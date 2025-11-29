Spalle al mare, di Carlo Maglitto
Spalle al mare : poesie / Carlo Maglitto. - Sanremo : Alessandro Prevosto Editore, 2024. - 88 p., br. - (L’oceano e la luna). - ISBN: 978-88-94735-42-0
Fate largo, fate largo
in questa corsa verso l´abisso,
non seguite, non leggete
questi miei versi,
sono carne lacerata, il tuffo
mortale nella natura
che accoglie e dona.
- Carlo Maglitto
Mi è capitato tra le mani – a circa un anno dalla sua uscita in libreria! – la nuova raccolta di poesie dell´artista lentinese Carlo Maglitto, intitolata Spalle al mare.
Dico “artista”, perché oltre che con la poesia, egli ha dimestichezza anche con la pittura e la scultura: un artista completo, insomma, ma anche un instancabile giramondo, nutritosi di scienza psicoanalitica in Svizzera e di filosofia buddista in Thailandia, che condivide la vita con una brillante giornalista ungherese.
Un cocktail di esperienze assai composito, che ha trovato espressione nelle varie forme artistiche, con risultati originali e penetranti che vanno dritti al cuore, senza l´ipocrisia di alcun filtro.
Un libro forse non facile perché “diverso”, ma ricco di immagini suggestive capaci di affascinare il lettore. Un delirio che si contorce dentro i meandri della psiche, un´anima che scava dentro se stessa con il bisturi della psicanalisi, suscitando effetti e sensazioni nascosti nel più profondo del nostro essere. Sullo sfondo si intravvedono l´intramontabile nostalgia per la sua Sicilia, l´amore per la sua nuova terra ligure, l´attaccamento alla Natura insidiata da un´implacabile civiltà che tutto travolge.
Amo andar per colli
perdermi nei pensieri
vagare su sentieri
lastricati di memoria.
Amo il ligure carmo
posato su muri a secco
e verderame
come un gatto himalayano.
Coste di liquami
Mare di rifiuti
muri franati
andiamo a passi svelti nei soliti mattini
dentro un labirinto surreale.
Un libro, quello di questo lentinese da settant´anni trapiantato in Liguria, ma cittadino del mondo, che fa riflettere, che travolge, che trascina il lettore nel suo vortice esaltante la vita sulla morte. Un libro da leggere a gocce: una poesia al giorno, per meglio gustarla e immergersi con essa nel difficile rapporto tra mondo interiore e realtà esteriore, tra coscienza e natura. Tra Eros e Thanatos.
E noi, chiusi nella europea culla
tra l´Artico e Cariddi, lasciata l´età
dei fanciulli andiamo nel mondo
con il bagaglio di Darwin: colmo
di entusiasmo.
- Copertina di Spalle al mare, di Carlo Maglitto
Sinossi editoriale
La qualità più evidente di questo libro di Carlo Maglitto, che torna con forza alla poesia dopo quasi mezzo secolo speso nella pittura, nella psicanalisi e nell’avventura della vita, è la straordinaria capacità di sintesi tra immagini e pensiero, che crea vortici di senso e metafore imprevedibili, affondi nei recessi lontani dell’anima. Sembra che l’autore non parli mai di sé. Ma il lettore troverà nel libro i suoi luoghi, quell’angolo di Liguria irto di mulattiere, fasce, lentischio, agavi, serre, vivai, cisterne, battuto da maestrale e scirocco. E alle spalle non un muro, ma il mare, l’infinito, il Mediterraneo che tiene isole insieme in una mano, colmo di vita e di dolore. E troverà il mito, Anchise, Niobe, Teseo, Arianna, Cerere, ma sempre declinato come linguaggio sciamanico, come desiderio dell’anima. Questo è un libro che prende il lettore alla gola: quando legge di una “rasoiata di sangue che avanza lenta come una carovana di dromedari”, o che “c’è sempre un’alba che ci aspetta”, o della farfalla-anima che esce guardinga dalla corteccia, parla la solita lingua, cerca l’amata per nome. Il lirismo assoluto pone Carlo Maglitto vicino a Milo De Angelis, il senso materico del cosmo ad Anselm Kiefer.
Leggetelo, alla fine del libro, in poesie come All’amica ligure e Un’amica di Giava, troverete come anche la memoria, privata, intima, diventi in questo autore, per forza di stile e necessità di ispirazione, una esperienza magica e universale.
