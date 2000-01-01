Stiamo trattenendo il respiro
LA CAMPIONESSA MONDIALE DI APNEA ALESSIA ZECCHINI LANCIA UN APPELLO PER LA TUTELA DEL MARE
Ci sono voci che, più di altre, sanno raccontare il mare. Per questo siamo orgogliosi di avere al nostro fianco Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea e profonda conoscitrice del Mediterraneo, per lanciare un appello alla sua tutela.
Alessia Zecchini si è immersa in free diving nelle acque dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, in Liguria, per lanciare un appello in difesa del Mediterraneo insieme a noi e Blue Marine Foundation. La celebre atleta italiana ha nuotato tra banchi di saraghi, cernie e corvine che abitano nell’area marina. E’ poi scesa in profondità, in apnea, fino a raggiungere un cartello posato sul fondale con il messaggio “Non serve andare più a fondo, serve fermarsi in tempo. Proteggiamo il 30% del mare entro il 2030”.
Secondo le nostre stime, in Italia, appena l’1% del mare è sottoposto a misure di tutela efficaci e solo nello 0,04% è vietata ogni attività, inclusa la pesca. Siamo quindi ben lontani dall’obiettivo 30×30. Per raggiungerlo, l’Italia dovrebbe sottoporre a misure di conservazione altri 102 mila chilometri quadrati di mare, ovvero circa 14,5 mila chilometri quadrati all’anno in più da oggi al 2030.
Greenpeace, insieme a Blue Marine Foundation ha avviato nel 2025 il progetto “AMPower”, che promuove l’ampliamento e la rizonizzazione delle Aree Marine Protette italiane (AMP) e una gestione efficace dei siti Natura 2000, i cosiddetti SIC (Siti di Importanza Comunitaria), individuati dall’Unione europea per la presenza di specie e habitat da tutelare, ma che nel nostro Paese spesso sono protetti solo sulla carta.
Per Alessia Zecchini - e per tutte e tutti noi - la sfida più grande non è trattenere il respiro, ma proteggere ciò che ancora ci permette di respirare.
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