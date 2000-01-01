Stiamo trattenendo il respiro

Ci sono voci che, più di altre, sanno raccontare il mare. Per questo siamo orgogliosi di avere al nostro fianco Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea e profonda conoscitrice del Mediterraneo, per lanciare un appello alla sua tutela.

Alessia Zecchini si è immersa in free diving nelle acque dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, in Liguria, per lanciare un appello in difesa del Mediterraneo insieme a noi e Blue Marine Foundation. La celebre atleta italiana ha nuotato tra banchi di saraghi, cernie e corvine che abitano nell’area marina. E’ poi scesa in profondità, in apnea, fino a raggiungere un cartello posato sul fondale con il messaggio “Non serve andare più a fondo, serve fermarsi in tempo. Proteggiamo il 30% del mare entro il 2030”.

Secondo le nostre stime, in Italia, appena l’1% del mare è sottoposto a misure di tutela efficaci e solo nello 0,04% è vietata ogni attività, inclusa la pesca. Siamo quindi ben lontani dall’obiettivo 30×30. Per raggiungerlo, l’Italia dovrebbe sottoporre a misure di conservazione altri 102 mila chilometri quadrati di mare, ovvero circa 14,5 mila chilometri quadrati all’anno in più da oggi al 2030.

Greenpeace, insieme a Blue Marine Foundation ha avviato nel 2025 il progetto “AMPower”, che promuove l’ampliamento e la rizonizzazione delle Aree Marine Protette italiane (AMP) e una gestione efficace dei siti Natura 2000, i cosiddetti SIC (Siti di Importanza Comunitaria), individuati dall’Unione europea per la presenza di specie e habitat da tutelare, ma che nel nostro Paese spesso sono protetti solo sulla carta.

Per Alessia Zecchini - e per tutte e tutti noi - la sfida più grande non è trattenere il respiro, ma proteggere ciò che ancora ci permette di respirare.