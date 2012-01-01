Viaggio nel pianeta acustico

Viviamo immersi nei suoni, ma raramente prestiamo loro un’attenzione consapevole. Lo sguardo domina la cultura contemporanea: descriviamo i luoghi attraverso ciò che vediamo, li fotografiamo e li trasformiamo in immagini. Trevor Cox, professore di Ingegneria acustica all’Università di Salford, propone invece di esplorare il mondo attraverso l’ascolto. Pianeta acustico, edizione italiana di Sonic Wonderland: A Scientific Odyssey of Sound, già edito in italiano nel 2015 e oggi ristampato, è un viaggio attraverso alcuni dei fenomeni sonori più sorprendenti del pianeta.

Cox visita deserti dove le dune sembrano cantare, grotte, cattedrali, gallerie del sussurro, strade musicali e spazi capaci di produrre echi e riverberi eccezionali. L’itinerario geografico diventa così un percorso nella fisica del suono, nella storia dell’architettura e nella percezione umana.

Il libro nasce da un cambiamento di prospettiva. Come ingegnere acustico, Cox si era occupato soprattutto di correggere i difetti sonori degli ambienti: ridurre il rumore, controllare il riverbero e migliorare l’intelligibilità della parola. L’incontro con alcuni fenomeni acustici insoliti lo induce però a considerare i suoni oltre che come problemi da eliminare come manifestazioni da comprendere e preservare. Questa svolta costituisce l’idea più interessante del volume.

La cultura tecnica moderna tende a distinguere tra il suono utile, che deve essere reso chiaro, e il rumore indesiderato, che deve essere soppresso. Cox mostra invece che anche una risonanza anomala, un’eco prolungata o un suono apparentemente privo di funzione possono rivelare qualcosa sull’ambiente e sul nostro modo di ascoltarlo.

Copertina di Pianeta acustico, di Trevor Cox

I luoghi come strumenti musicali

Uno dei meriti principali del libro consiste nel mostrare che il suono non appartiene solo alla sorgente che lo produce. Nasce anche dallo spazio dove si propaga. Pareti, superfici, materiali, distanze e forme architettoniche modificano ciò che ascoltiamo. Un edificio può comportarsi come uno strumento musicale. Una cupola concentra le onde sonore, una galleria trasporta un sussurro, una cattedrale prolunga una voce. L’eco e il riverbero non sono semplici aggiunte al suono originario: partecipano alla costruzione dell’esperienza.

Cox spiega con chiarezza la differenza tra i fenomeni acustici. L’eco viene percepita come ripetizione distinta, mentre il riverbero è formato da riflessioni tanto ravvicinate da fondersi col suono iniziale, prolungandolo. Questa distinzione tecnica acquista nel libro anche un significato storico. Le caratteristiche acustiche delle chiese, per esempio, hanno influenzato il modo di parlare, cantare e celebrare. L’architettura dunque visibile e abitabile: è anche udibile. Gli spazi educano la voce e l’ascolto, facilitano alcune forme di comunicazione e ne ostacolano altre.

Tra scienza e racconto di viaggio

Cox evita sia l’esposizione strettamente specialistica sia la semplice raccolta di curiosità. Il volume combina spiegazione scientifica, osservazione personale, storia culturale e racconto di viaggio. I fenomeni fisici vengono presentati attraverso esperienze concrete, incontri e luoghi. La struttura itinerante rende accessibili concetti che potrebbero risultare astratti. Il lettore comprende la propagazione delle onde sonore seguendo l’autore dentro una grotta o una cattedrale. La spiegazione nasce dall’esperienza dell’ascolto e conserva una notevole efficacia divulgativa.

Questa scelta comporta però anche un limite. Il passaggio rapido da un luogo all’altro può talvolta frammentare l’argomentazione. Alcuni episodi rimangono soprattutto affascinanti esempi di turismo acustico e non vengono sviluppati pienamente nelle loro implicazioni storiche e sociali. Il libro non costruisce una teoria sistematica del rumore. Offre piuttosto una costellazione di fenomeni attraverso i quali il lettore viene invitato a riconsiderare la propria esperienza sonora.

Il rumore oltre il disturbo

Uno degli effetti più fecondi della lettura consiste nel rendere instabile il confine tra suono e rumore. In qualità di ingegnere, Cox conosce i danni provocati dagli ambienti acusticamente mal progettati. Ma il suo viaggio mostra che non ogni suono insolito o incontrollabile deve essere considerato un difetto. Le dune che risuonano, il ghiaccio che si spezza, le strutture architettoniche che restituiscono la voce non sono rumori nel senso ordinario del termine.

Sono fenomeni capaci di produrre sorpresa, conoscenza e memoria. Il rumore dipende anche dall’atteggiamento dell’ascoltatore. Un suono diventa molesto quando interrompe un’attività, invade uno spazio o viene imposto. La medesima manifestazione può trasformarsi in oggetto di interesse se viene ascoltata volontariamente e compresa nella sua origine. Cox non nega la dimensione fisica del rumore, ma mostra implicitamente che la percezione acustica è sempre situata. Non ascoltiamo soltanto frequenze e intensità: ascoltiamo eventi ai quali attribuiamo un significato.

