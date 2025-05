Una “Rotonda per la pace” ad Arluno nella città metropolitana di Milano

Testo scritto in collaborazione con Matteo Zappa, Assessore alla Pace, Politiche Sociali, Giovani e Famiglie di Arluno.

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di inaugurazione della Rotonda per la Pace ad Arluno, situata all’incrocio tra Via Mazzini e Via Castiglioni. Un corteo guidato dalla banda civica proveniente dalla concomitante manifestazione “Mi prendo cura” legata alla Civil Week e dedicata al mondo associazionistico arlunese, ha raggiunto la rotonda il cui significato è stato illustrato dall’Assessore alla Pace Matteo Zappa.

Arluno - Rotonda della pace

Il sindaco Alfio Colombo ha poi ribadito il valore della Pace, sottolineando ai presenti che la gente semplice ha tutto da perdere dalle guerre, che portano invece grandi vantaggi ai potenti e ai ricchi, e auspicato che la prima installazione della nuova rotonda – “Un Mondo di Pace” (opera di Paolo Fagnani), possa fare riflettere tutti coloro che transiteranno dall’incrocio. L’idea di un Assessorato alla Pace nel Comune di Arluno della Città Metropolitana di Milano in Lombardia, nasce con l’obiettivo di investire tempo e risorse nella promozione di una Cultura di Pace, al fine di costruire insieme – Istituzioni e Cittadini – una comunità abitata da relazioni di Pace e capace di impegnarsi concretamente nella tessitura di un’alternativa possibile e necessaria alla Cultura della Guerra e delle Armi.

Infatti, in un contesto geopolitico in cui il continuo ricorso alla guerra come strumento di offesa tra popoli e nazioni, tradisce quanto la nostra Costituzione e la Carta dell’ONU esprimono in termini di “ripudio” è urgente investire con continuità in azioni collettive culturali e di advocacy per promuovere la Pace. A tal fine è fondamentale oggi lavorare in rete all’interno dell’ampio movimento non violento che a livello nazionale e internazionale lavora per la pace, a partire dal Coordinamento “La Pace in Comune” attivo nel territorio della città metropolitana di Milano, di cui il nostro Comune è socio e in cui Zappa partecipa al Direttivo.

In collaborazione con il Coordinamento e la Parrocchia di Arluno, quest’anno si è tenuta la seconda edizione del percorso “Vuoi veramente la pace? Costruiamola insieme” Dialoghi sulla Pace.

I tre incontri hanno affrontato il tema del rapporto tra Economia e Pace con la presenza di diversi relatori esperti, tra cui Alessandra Viscovi e Giorgio Beretta, che ci hanno aiutato a capire le relazioni tra finanza, sistemi economici, investimento e produzione di armi da un lato ed economie di pace, consumo etico e critico dall’altro.

Nella prospettiva di questo impegno e investimento costante per una Cultura di Pace, la Amministrazione di Arluno ha avviato negli ultimi mesi una collaborazione con il Comitato Intercomunale per la Pace del Magentino, Cooperativa CIELO e Gruppo Giovani Pipol per realizzare il progetto innovativo: “Rotonda per la Pace”.

L’iniziativa consiste nella caratterizzazione a tema “Pace” della rotonda ubicata all’incrocio tra via Mazzini e via Castiglioni, donando alla città un segno concreto a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione Comunale di Arluno – da sviluppare nel tempo attraverso la partecipazione e la collaborazione con cittadini attivi, realtà associative e comitati del territorio – a favore del ripudio della guerra, vergogna dell’Umanità, e della promozione di una cultura di Pace.

La rotonda è stata inaugurata il giorno 11 maggio 2025 all’interno dell’evento “MI prendo Cura” che da alcuni anni raccoglie tutto il mondo del volontariato arlunese all’interno della Civil Week. La prima installazione Un Mondo di Pace, realizzata grazie all’arte creativa di Paolo Fagnani, di Vittuone, e della collaborazione attiva di Giuseppe Pellegrini e Gabriella Cipani, di Sedriano, vuole lanciare alle persone di passaggio un messaggio di speranza per un mondo governato senza l’uso della violenza e invitare ad orientare il pensiero e l’azione in questa direzione. Ad essa seguiranno nel tempo nuove installazioni, di cui man mano sarà data notizia.

La Rotonda per la Pace testimonia e testimonierà l’impegno programmatico dell’Amministrazione comunale, attraverso il proprio Assessorato alla Pace, nello sviluppo di azioni capaci di educare alla Pace, cose più che mai urgenti, e di parlare di Pace come prospettiva possibile da costruire insieme, contrastando l’assurda narrazione che – in particolare in questi ultimi mesi – sembra presentarci la guerra e il riarmo come unica scelta possibile. L’Amministrazione comunale auspica che altre amministrazioni locali si attivino in modo analogo e che le Rotonde per la Pace diventino sempre più numerose a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. Per questo motivo è stato attivato da subito il sito http://www.rotondeperlapace.it che fungerà da collettore e mezzo di comunicazione per tutte le iniziative, in modo da dare unitarietà, visibilità e forza all’idea (per contatti; info@rotondeperlapace.it)