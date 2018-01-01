Sanità, venerdì 24 luglio fa tappa a Lentini la mobilitazione del M5S: "Fuori la politica dagli ospedali siciliani"

Prosegue il tour nei 40 nosocomi dell’Isola. Nuccio Di Paola e Filippo Scerra all’Ospedale di Lentini per raccogliere le denunce dei cittadini: "Basta con le 9 ASP, serve un’Azienda unica regionale".

di Giuseppe Castiglia - martedì 21 luglio 2026 - 107 letture

LENTINI – La mobilitazione per la difesa della sanità pubblica siciliana arriva a Lentini. Sulla scia della grande manifestazione cittadina dello scorso 15 giugno a Palermo, il Movimento 5 Stelle prosegue il suo tour di presidi nei principali poli sanitari dell’Isola, portando la campagna per una "#SanitàXTutti" direttamente a contatto con i territori.

Dalle ore 12:00 di venerdì 24 luglio, l’Ospedale di Lentini diventerà il fulcro dell’iniziativa pentastellata, nata per denunciare le criticità del sistema sanitario regionale sotto l’amministrazione Schifani. La modalità scelta per il presidio si discosta dai canoni tradizionali, nessun gazebo o banchetto, ma una presenza diretta fuori dalla struttura durante gli orari di visita, muniti solo di bandiere, per favorire il dialogo e l’ascolto di pazienti, medici e familiari.

Al centro della protesta c’è una proposta strutturale chiara, che mira a scardinare l’attuale assetto gestionale. L’obiettivo dichiarato dal M5S è l’eliminazione delle nove Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) a favore della creazione di un’unica, grande azienda sanitaria regionale. Una mossa che, secondo i promotori, consentirebbe un netto taglio delle poltrone dirigenziali e una razionalizzazione delle risorse.

A ribadire il concetto è il coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola:

"Siamo qui per dare voce a chi quotidianamente subisce le inefficienze di un sistema al collasso. Il disastro della sanità siciliana targata Schifani è sotto gli occhi di tutti. La nostra ricetta è chiara: eliminare le 9 ASP provinciali, tagliare le poltrone e creare un’unica grande azienda sanitaria regionale. Dobbiamo portare definitivamente fuori la politica dalla sanità e rimettere al centro i pazienti e i professionisti del settore".

Sarà pesente al presidio lentinese anche il parlamentare Filippo Scerra, che ha sottolineato l’importanza del contatto diretto con il territorio:

"Non ci chiudiamo nei palazzi, ma stiamo esattamente dove risiedono i problemi, davanti agli ospedali come quello di Lentini. Niente passerelle o comizi, siamo qui per un incontro diretto con i cittadini. Raccoglieremo ogni singola segnalazione e proposta per trasformarle in atti parlamentari. Questa non è la battaglia di una forza politica, ma la battaglia di tutti noi per garantire il sacrosanto diritto alle cure".

L’appuntamento di Lentini si inserisce in un calendario capillare che, fino al 31 luglio, vede il Movimento 5 Stelle presidiare ben 40 ospedali pubblici in tutta la Sicilia, con l’obiettivo di non spegnere i riflettori su un’emergenza che tocca da vicino il diritto alla salute dei cittadini.

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Lentini venerdì 24 luglio


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