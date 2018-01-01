Torino, 27 giugno 2026: La finale degli Stati generali del rock, Arezzo wave contest & festival

La Fondazione Arezzo Wave Italia, Arezzo Wave Network e la Città di Torino presentano:

STATI GENERALI DEL ROCK - AREZZO WAVE CONTEST & FESTIVAL

La Finale!!

Sabato 27 Giugno 2026

Comala

C.so Francesco Ferrucci 65/a, Torino – ore 19

INGRESSO GRATUITO AREZZO WAVE LOVE FESTIVAL

Arezzo Wave, che giunge a 40 anni di attività, è da sempre è il trampolino di lancio per i nuovi talenti della musica italiana.

ArezzoWave festival 2026

I 10 progetti selezionati dall’attenta regia di RadioOhm per Arezzo Wave Piemonte / Stati Generali del Rock 2026, sono stati presentati nelle due semifinali tenutesi al Magazzino sul Po.

Ed è stata subito magia!

Doveroso ringraziare tutto il pubblico intervenuto a sostegno o solo per curiosità di quelle che sono state le migliori proposte piemontesi di questa infuocata primavera torinese: gli artist* che si sono spesi per dar vita a una fase finale del contest a livello della temperatura climatica. Grazie dunque a Brian-N // FrancoBlu // Ormedeo Fucsia // Sirlene // Swirl // BRX!T // Marea // Nys The Halfsoul // Giorgio Nieloud // RicordaCassandra, grazie a il Magazzino sul Po e la sua splendida cornice, oltre che a RadioOhm per l’ottimo lavoro svolto.

E’ senza ulteriori indugi che abbiamo il piacere di annunciare le band che si affronteranno a colpi di riff, beat e liriche, nella FINALE di Sabato 27 Giugno presso il COMALA in C.so Francesco Ferrucci, 65/a, Torino, ma non prima di aver svelato il nome della band ospite della manifestazione:

ANIMAUX FORMIDABLES

Animaux formidables

Animaux Formidables è un duo garage-fuzz-noise, nato all’inizio del 2022 per dare voce a un istinto primordiale, viscerale, crudo. Sul palco si trasformano in due creature animalesche, alimentate fin dalla nascita da glam, punk e rock’n’roll.

Nel 2022 entrano in studio con Marco Fasolo e registrano in analogico e in presa diretta il loro debutto discografico, We Are All Animals, pubblicato nel 2023 da Go Down Records. Il disco è stato accolto dalla stampa come una delle uscite più interessanti del panorama indipendente italiano.

Con circa 200 concerti in tre anni, gli Animaux Formidables continuano a calcare i palchi di tutta Italia e Europa presentando uno show rinnovato e arricchito da nuove sonorità elettroniche. Queste ultime trovano spazio nell’EP Call Me Tony, uscito a gennaio 2025 e prodotto ancora una volta da Marco Fasolo con la stessa filosofia del precedente, ormai marchio di fabbrica della band: registrazione analogica, presa diretta, senza sovraincisioni né ritocchi successivi.

Nel 2025 rientrano in studio per dare vita alla loro terza uscita discografica prevista per il 2026 e anticipata dal singolo I Am a Cat and I Love My Dog I FINALISTI:

Marea // Giorgio Nieloud // Sirlene // Swirl

Sabato 27 Giugno

COMALA, C.so Francesco Ferrucci, 65/a, Torino

Inizio concerti reale ore 19: consigliamo di arrivare in anticipo per non perdervi nulla.

Il contest è realizzato dalla Città di Torino - Ufficio Torino Creativa. Le selezioni Piemontesi sono curate dagli operatori cultural-musicali RadioOhm in collaborazione con GenZ Now, Goodness Factory, Map Music Art and Performance, Spazio 211.

Stati Generali del Rock – Arezzo Wave Contest & Festival

Info: network@arezzowave.com

www.arezzowave.com

Città di Torino – Ufficio Torino Creativa

t 011 0112 4740

https://www.torinogiovani.it/vivere-a-torino/torino-creativa/stati-generali-del-rock