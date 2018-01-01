Torino, 27 giugno 2026: La finale degli Stati generali del rock, Arezzo wave contest & festival
La Fondazione Arezzo Wave Italia, Arezzo Wave Network e la Città di Torino presentano:
STATI GENERALI DEL ROCK - AREZZO WAVE CONTEST & FESTIVAL
La Finale!!
Sabato 27 Giugno 2026
Comala
C.so Francesco Ferrucci 65/a, Torino – ore 19
INGRESSO GRATUITO AREZZO WAVE LOVE FESTIVAL
Arezzo Wave, che giunge a 40 anni di attività, è da sempre è il trampolino di lancio per i nuovi talenti della musica italiana.
- ArezzoWave festival 2026
I 10 progetti selezionati dall’attenta regia di RadioOhm per Arezzo Wave Piemonte / Stati Generali del Rock 2026, sono stati presentati nelle due semifinali tenutesi al Magazzino sul Po.
Ed è stata subito magia!
Doveroso ringraziare tutto il pubblico intervenuto a sostegno o solo per curiosità di quelle che sono state le migliori proposte piemontesi di questa infuocata primavera torinese: gli artist* che si sono spesi per dar vita a una fase finale del contest a livello della temperatura climatica. Grazie dunque a Brian-N // FrancoBlu // Ormedeo Fucsia // Sirlene // Swirl // BRX!T // Marea // Nys The Halfsoul // Giorgio Nieloud // RicordaCassandra, grazie a il Magazzino sul Po e la sua splendida cornice, oltre che a RadioOhm per l’ottimo lavoro svolto.
E’ senza ulteriori indugi che abbiamo il piacere di annunciare le band che si affronteranno a colpi di riff, beat e liriche, nella FINALE di Sabato 27 Giugno presso il COMALA in C.so Francesco Ferrucci, 65/a, Torino, ma non prima di aver svelato il nome della band ospite della manifestazione:
ANIMAUX FORMIDABLES
- Animaux formidables
Animaux Formidables è un duo garage-fuzz-noise, nato all’inizio del 2022 per dare voce a un istinto primordiale, viscerale, crudo. Sul palco si trasformano in due creature animalesche, alimentate fin dalla nascita da glam, punk e rock’n’roll.
Nel 2022 entrano in studio con Marco Fasolo e registrano in analogico e in presa diretta il loro debutto discografico, We Are All Animals, pubblicato nel 2023 da Go Down Records. Il disco è stato accolto dalla stampa come una delle uscite più interessanti del panorama indipendente italiano.
Con circa 200 concerti in tre anni, gli Animaux Formidables continuano a calcare i palchi di tutta Italia e Europa presentando uno show rinnovato e arricchito da nuove sonorità elettroniche. Queste ultime trovano spazio nell’EP Call Me Tony, uscito a gennaio 2025 e prodotto ancora una volta da Marco Fasolo con la stessa filosofia del precedente, ormai marchio di fabbrica della band: registrazione analogica, presa diretta, senza sovraincisioni né ritocchi successivi.
Nel 2025 rientrano in studio per dare vita alla loro terza uscita discografica prevista per il 2026 e anticipata dal singolo I Am a Cat and I Love My Dog I FINALISTI:
Marea // Giorgio Nieloud // Sirlene // Swirl
Sabato 27 Giugno
COMALA, C.so Francesco Ferrucci, 65/a, Torino
Inizio concerti reale ore 19: consigliamo di arrivare in anticipo per non perdervi nulla.
Il contest è realizzato dalla Città di Torino - Ufficio Torino Creativa. Le selezioni Piemontesi sono curate dagli operatori cultural-musicali RadioOhm in collaborazione con GenZ Now, Goodness Factory, Map Music Art and Performance, Spazio 211.
Stati Generali del Rock – Arezzo Wave Contest & Festival
Info: network@arezzowave.com
www.arezzowave.com
Città di Torino – Ufficio Torino Creativa
t 011 0112 4740
https://www.torinogiovani.it/vivere-a-torino/torino-creativa/stati-generali-del-rock
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