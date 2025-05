2050. Un biglietto per il domani

All’Adriano l’anteprima del cortometraggio del Liceo Vivona sul mondo digitale e la mobilità del futuro, nell’ambito del progetto "Cine in Green". Ospiti speciali i Manetti Bros.

Venerdì 30 maggio 2025, al cinema Adriano di Roma, sarà proiettato alle ore 9:30 in anteprima il cortometraggio 2050. Un biglietto per il domani realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Classico “Francesco Vivona” di Roma nell’ambito di "Cine in green 2”, progetto finanziato con il Piano nazionale di educazione all’immagine – Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero della Cultura. Partner del progetto sono il CNR – Area di ricerca di Tor Vergata, l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) del Lazio e Green Cross Italia.

invito 30 maggio

All’incontro parteciperanno Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia, la responsabile della comunicazione dell’Area di ricerca del CNR di Tor Vergata e Leandro Pesci, presidente di ANEC Lazio. A portare il loro saluto ai giovani saranno i Manetti Bros., registi e produttori cinematografici tra i più eclettici e apprezzati del panorama italiano: la loro presenza in sala rappresenta un importante riconoscimento al lavoro creativo e alla visione cinematografica degli studenti del Vivona.

Il progetto, avviato a gennaio, ha previsto laboratori e incontri in sala a cui hanno partecipato esperti e professionisti del mondo del cinema e dell’ambiente, offrendo agli studenti un’opportunità concreta di educazione all’immagine e riflessione critica sul futuro sostenibile.

Il cortometraggio esplora il futuro della mobilità dal punto di vista delle nuove generazioni, con l’orizzonte simbolico del 2050. I ragazzi hanno dialogato con figure autorevoli per costruire una narrazione consapevole e ricca di stimoli, tra cui Fabio Chiarello (CNR), Anna Donati (Roma Servizi per la Mobilità), Eugenio Patanè (Assessore alla Mobilità del Comune di Roma), Fabio Pressi (Motus-E), Bepi Vigna (scrittore e creatore di Nathan Never).

Fabio Pressi, nel corto, descrive la mobilità digitale come l’integrazione tra mezzi di trasporto e mondo della telefonia, con veicoli intelligenti, connessi e gestibili tramite app: una visione che collega perfettamente la quotidianità dei ragazzi al concetto di mobilità sostenibile del futuro.

Bepi Vigna e Fabio Chiarello, con sguardo visionario ma ancorato alla scienza, aprono riflessioni sulle potenzialità del teletrasporto e della velocità della luce, che oggi sembrano utopia, ma stimolano nei giovani una riflessione su quanto la scienza possa avvicinarsi, col tempo, all’immaginazione.

Anna Donati immagina città a zero emissioni, dominate da trasporti pubblici elettrici, mezzi condivisi e auto a guida autonoma. Uno scenario che richiede un cambiamento culturale: rinunciare all’auto privata e investire su una nuova forma di mobilità collettiva e intelligente.

Eugenio Patanè, infine, sottolinea l’importanza del trasporto pubblico integrato con sistemi di mobilità condivisa per coprire “il primo e l’ultimo miglio” di ogni spostamento: una logica di intermodalità che i ragazzi hanno interpretato nel corto come chiave del futuro urbano.

Un cortometraggio, dunque, che rappresenta – nonostante il primo lavoro dei ragazzi dietro alla macchina da presa - un saggio maturo sul rapporto tra tecnologia, ambiente e futuro, testimonianza del percorso formativo intrapreso dagli studenti tra cinema e cittadinanza attiva.

Durante l’evento si esibirà il Coro del Liceo Vivona, con celebri arie tratte dalla storia del cinema, e alcuni studenti interpreteranno testi letterari e teatrali legati ai temi dell’ecologia.