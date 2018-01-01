Sigonella (CT), 18 gennaio 2026: Le donne contro tutte le violenze a Sigonella

È arrivato il momento che il popolo della pace in Sicilia, dopo le grandi mobilitazioni contro gli euromissili a Comiso, contro il Muos a Niscemi e contro il genocidio in Palestina, ricostruisca una nuova stagione di lotte per fermare le crescenti micidiali spirali guerrafondaie, alimentate dai criminali aumenti delle spese militari e dai paralleli tagli alle spese sociali.

Le donne contro tutte le violenze a Sigonella!

Domenica 18 gennaio 2026 ore 10.30

Presidio/Manifestazione, Piazzale della Catania/Gela ( appuntamento piazza Falcone e Borsellino, Catania ore 9.30 )

In questo inizio 2026 ricorre il 35esimo triste anniversario dello scoppio della guerra del Golfo nel gennaio 1991...

"Le donne contro tutte le violenze" delle: 10 100 1000 piazze di donne per la pace, che ci opponiamo alle oltre 100 guerre che insanguinano il mondo, vi chiamano a manifestare tutte e tutti a Sigonella!

— -PERCHÈ è un avamposto di guerra e di morte sul nostro territorio.

— -PERCHÈ è una base americana ed italiana da cui ogni giorno partono sofisticate armi che uccidono bambini/e, donne e uomini, distruggono città e territori e alimentano la sete di potere e sangue degli ottusi governanti del mondo.

— -PERCHÈ anche nel genocidio del popolo palestinese la base di Sigonella ha avuto un ruolo attivo e importante.

— -PERCHÈ l’aggressione di Trump al Venezuela e l’espansionismo americano vanno fermati.

— -PERCHÈ patriarcato guerre e violenze maschili sono per noi un’unica narrazione e Sigonella è non solo simbolicamente un luogo in cui guerre e violenza vengono provocate ed enfaticamente celebrate!

DOMENICA 18 GENNAIO 2026 TUTTE E TUTTI A SIGONELLA!

Donne contro tutte le violenze

Per informazioni, partecipazione e adesioni: annadisalvo9@gmail.com