Taobuk 2026: Fiducia

Dal 18 al 22 giugno a Taormina la sedicesima edizione del festival ideato e diretto da Antonella Ferrara, promosso dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, e con il sostegno del Parco Archeologico Naxos Taormina, del Comune di Taormina, di ENI e di BPER.

Più di 200 ospiti da 30 paesi, per un programma multidisciplinare tra letteratura, cinema, musica, danza, arti visive, geopolitica e scienza. Taobuk Award agli scrittori Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel per la Letteratura, Haruki Murakami, Dacia Maraini, Jonathan Coe, Donato Carrisi, al poeta Adonis, all’artista Anish Kapoor, al cardinale Gianfranco Ravasi, al direttore d’orchestra Vitali Alekseenok, al Premio Nobel per l’Economia Esther Duflo, all’attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, al filosofo e giornalista Bernard-Henri Lévy e all’artista Valerio Adami, che ha realizzato il Manifesto di Taobuk 2026. Agli scrittori Felicia Kingsley e Eduardo Mendoza sarà conferito il Premio Sicilia.

La cerimonia di consegna dei Taobuk Award sarà sabato 20 giugno al Teatro Antico in occasione del Taobuk Gala condotto da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, l’ente lirico regionale coproduttore musicale dell’evento, che verrà trasmesso su Rai 1 il 16 luglio.

Tra i protagonisti della manifestazione anche Stefania Auci, Jan Brokken, Urbano Cairo, Gherardo Colombo, Luciano Fontana, Federico Fubini, Paolo Gentiloni, Marc Lazar, Giovanni Malagò, Vito Mancuso, Matteo Piantedosi, Matteo Saudino, Manuel Valls, Paolo Zangrillo. Annuncio della cinquina del Premio Strega Saggistica, con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento.