brioches, potremmo dure che la popolazione non deve preoccuparsi dell’acqua potabile: è sufficiente che comperi bottigliette d’acqua minerale!

2, science-based = su base scientifica

Qui non si scherza. L’atteggiamento ostile di Trump riguardo alla scienza è ben noto, e non si limita alla contestazione dei vaccini o dell’esistenza stessa di malattie. Sì, perché la scienza (e il metodo scientifico) dà fastidio. Ogni procedura basata su evidenze inoppugnabili scardina infatti la costruzione retorica della narrazione a lui congeniale, in ogni contesto interno o internazionale. Legata a questa espressione è il fact-checking, cioè la verifica dei fatti, ben nota a qualsiasi giornalista serio/a (in Italia è lampante il caso della falsa sentenza della Cassazione riferita a uno dei processi pendenti di Silvio Berlusconi, a quasi due anni dalla sua morte. È bastato che un solo giornale riferisse un fatto inesatto: quasi tutti gli altri lo hanno seguito senza controllare le fonti. Ecco, questo è la negazione del principio scientifico, qualcosa che pratica chi fa ricerca, in ogni settore – non solo nelle discipline scientifiche, ma anche in storia, letteratura, ecc.)

L’approccio antiscientifico ha stravolto come uno tsunami molte organizzazioni e anche le università. Tramite ordini esecutivi ha fatto rimuovere o modificare oltre 8.000 pagine web e censurare migliaia di dati relativi a questioni di genere, climatiche o razziali. Il recente “patto” proposto alle università e agli enti di ricerca, apparentemente teso a massimizzare il merito ma in realtà discriminante sulla base del sesso, dell’appartenenza etnica e della nazionalità, è già stato rigettato dalla rivista Nature e da alcuni atenei.

3, sediment remediation = bonifica dei sedimenti contaminati

Nonostante le rassicurazioni dell’Amministratore Generale dell’EPA, Mr Zeldin, che ha sostenuto nel settembre 2025 che “L’amministrazione Trump è pienamente impegnata ad assicurare che tutti gli americani abbiano l’aria, la terra e l’acqua più pulite possibile”, già in aprile un’intera sezione del Ministero della Giustizia legata all’ambiente era stata chiusa a seguito dell’ordine esecutivo 14151, “Ending Radical And Wasteful Government DEI Programs And Preferencing” (Porre fine ai programmi e alle scelte radicali e dispendiose del DEI) che proibisce alle agenzie federali di portare avanti progetti o iniziative legate a diversità, equità e inclusione, di cui fanno parte anche quelli legati alla “giustizia ambientale”.

Nel mese di ottobre, ha cancellato fondi per milioni di dollari finalizzati a contrastare le alluvioni e altri eventi legati al cambiamento climatico.

4, segregation = segregazione

Una parola storicamente rilevante e drammatica, che negli USA si colloca dal punto di vista temporale tra la fine della schiavitù (1860) e i movimenti per i diritti civili degli anni 60 del secolo successivo (è ben noto l’episodio in cui Rosa Parks si rifiutò di cedere un posto in autobus a un bianco), quando Martin Luther King e Malcolm X pagarono con la morte la loro devozione alla causa dell’eguaglianza etnica. Durante la segregazione razziale c’erano ristoranti, cinema, alberghi, scuole, ecc. che praticavano una divisione fra bianchi e neri, con spazi separati.

La segregazione non è finita da un giorno all’altro, ma ha dato luogo a una terza fase che è quella della discriminazione, che purtroppo ancora perdura in molti ambiti, e che negli ultimi anni è stata studiata in modo intersezionale, ovvero in rapporto a discriminazioni e pregiudizi di altro tipo (genere, classe, religione, ecc.).

Trump non vuole sentir parlare di segregazione sia per il suo noto negazionismo storico, sia perché accusa paradossalmente di segregazione e discriminazione proprio coloro che difendono le minoranze, ribaltando la situazione: cioè i woke (chi non discrimina gruppi sociali precedentemente oppressi) di fatto discrimina la maggioranza wasp (white anglo-saxon protestant).

5, self-assessed = autovalutato/a/i/e

Indica la capacità di valutare se stessi/e, per esempio a scuola o sul lavoro. Non ho capito bene perché questa parola sia sulla lista, perché Trump si ritiene un genio e spesso si è autovalutato, elogiandosi sempre (sostiene di avere un punteggio di 30/30 nel MoCA Montreal Assessment e in varie occasioni si è dato simbolicamente il voto più alto, A+).

6, sense of belonging = senso di appartenenza

Il senso di appartenenza fa parte del processo identitario di qualsiasi persona, e spesso è relativo alla residenza e alla cittadinanza, ma può anche riferirsi al fatto di “trovarsi bene” in un posto, o con una persona, o col proprio corpo.

Sono sicura che Trump desideri sentirsi a suo agio quando passeggia per la Casa Bianca, ma probabilmente non vuole che ciò accada anche a chi non ce l’ha una casa, o un luogo dove tornare.

È utile ricordare che in italiano lo usiamo riferendoci al possesso, alla proprietà: “questo libro mi appartiene, questa casa mi appartiene”. In inglese “this book belongs to me, this house belong to me”. Ma in inglese esiste anche un altro uso, che è quello da cui deriva il senso di appartenenza, assolutamente slegato dal concetto di proprietà: se dico “I belong here” significa “io qui ci sto bene”; se dico “I belong ito this town” significa “io sto bene in questa città”.

Il senso di appartenenza è spesso collegato all’identità etnica, al concetto di comunità e di identità.

