Rispetto n. 14 - Riconversioni

Questa settimana finalmente segnaliamo alcuni ravvedimenti oppure, data la vicinanza del periodo pasquale che si può notare da qualche giorno negli allestimenti dei supermercati e nella martellante campagna pubblicitaria sulle tv nazionali. I ravvedimenti in città sono due il primo, graditissimo, riguarda la consegna delle tessere ad onorem dell’Anpi ai familiari ed eredi dei partigiani cittadini che scelsero di lottare contro il nazifascismo e molti pagarono con la vita questa scelta. L’occasione è stata la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della Liberazione e la manifestazione si è svolta nella sala comunale con la presenza del sindaco, questa volta correttamente di tricolor fasciato. Il avvedimento riguarda la posizione che ebbe una Junta precedente di fede renziana che non gradiva molto la posizione dei partigiani locali durante il referendum costituzionale.

La seconda riguarda una mostra itinerante su Enrico Berlinguer, cioè sulla figura dell’indimenticato segretario del Pci in occasione dei 40 anni dalla sua scomparsa. La mostra ha avuto un certo successo alla quale hanno partecipato molti cittadini che non lo hanno dimenticato, cosa poi avvenuta con i cambi di nome del partito ma soprattutto dei nuovi e litigiosi dirigenti che ne hanno fortemente compromesso l’identità. L’ex sindaco di Monza Scanagatti, area "migliorista" si è domandato il perché è un uomo indimenticabile. Sarà mica perché era un politico onesto?

Amarcord - Mi ricordo, per fare un esempio, che la precedente Junta di VLS1929, della quale sono sopravvissuti alcuni elementi, durante la campagna referendaria sopracitata si era sollecitamente schierata con le proposte di Renzi e dei suoi ministri per sfasciare la Costituzione, tanto che il sindaco dichiarò essere fra i primi in Lombardia ad averlo fatto. Poi la cosa si ripeté quando il sodale di Renzi, Gori, si candidò per la presidenza della Lombardia. Insomma malgrado la buona volontà di tali sostenitori le cose non andarono nel senso voluto. Fortunatamente. Una anomalia è che la mostra in paese viene presentata da un ex sindaco di Monza che definirei simpatizzante per anni della linea dei "miglioristi" milanesi che non erano certo dei berlingueriani e come sindaco ha avuto un certo successo elettorale fra la media borghesia imprenditoriale di Monza ma perdendo i voti delle periferie, particolarmente quelle di San Rocco, di Sant’Albino e del Cederna. Non mi pare che sia stata una buona scelta. La speranza è quella che certe scelte siano conversioni sincere ma non ad U.

Insolventi del Comune - Sta montando una polemica circa la pubblicazione in chiaro, cioè nomi cognomi e importi dovuti e non pagati alle casse comunali. Spero sia solo un errore da parte di qualche impiegato e che a lui non venga addebitata tutta la responsabilità perché la cosa più grave è, a mio parere, la permanenza per una settimana sull’Albo pretorio, quindi di libera consultazione da parte dei cittadini, di tale lista e pare che la segnalazione sia stata fatta appunto da un cittadino. Ora probabilmente le opposizioni faranno qualche interpellanza a cui spero venga data risposta magari di scuse e senza una la burbanza che ultimamente si è riscontrata nelle risposte alle interrogazioni. Aspettiamo poi che la cosa venga letta dal Sindaco, come da lui stabilito ed invito pertanto i cittadini a seguire la prossima seduta del Consiglio comunale anche in streaming.