Sicilia: Schifani annuncia i termovalorizzatori nel 2028

«Entro il 2028 saranno operativi i termovalorizzatori di Palermo e Catania». Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, intervenendo a un convegno dedicato al futuro dell’energia e della gestione dei rifiuti.

La Regione ha già avviato la fase di progettazione, mentre i bandi saranno pubblicati da Invitalia. Entro il 30 aprile è prevista la consegna dei progetti di fattibilità, seguita dai pareri ambientali e dalle gare pubbliche. I lavori dovrebbero partire entro aprile 2027, con completamento previsto nel 2028.

Il piano regionale dei rifiuti, approvato nel 2024 e validato dalla Commissione europea, punta a superare il modello basato sulle discariche, promuovendo un sistema integrato fondato su riciclo, recupero e nuovi impianti. Tra gli obiettivi, il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata e lo sviluppo di infrastrutture come compostaggi e biodigestori.

Schifani ha inoltre annunciato un bando da 12 milioni di euro di Irfis Fin Sicilia per sostenere impianti fotovoltaici domestici a tasso zero.

I termovalorizzatori, considerati centrali nel piano, potranno trattare circa 600mila tonnellate di rifiuti l’anno, ridurre del 90% l’indifferenziato e produrre energia elettrica e calore, contribuendo (viene detto) anche all’autonomia energetica dell’Isola.

Il 29 dicembre Schifani aveva mostrato le foto di come sarebbero stati i due termovalorizzatori. Siamo ora in attesa dei progetti reali.