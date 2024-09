Salina, VIII festival jazz 2024, a Malfa - 20-22 settembre 2024

Tra le esibizioni quella di Alfredo Paixão, vincitore di diversi Grammy Awards. Un articolo di Nuto Girotto (ComplItaly)

Il Salina Jazz Festival 2024 si prepara a incantare l’isola di Salina con una tre giorni di musica e cultura che abbraccerà le note del jazz e la bellezza incontaminata del Mediterraneo. Il festival si svolgerà dal 20 al 22 Settembre presso il suggestivo Palazzo Marchetti, trasformando l’isola in un palcoscenico naturale dove arte e natura si fondono armoniosamente.

Salina, VIII jazz festival 2024 a Malfa

Un festival internazionale tra note e mare

Con la direzione artistica del Maestro Giuseppe Urso, il Salina Jazz Festival si è affermato come un evento di rilievo internazionale, richiamando musicisti e appassionati da tutta Italia e oltre. Quest’anno, il programma è particolarmente ricco e diversificato, con concerti che spaziano dai classici del jazz a proposte contemporanee e sperimentali. Tra gli artisti più attesi, spicca Alfredo Paixão, vincitore di numerosi Grammy Awards, che si esibirà in trio Domenica 22 Settembre alle ore 21.30. Paixão, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Julio Iglesias, Ricky Martin, Laura Pausini e Pino Daniele, promette di regalare al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile.

Sull’iniziativa interviene il direttore artistico Giuseppe Urso che dichiara la propria soddisfazione nel realizzare per l’ottavo anno consecutivo il Festival a Salina: "Pensando al Salina Jazz Festival, mi piace ricordare le parole di Haruki Murakami che afferma ..."l’incerto e fuggitivo bagliore di tante stelle si mescola alla luce di qualche stella fissa, questo è l’affascinante scenario che emerge dal mondo del jazz"... E questo è ciò che provo ogni volta che gli artisti invitati al nostro Festival, in un luogo magico come l’Isola di Salina rappresenta, si esibiscono. Le note di ogni concerto inebriano il pubblico, ogni anno sempre più numeroso e pieno di aspettative. Per noi essere giunti alla sesta edizione del Salina Jazz Festival è motivo di orgoglio perché dimostriamo quanto sia importante la musica, quale volano culturale ed artistico, un mezzo universale senza confini e senza limiti. Il jazz ne è indubbiamente una dimostrazione autorevole grazie soprattutto alla improvvisazione che ne determina la caratteristica principe. Essere nuovamente a Salina con un programma fitto di concerti sia all’alba che dal tramonto sino a tarda sera, ci permettere di affermare il valore altissimo culturale della musica grazie anche alla volontà della mia amica Clara Rametta".

Omaggio a Chick Corea e spazio ai giovani talenti

L’edizione 2024 del Salina Jazz Festival si aprirà con un omaggio a Chick Corea, leggendario pianista e compositore di jazz, con il concerto “My Spanish Heart 4et feat”, in cui Salvatore Bonafede, Fabio Lannino, Laura Sfilio e Giuseppe Urso interpreteranno i capolavori di Corea. Ad arricchire ulteriormente l’evento, il festival darà spazio ai giovani talenti del territorio siciliano, con l’Opening Act di Francesco Foresta Jr e Tommaso Lannino, giovani promesse del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, sottolineando l’importanza di investire nelle nuove generazioni.

Concerti all’alba e al tramonto: musica e natura in perfetta armonia

Tra le particolarità del festival, i concerti alle albe, previsti alle ore 6.00, permetteranno di vivere la musica in un contesto unico, tra i primi raggi di sole e il silenzio avvolgente dell’isola. Le esibizioni continueranno al tramonto e fino a tarda sera, con due set principali alle ore 19.30 e 21.30. La rassegna di quest’anno include anche progetti speciali come il Vocal Summit, con protagoniste Giorgia Meli, Giulia Lorvich e Simona Trentacoste, e uno spettacolo dedicato alla Bossa Nova interpretato da Alessandro Panicola.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, garantendo un’esperienza accessibile a tutti gli amanti del jazz e della buona musica.

Questo articolo di Nuto Girotto è stato diffuso da ComplItaly.uk.