Vocabolario resistente: Lettera H

1, H5N1 bird flu

2, hate, h. speech

3, health disparity, h. equity

4, hispanic, h. minority

5, historically

6, housing affordability, h. efficiency

7, hydrogen vehicle

1, H5N1 bird flu = influenza aviaria

Si tratta di un’emergenza a livello mondiale, di cui si parla ogni tanto, e che tocca anche gli USA anche se non a livello preoccupante. La cancel culture relativamente alle malattie si sta comunque espandendo in modo preoccupante, come è accaduto per la negazione del covid e del morbillo. Certamente le lobby farmaceutiche andrebbero monitorate, il business dei farmaci e dei vaccini andrebbe ridimensionato, ma la ricerca scientifica non può arrestarsi a causa di paranoie cospirazioniste. Almeno, questo è il mio pensiero. Per i fatti, si rimanda qui.

2, hate, h. speech = odio, linguaggio dell’o.

Paradossale che sia proprio il presidente che, nella storia degli USA, abbia usato più di tutti il linguaggio dell’odio, a volere cancellare questa espressione. Dopo aver per anni fomentato la discordia, l’odio, la polemica; dopo aver insultato a tutto campo colleghi e giornalisti, uomini e donne, dopo aver utilizzato per anni un linguaggio razzista, sessista, misogino, volgare, dopo essersi espresso nel peggiore dei modi contro i propri avversari politici, ecco che DT vuole eliminare – NON l’odio, ma la parola che lo definisce. Guerra è pace, leggiamo in 1984 di Orwell, ed è quello che accade quando scambiamo le parole fra loro. Amore è odio. E viceversa.

Del resto, se non si potrà denunciare il suo hate speech, si dovranno trovare eufemismi, sinonimi: la sostanza non cambia, ma le parole per dirlo, sì. Si ammorbidisce la colpa (il reato).

Insomma: usiamo questa espressione per denunciarlo, ma cerchiamo di evitare di usarlo noi!

A questo proposito rimando al monitoraggio (quasi sempre condivisibile) del gruppo Parole o/stili

Ottimi/e studenti hanno scritto tesi su questo fenomeno, analizzando il linguaggio dell’odio usato proprio da DT per manipolare l’opinione pubblica. Per es. UniRoma oppure Luiss, pdf di Giulia Camerino.

Raccomando anche il quinto capitolo del libro The First Amendment in the Trump Era (Timothy Zick 2029) che mostra la controversia “costituzionale” sulla libertà d’espressione.

3, health disparity, h. equity = disparità / equità nel campo della salute

Si tratta della diversità di trattamento e di opportunità nel campo della salute e delle cure mediche, soprattutto a livello di etnica, genere e classe. Il sistema sanitario statunitense, già storicamente distante dal welfare che conosciamo in Europa, sta subendo tagli considerevoli e chi più ne risente sono gli emarginati e i gruppi sociali svantaggiati.

Per approfondimenti: NCBI.

4, hispanic, h. minority = ispanico/a, minoranza i.

Ispanico/a indica una persona la cui lingua d’origine è lo spagnolo. Se definisce una minoranza, acquista una valenza politica, sociale e culturale oltre che linguistica.

Si stimato che nel 2023 vi fossero 65,2 milioni di ispanici negli Sati Uniti, ovvero oltre il 19% dell’intera popolazione

Faccio molta fatica a commentare la volontà di cancellare questa parola, in una nazione sempre più multietnica e multiculturale, con buona pace del Presidente.

5, historically = storicamente

Questo è molto interessante: non si vuole cancellare la storia (= il passato concluso) ma l’avverbio che la rende mobile, dinamica, fluida: “storicamente” rimanda a una spiegazione, a una riflessione su un processo che si è svolto e che si sta svolgendo: magari le premesse di un certo fatto erano diverse, magari il punto d’arrivo è stato inaspettato, ma “storicamente” possiamo seguirne il percorso e comprenderne le fasi in modo critico, oggettivo e senza pregiudizi.

Io voto per tenerlo, questo avverbio, e usarlo il più possibile.

6, housing affordability, h. efficiency = accessibilità degli alloggi, efficienza degli a.

Insomma: potersi permettere un’abitazione.

Il veto riguarda non solo il diritto di abitare, ma il diritto stesso di poter dire che non ci si può permettere un’abitazione. In un paese in cui ci sono un alto numero di senzatetto e di persone costrette a vivere in camper e roulotte, il problema si risolve facilmente togliendo le parole per dirlo. Semplice, no?

Peccato che stia diventando una vera emergenza nazionale: vedi FoxBusiness ; NewsWeek.

7, hydrogen vehicle = veicolo alimentato a idrogeno

Qui DT spiega che i veicoli a idrogeno “possono esplodere”.

Per un commento più serio e informato sulle energie rinnovabili e i loro rischi vedasi qui, su Fastechus.

Questo articolo fa parte della serie Vocabolario resistente.

Vocabolario resistente, di Alessandra Calanchi

Ricordiamo bene la “neolingua” di 1984 (Orwell 1949) e anche i libri proibiti di Fahrenheit 451 (Bradbury 1953), ma ora la realtà ha superato la distopia più estrema. Mi riferisco naturalmente all’elenco di parole “non gradite” al regime dell’attuale presidente USA, un elenco grottesco e preoccupante che invece di suscitare ilarità e un TSO ha sollevato un po’ di indignazione per poi essere accettato dalle amministrazioni pubbliche, incapaci – salvo pochi casi – di disobbedire (un verbo caro a Thoreau, filosofo e scrittore americano che nell’800 finì in carcere per essersi rifiutato di pagare le tasse che avrebbero finanziato la guerra contro il Messico, autore della Disobbedienza civile, 1848). Così molte università hanno iniziato a cambiare nome a programmi di studio, svuotandoli dei contenuti sgraditi, e perfino la NASA ha scelto di cancellare i riferimenti alla “prima donna sulla Luna” o a “un nero nello Spazio”. La mia nuova rubrica si occuperà di commentare ogni singola parola invisa al regime Trump 2, e di raccomandarne l’uso, anche nel nostro Paese, invitando alla resistenza linguistica e culturale, una resistenza disarmata ma potente, efficace, e a costo zero.

Trovate la lista qui, ma è incompleta perché nuove parole vengono aggiunte. La lista è stata definita “chilling”, letteralmente: “agghiacciante”. Il fatto stesso che ci sia una lista lo è.