È questo che non gli piace…

7, sex, sexual preferences, sexuality = sesso, preferenze sessuali, sessualità

Insomma, qui si esagera un po’. Prima ci dicono di usare sex al posto di gender, poi non va bene nemmeno sex.

Il sesso è sempre stato visto con molto sospetto nell’America puritana, ma non è questo il caso. Qui disturba – come sempre – il sesso come elemento di libera scelta, di preferenza, di pratica sociale/ culturale legata a una visione non privata ma politica del corpo, con tutte le sue dinamiche che comprendono il desiderio, il rispetto, l’igiene, l’invecchiamento, lo stupro, i rapporti di potere.

Insomma, il sesso che non risponde alla “norma”, le preferenze che non rientrano nei canoni, la sessualità che non porta alla procreazione, ecc.

8, social justice, s. vulnerability, socio cultural, sociocultural, socio economic, socioeconomic status = giustizia sociale, vulnerabilità s., status socio-culturale, socio-economico

Qui il problema sta soprattutto nell’aggettivo (social), che è una specie di pianta infestante che rovina tutto ciò che tocca: la giustizia, la cultura, l’economia, lo status.

L’aggettivo deriva dal latino socialis e indica la convivenza tra individui (da cui “società”).

La società è sempre qualcosa che infastidisce il tiranno, arroccato sul suo scranno e circondato dalla sua corte.

Vogliamo svegliarci?

9, soil pollution = inquinamento del terreno

(vedasi alla lettera P, pollution)

10, solar energy, s. power = energia solare

(vedasi alla lettera C, clean)

11, special populations = popolazioni speciali

Questo termine di riferisce ai gruppi formati da persone che fanno parte di minoranze spesso sottorappresentate, soprattutto nel campo della ricerca medica e nella medicina dello sport (es. anziani, obesi, disabili). Queste persone potrebbero infatti avere problemi di salute specifici che vengono sottovalutate. Tutto ciò che odora di diversità a Trump non piace. Ormai dovremmo averlo capito…

12, stem cell of fetal tissue research = cellula staminale o ricerca su tessuti fetali

Trump è sempre stato contrario alle staminali, ma solo a parole, perché nel 2020 ricevette cure mediche rese possibili proprio da queste cellule.

Su questo argomento, presidente e ministro della sanità non concordano.

13, stereotype(s) = stereotipo/i

Si tratta di una generalizzazione semplificata, persistente e non basata su fatti verificabili, spesso finalizzata alla svalutazione.

Se c’è un personaggio che impersona tutti gli stereotipi legati al potere, alla maschilità, al suprematismo, alla whiteness, al razzismo, al sessismo, quello è Trump. Forse è per questo che questa parola non si può dire.

È una parola pericolosa non se la usiamo, ma se cadiamo nel tranello di pensare per stereotipi.

Esercizio: alleniamoci a riconoscere gli stereotipi, a smascherarli, a denunciarli. Se ne trovano ovunque, nelle pubblicità, nei media, a casa di amici e parenti, sul lavoro.

14, subsized housing, s. construction = agevolazioni e contributi per alloggi

Si tratta di sussidi per aiutare le famiglie povere o a basso reddito a trovare o a pagare un alloggio. Trump in questo caso vuole cancellare sia l’oggetto sia le parole per definirlo. E magari anche le persone che ne avrebbero diritto.

15, systemic = sistemico/a/i/che

Avere un approccio sistemico significa ragionare con metodo scientifico, analitico, interconnesso, mantenendo una visione d’insieme piuttosto che soffermandosi sui dettagli. Significa, per esempio, cercare le spiegazioni di problemi specifici nelle iniquità legali, nelle pratiche politiche e istituzionali che favoriscono, nella società, alcuni gruppi piuttosto di altri.

Ovvio che a Trump sentir parlare di discriminazione sistemica o di razzismo sistemico non piace. Vedasi per es. systemic equality.

Questo articolo fa parte della serie Vocabolario resistente.

Vocabolario resistente, di Alessandra Calanchi

Ricordiamo bene la “neolingua” di 1984 (Orwell 1949) e anche i libri proibiti di Fahrenheit 451 (Bradbury 1953), ma ora la realtà ha superato la distopia più estrema. Mi riferisco naturalmente all’elenco di parole “non gradite” al regime dell’attuale presidente USA, un elenco grottesco e preoccupante che invece di suscitare ilarità e un TSO ha sollevato un po’ di indignazione per poi essere accettato dalle amministrazioni pubbliche, incapaci – salvo pochi casi – di disobbedire (un verbo caro a Thoreau, filosofo e scrittore americano che nell’800 finì in carcere per essersi rifiutato di pagare le tasse che avrebbero finanziato la guerra contro il Messico, autore della Disobbedienza civile, 1848). Così molte università hanno iniziato a cambiare nome a programmi di studio, svuotandoli dei contenuti sgraditi, e perfino la NASA ha scelto di cancellare i riferimenti alla “prima donna sulla Luna” o a “un nero nello Spazio”. La mia nuova rubrica si occuperà di commentare ogni singola parola invisa al regime Trump 2, e di raccomandarne l’uso, anche nel nostro Paese, invitando alla resistenza linguistica e culturale, una resistenza disarmata ma potente, efficace, e a costo zero.

Trovate la lista qui, ma è incompleta perché nuove parole vengono aggiunte. La lista è stata definita “chilling”, letteralmente: “agghiacciante”. Il fatto stesso che ci sia una lista lo è.