Una, dieci, cento Flotilla

Ci sono notti che passano senza lasciare traccia. E poi ci sono notti che restano addosso, anche se provi a cambiare canale, anche se ti racconti che “la situazione è complicata”.

La notte scorsa, la marina israeliana ha fermato in acque internazionali la Global Sumud Flotilla. Barche cariche di aiuti, gente partita senza armi e senza secondi fini, con addosso solo quella forma un po’ ostinata di umanità che spinge qualcuno ad andare dove altri non vogliono guardare.

Perché a Gaza, ufficialmente, c’è un cessate il fuoco. Una di quelle espressioni eleganti che stanno bene nei comunicati e molto meno nelle vite reali.

“Non si combatte più”, dicono.

E forse è pure vero, se per combattere intendiamo solo i bombardamenti.

Ma prova a spiegarlo a chi fa la fila per un pezzo di pane. A chi aspetta un medicinale che resta bloccato da qualche parte tra una decisione politica e una firma che non arriva mai. A chi vive in mezzo alle macerie, quelle fisiche e quelle morali, che non fanno rumore ma pesano lo stesso.

Perché il punto è questo: quando smettono le bombe, non sempre smette la guerra. A volte cambia solo forma. Diventa silenziosa, invisibile, quasi educata. Ma continua. E allora quelle barche, piccole, lente, forse anche ingenue, diventano qualcosa di più di un carico di aiuti.

Diventano un promemoria.

Che là fuori c’è ancora qualcuno che prova a non abituarsi. Che si ostina a credere che una vita valga sempre più di una strategia.

E fa un certo effetto pensare che, nel 2026, ci sia ancora bisogno di rischiare il mare per portare cibo a chi ha fame.

Non eroismi, non gesti epici.

Solo cibo.

Il minimo indispensabile per restare umani.