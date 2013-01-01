Viva Rai Tre

I giornalisti di Rai Tre avevano chiesto all’azienda, come previsto dal contratto, di trasmettere nel giorno della presentazione dei palinsesti Rai un video comunicato per richiamare l’attenzione sullo smantellamento di Rai Tre. Una scellerata politica aziendale cominciata da tempo chiudendo programmi di successo e allontanando conduttori non graditi.

Telemeloni ovviamente ha ignorato questo appello e allora il video lo stiamo condividendo qui e chiediamo a tutti di condividere questo video comunicato che la Rai non ha voluto trasmettere per raggiungere più persone possibili perché Rai Tre non muoia.

USIGRai, il sindacato dei giornalisti e la pagina che vi invitiamo a seguire, rivolge infine un ringraziamento speciale, a tutti quanti in questo spot ci hanno messo la faccia: Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica; Anna Foglietta, attrice; Alessio Boni, attore; Giuliano Sangiorgi, musicista; Daria Bonfietti, associazione parenti strage di Ustica; Seawatch (Giorgia Linardi);

E ancora Maurizio De Giovanni, scrittore; Ottavia Piccolo, attrice; Luca Mercalli, climatologo; Dacia Maraini scrittrice; Ascanio Celestini, regista e attore; Fabrizio Pregliasco, medico; Viola Ardone, scrittrice: Vinicio Capossela, musicista; Le lavoratrici della vertenza Electrolux (Elisa Enrica Guidi e Tatiana Gentilini); Gherardo Colombo, ex magistrato; ActionAid (Lorenzo Eusepi) Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni.

Grazie a tutti voi!