Il contributo a una storia del rumore

Pianeta acustico, senza essere propriamente un’opera di storia sociale, può tuttavia fornire materiali preziosi per costruire una storia del rumore. Cox mostra come le caratteristiche acustiche abbiano influenzato architetture, rituali e pratiche collettive. Gli ambienti sonori non costituiscono uno sfondo passivo: partecipano a formare la vita sociale. Il volume invita ia trattare i luoghi come documenti acustici. Una cattedrale conserva forme e immagini, ma anche un particolare modo di far risuonare la voce. Una strada, una grotta o una struttura industriale possiedono una storia sonora che può scomparire quando l’ambiente viene modificato.

Da questo punto di vista, Cox si avvicina alla prospettiva del paesaggio sonoro elaborata da R. Murray Schafer. Entrambi invitano a educare l’ascolto e a riconoscere il valore degli ambienti acustici. Cox privilegia però la spiegazione fisica e l’eccezionalità dei fenomeni, mentre Schafer presta maggiore attenzione alla trasformazione storica del paesaggio sonoro e all’inquinamento acustico.

I limiti sociologici

Dal punto di vista sociologico, il libro lascia in secondo piano alcune questioni. L’esperienza del suono viene descritta soprattutto come incontro tra individuo, fenomeno fisico e ambiente. Ricevono minore attenzione i rapporti di potere che stabiliscono chi possa produrre suoni e chi debba subirli. Il rumore urbano e industriale è distribuito in modo diseguale. Le popolazioni che abitano vicino ad aeroporti, ferrovie, strade trafficate e impianti produttivi non scelgono liberamente il proprio paesaggio sonoro. Il silenzio, al contrario, è spesso una risorsa accessibile a chi può permettersi abitazioni isolate o quartieri protetti.

Questi aspetti non costituiscono il centro dell’opera di Cox. Per una sociologia del rumore, il volume deve quindi essere affiancato agli studi sul paesaggio sonoro, alle ricerche sulle disuguaglianze ambientali e alle analisi di Jacques Attali sul rapporto tra rumore, musica e potere. Il limite non riduce il valore del libro; ne chiarisce la collocazione. Cox offre soprattutto una fenomenologia scientifica dell’ascolto, non una teoria complessiva delle relazioni sociali costruite attraverso il suono.

Educare l’ascolto

Il messaggio più importante di Pianeta acustico riguarda la necessità di imparare ad ascoltare. L’orecchio è continuamente attivo, ma l’attenzione acustica è spesso debole. Molti suoni vengono relegati sullo sfondo e riemergono soltanto quando diventano disturbanti. Cox propone di ascoltare prima di giudicare. Questa sospensione permette di distinguere un rumore dannoso da un fenomeno complesso, un difetto tecnico da una caratteristica significativa del luogo.

Ascoltare significa anche riconoscere la propria posizione nello spazio e la relazione con ciò che ci circonda. L’educazione acustica possiede pertanto un valore ambientale e civile. Una comunità capace di ascoltare può progettare meglio scuole, ospedali, abitazioni e spazi pubblici. Può inoltre comprendere che la qualità della vita non dipende soltanto da ciò che un ambiente mostra, ma anche da come risuona.

Un mondo dominato dalle immagini

Il libro assume particolare importanza in una società dominata dalla comunicazione visuale. Fotografie, schermi e mappe tendono a trasformare ogni luogo in un oggetto da guardare. Il suono, invece, non rimane davanti all’osservatore: lo avvolge e ne attraversa il corpo. L’esperienza acustica riduce la distanza tra soggetto e ambiente. Non possiamo ascoltare senza essere collocati in uno spazio. Ogni suono rivela contemporaneamente una sorgente, un luogo e una posizione dell’ascoltatore. Cox restituisce dignità conoscitiva a questa esperienza. Il suono non è un elemento secondario rispetto alla vista, ma un modo autonomo di comprendere il mondo.

Giudizio complessivo

Pianeta acustico è un’opera scientificamente informata, accessibile e capace di modificare l’attenzione del lettore. Il suo principale pregio risiede nella combinazione tra competenza acustica e curiosità per i luoghi. Cox trasforma fenomeni apparentemente marginali in occasioni per comprendere il rapporto tra suono, ambiente e percezione. La struttura di viaggio rende la lettura piacevole, anche se produce talvolta una certa dispersione. Le implicazioni sociali e politiche del rumore rimangono meno sviluppate rispetto agli aspetti fisici, architettonici e percettivi. Il libro è particolarmente utile come introduzione agli studi sul suono e come complemento a una storia sociale del rumore. Insegna che l’ambiente acustico non è composto solo da suoni da controllare o eliminare. Comprende manifestazioni naturali, tracce storiche e proprietà degli spazi che meritano di essere riconosciute e, in alcuni casi, protette.

Dopo aver letto Cox, il mondo non diventa meno rumoroso, ma più articolato e intelligibile, col lettore invitato a distinguere, interrogare e ascoltare. È questo il risultato più convincente: trasformare il rumore da semplice disturbo in una domanda rivolta ai luoghi e al modo come li abitiamo.