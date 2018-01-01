Viaggi inclusivi e disabilità mentale

Il turismo rappresenta uno dei principali strumenti di crescita personale, inclusione sociale e partecipazione alla vita della comunità. Non si tratta soltanto di un’attività ricreativa o economica, ma di un vero e proprio diritto della persona, riconosciuto anche dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e delle persone con disabilità. In quest’ottica, il tema dell’accessibilità turistica non può limitarsi all’eliminazione delle barriere architettoniche, ma deve comprendere anche le esigenze delle persone con disabilità cognitive e psichiche, come quelle affette da Alzheimer, dai disturbi dello spettro autistico e da altre forme di disabilità mentale.

Per molti anni il concetto di turismo accessibile è stato associato quasi esclusivamente alle persone con disabilità motoria. Rampe, ascensori, camere accessibili e mezzi di trasporto adeguati rappresentano certamente conquiste fondamentali, ma non esauriscono il problema dell’inclusione. Una società realmente democratica deve garantire a ogni cittadino la possibilità di godere delle ricchezze paesaggistiche, artistiche e culturali del proprio Paese, indipendentemente dalle condizioni fisiche o cognitive.

Nel caso delle persone con Alzheimer il viaggio può assumere un’importanza particolare. Le esperienze all’aria aperta, il contatto con la natura, la visita di luoghi ricchi di storia e arte e la possibilità di trascorrere momenti di serenità con i propri familiari contribuiscono al mantenimento delle capacità residue, stimolano la memoria emotiva e migliorano la qualità della vita. Naturalmente tali esperienze richiedono ambienti sicuri, personale formato e percorsi facilmente comprensibili, capaci di ridurre il disorientamento e l’ansia che possono accompagnare la malattia.

Disegno di Angela Belluschi - Mamma Laura

Anche per le persone con disturbo dello spettro autistico il turismo rappresenta un’importante occasione di crescita. Viaggiare significa sperimentare nuove situazioni, sviluppare autonomie personali, favorire la socializzazione e rafforzare la fiducia nelle proprie capacità. Tuttavia, molti ambienti turistici risultano ancora poco adatti alle loro esigenze. Rumori eccessivi, illuminazione intensa, lunghe attese, informazioni poco chiare e spazi affollati possono trasformare un’esperienza piacevole in una fonte di forte stress.

Per questo motivo il concetto di accessibilità deve essere ripensato in una prospettiva più ampia. Hotel, musei, siti archeologici, parchi naturali, stazioni ferroviarie, aeroporti e mezzi di trasporto dovrebbero prevedere percorsi semplificati, segnaletica intuitiva, ambienti tranquilli, possibilità di prenotazioni personalizzate e personale preparato ad accogliere persone con differenti bisogni cognitivi e relazionali.

L’Italia dispone di un patrimonio culturale e naturalistico tra i più ricchi del mondo. Dalle città d’arte ai borghi storici, dalle montagne alle coste, dai parchi nazionali ai musei, ogni territorio custodisce risorse che appartengono all’intera collettività. Rendere questi luoghi realmente accessibili significa permettere a milioni di persone con disabilità e alle loro famiglie di partecipare pienamente alla vita culturale del Paese.

Anche il sistema alberghiero è chiamato a evolversi. L’accoglienza inclusiva non consiste soltanto nell’eliminazione delle barriere fisiche, ma nella costruzione di un ambiente capace di rassicurare e accompagnare ogni ospite. Camere facilmente identificabili, informazioni in linguaggio semplice, routine prevedibili, spazi dedicati al rilassamento e personale formato sulla comunicazione con persone affette da Alzheimer o autismo rappresentano investimenti che migliorano la qualità del servizio per tutti.

Analogo discorso riguarda i trasporti. Treni, autobus, aeroporti e navi dovrebbero offrire servizi di assistenza specifici, percorsi facilmente riconoscibili, informazioni accessibili e personale in grado di gestire con competenza situazioni di difficoltà cognitiva. L’accessibilità, infatti, non riguarda esclusivamente la mobilità fisica, ma anche la possibilità di comprendere gli spazi, orientarsi e vivere il viaggio con serenità.

Dal punto di vista sociologico, il turismo inclusivo favorisce la partecipazione sociale e contrasta l’isolamento che spesso accompagna la disabilità mentale. Le vacanze consentono alle famiglie di condividere momenti di benessere, riducendo il carico emotivo e assistenziale che grava quotidianamente sui caregiver. Al tempo stesso, l’incontro tra persone con diverse abilità contribuisce a superare stereotipi e pregiudizi, promuovendo una cultura dell’accoglienza e della solidarietà.

Anche il settore turistico trae vantaggio da questa prospettiva. Il cosiddetto “turismo accessibile” rappresenta infatti un segmento in continua crescita, capace di generare sviluppo economico, occupazione qualificata e destagionalizzazione dei flussi turistici. Investire nell’accessibilità cognitiva significa quindi coniugare responsabilità sociale e competitività economica.

In conclusione, il diritto al turismo deve essere considerato parte integrante del diritto alla cittadinanza e alla piena partecipazione alla vita sociale. Le persone con Alzheimer, con autismo e con altre disabilità mentali non chiedono privilegi, ma la possibilità di vivere esperienze che per molti rappresentano una normale dimensione dell’esistenza. Costruire un turismo realmente inclusivo significa riconoscere che il patrimonio ambientale, storico e culturale italiano appartiene a tutti e che la sua fruizione deve essere garantita senza discriminazioni. Una società che rende accessibili i propri luoghi più belli è una società che riconosce il valore della dignità umana, della diversità e dell’inclusione come fondamenti della convivenza democratica.

Nella foto: un disegno di Angela Belluschi, mamma dell’ autrice, con la presenza di Nora Romero e Johanna Aguilar