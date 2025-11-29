Spalle al mare, di Carlo Maglitto

Fate largo, fate largo

in questa corsa verso l´abisso,

non seguite, non leggete

questi miei versi,

sono carne lacerata, il tuffo

mortale nella natura

che accoglie e dona.

Carlo Maglitto

Mi è capitato tra le mani – a circa un anno dalla sua uscita in libreria! – la nuova raccolta di poesie dell´artista lentinese Carlo Maglitto, intitolata Spalle al mare.

Dico “artista”, perché oltre che con la poesia, egli ha dimestichezza anche con la pittura e la scultura: un artista completo, insomma, ma anche un instancabile giramondo, nutritosi di scienza psicoanalitica in Svizzera e di filosofia buddista in Thailandia, che condivide la vita con una brillante giornalista ungherese.

Un cocktail di esperienze assai composito, che ha trovato espressione nelle varie forme artistiche, con risultati originali e penetranti che vanno dritti al cuore, senza l´ipocrisia di alcun filtro.

Un libro forse non facile perché “diverso”, ma ricco di immagini suggestive capaci di affascinare il lettore. Un delirio che si contorce dentro i meandri della psiche, un´anima che scava dentro se stessa con il bisturi della psicanalisi, suscitando effetti e sensazioni nascosti nel più profondo del nostro essere. Sullo sfondo si intravvedono l´intramontabile nostalgia per la sua Sicilia, l´amore per la sua nuova terra ligure, l´attaccamento alla Natura insidiata da un´implacabile civiltà che tutto travolge.

Amo andar per colli

perdermi nei pensieri

vagare su sentieri

lastricati di memoria.

Amo il ligure carmo

posato su muri a secco

e verderame

come un gatto himalayano.

Coste di liquami

Mare di rifiuti

muri franati

andiamo a passi svelti nei soliti mattini

dentro un labirinto surreale.

Un libro, quello di questo lentinese da settant´anni trapiantato in Liguria, ma cittadino del mondo, che fa riflettere, che travolge, che trascina il lettore nel suo vortice esaltante la vita sulla morte. Un libro da leggere a gocce: una poesia al giorno, per meglio gustarla e immergersi con essa nel difficile rapporto tra mondo interiore e realtà esteriore, tra coscienza e natura. Tra Eros e Thanatos.

E noi, chiusi nella europea culla

tra l´Artico e Cariddi, lasciata l´età

dei fanciulli andiamo nel mondo

con il bagaglio di Darwin: colmo

di entusiasmo.

Copertina di Spalle al mare, di Carlo Maglitto

Sinossi editoriale

La qualità più evidente di questo libro di Carlo Maglitto, che torna con forza alla poesia dopo quasi mezzo secolo speso nella pittura, nella psicanalisi e nell’avventura della vita, è la straordinaria capacità di sintesi tra immagini e pensiero, che crea vortici di senso e metafore imprevedibili, affondi nei recessi lontani dell’anima. Sembra che l’autore non parli mai di sé. Ma il lettore troverà nel libro i suoi luoghi, quell’angolo di Liguria irto di mulattiere, fasce, lentischio, agavi, serre, vivai, cisterne, battuto da maestrale e scirocco. E alle spalle non un muro, ma il mare, l’infinito, il Mediterraneo che tiene isole insieme in una mano, colmo di vita e di dolore. E troverà il mito, Anchise, Niobe, Teseo, Arianna, Cerere, ma sempre declinato come linguaggio sciamanico, come desiderio dell’anima. Questo è un libro che prende il lettore alla gola: quando legge di una “rasoiata di sangue che avanza lenta come una carovana di dromedari”, o che “c’è sempre un’alba che ci aspetta”, o della farfalla-anima che esce guardinga dalla corteccia, parla la solita lingua, cerca l’amata per nome. Il lirismo assoluto pone Carlo Maglitto vicino a Milo De Angelis, il senso materico del cosmo ad Anselm Kiefer.

Leggetelo, alla fine del libro, in poesie come All’amica ligure e Un’amica di Giava, troverete come anche la memoria, privata, intima, diventi in questo autore, per forza di stile e necessità di ispirazione, una esperienza magica e universale.

(G.C.)