Vendite: Giù Repubblica, Corriere, La Verità. Su Il Fatto, Il Giornale. La Gazzetta super Il Sole…

QUOTIDIANI: VENDITE DICEMBRE – In dicembre, secondo i dati Ads (Accertamento diffusione stampa) riportati da primaonline, si vede ancora in cima alla classifica il Corriere della Sera con 207.963 copie, in lieve calo rispetto a novembre (-0,6%, pari a -1.212 copie). Segue la Repubblica, che registra una flessione più marcata del 5,8% e perde 7.589 copie, scendendo a quota 123.119. In controtendenza, La Gazzetta dello Sport cresce del 5,7% e raggiunge 120.873 copie, superando Il Sole 24 Ore, che si attesta a 116.195 con un incremento dello 0,7%. Tra i quotidiani con variazioni positive spicca Il Fatto Quotidiano, che guadagna il 6,5% e arriva a 57.983 copie. Ancora più significativa la crescita di Corriere dello Sport – Stadio, che registra un +13,2% e sale a 34.885 copie. Anche il Giornale (+1,4%) e QN – La Nazione (+0,8%) mostrano segnali di ripresa. Sul fronte delle flessioni, si segnala il calo del Messaggero (-3,6%), del Gazzettino (-3,2%) e soprattutto del Mattino, che perde l’8,2% e scende a 21.078 copie. La Verità registra una contrazione del 4%, mentre il Messaggero Veneto mostra un calo dell’1,2%.

VIGILANZA RAITV – Per la 13/a volta, la maggioranza non si è presentata per eleggere la presidenza della Rai. Intanto la presidente della Commissione, Barbara Floridia, ha comunicato l’intenzione di convocare Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai. A questo punto non sarebbe meglio che la minoranza si dimettesse in blocco? E poi l’opposizione la smetta di criticare i talk show a cui partecipa. Provato a non partecipare più?

CASA POUND: POLIZIA IDENTIFICA GIORNALISTI – Il mondo al contrario. No non è il fortunato titolo dell’altrettanto fortunato libro di Vannacci. È quello che avviene in questa Italietta democratica e antifascista. Una troupe di Rete 4 (È sempre Carta Bianca) chiedono un’intervista a Casa Pound. Nessuna risposta. E così i giornalisti vanno sotto il palazzo occupato per provare a intervistarli. Arrivano i poliziotti. Non per sgomberare il palazzo abusivamente occupato, ma per identificare i giornalisti. Certo che il ministro Piantedosi è unico. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.

GRAZIA DIVENTA QUINDICINALE – Il magazine diretto da Silvia Grilli passa da settimanale a quindicinale. L’amministratrice delegata, Daniela Sola, sottolinea che questa scelta punta «a rendere ancora più distintivo il giornale di carta, rafforzando al tempo stesso la presenza digitale e social con un linguaggio contemporaneo e inclusivo». Saranno 26 le uscite annuale ad un prezzo di 2 euro. Grazia è stato fondato il 10 novembre 1938 (prima si chiamava Sovrana). Attualmente vende più di 100 mila copie.

HOEPLI IN DIFFICOLTÀ – La libreria Hoepli di Milano che ha rappresentato un simbolo della cultura milanese ha avviato la procedura per la cassa integrazione ordinaria del personale. Secondo il Corriere, sarebbero in corso trattative fra la casa editrice e un fondo internazionale interessato al catalogo scolastico. Altre voci, invece, parlano addirittura di liquidazione. Anche qui, come del resto in altre situazioni di questi tempi, c’è una battaglia legale che contrappone due rami della famiglia. In passato sia Mondadori che Feltrinelli avevano tentato di acquisire la Hoepli. Operazioni mai andate in porto.

LA SINTESI. QUOTIDIANO DI ROCCO CASALINO – Uscirà il prossimo 2 marzo La Sintesi nuovo quotidiano online diretto da Rocco Casalino e prodotto dall’imprenditore cinematografico Andrea Iervolino. Casalino è giornalista e ingegnere ed è conosciuto per essere stato portavoce e capo della comunicazione di Giuseppe Conte durante i governi Conte 1 e Conte 2. È stato il responsabile della comunicazione per il Movimento 5 Stelle e, nel 2000, è diventato noto per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello.

LA FIGURACCIA DI PETRECCA FA IL GIRO DEL MONDO – Non si può certo dire che Paolo Petrecca non abbia avuto successo. O, meglio, le gaffe di Petrecca. Il direttore di Rai Sport è finito sul New York Times per la sua incredibile telecronaca e ha dato spazio alla protesta, nei suoi confronti, dei giornalisti di Rai Sport. Petrecca ha guadagnato spazio anche in Europa sulla Bild, Guardian e sullo spagnolo Marca. Insomma, il vecchio detto «Parlate pure male di me, purché ne parliate», ha avuto successo.

IL CORRIERE COMPIE 150 ANNI. MONETA NUMISMATICA – Una nuova moneta farà parte della nuova collezione numismatica 2026 della Repubblica italiana, Avviene per i 150 anni di vita del Corriere della Sera. La moneta è rettangolare e da un lato c’è impressa la facciata della sede del quotidiano, in via Solferino, 28, a Milano. Sull’altro lato, c’è raffigurata la prima pagina del primo numero pubblicato il 5 marzo 1876.

CORONA RISPUNTA – Fabrizio Corona è rispuntato su Instagram. Lo annuncia lui stesso su X. Il profilo si chiama “Io sono notizia” e, per ora, ha 15 mila followers e nessun post all’attivo. Ricordiamo che Mediaset ha chiesto a Corona danni patrimoniali e reputazionali per 160 milioni di euro. Alla causa si sono associati anche persone fisiche: Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui.