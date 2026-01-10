Terremoto: alle 5:53 del 10 gennaio 2026
È stato avvertito alle 5:53 del 10 gennaio 2026 nella Sicilia orientale e Calabria una scossa sismica di intensità 5.1. Origine: al largo della costa calabra (Reggio Calabria).
Un terremoto di magnitudo ML 5.1 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria), il
10-01-2026 04:53:11 (UTC)
10-01-2026 05:53:11 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7492, 16.2262 ad una profondità di 65 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
