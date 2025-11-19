Ranucci (Report) vs Mollicone. Mollicone (Peppa Pig/Strage di Bologna) vs Floris (Di Martedì)

DA ACCUSATORE DELLA LEGA A RESPONSABILE COMUNICAZIONE DI SALVINI – Le vie del giornalismo e della politica sono proprio infinite. E così Davide Vecchi, 51 anni, giornalista dalla lunga carriera ed esperienza è diventato responsabile Comunicazione e Strategia del ministero Infrastrutture e Trasporti, del ministro Matteo Salvini. Niente da dire perché ognuno fa le proprie scelte. E Vecchi, da giornalista attento e scrupoloso, nel passato ha fatto le pulci alla famiglia Bossi e al tesoriere, allora della Lega, Francesco Belsito. Inoltre ha criticato l’operato dell’allora presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. Poteva mancare nell’elenco Matteo Salvini? Certo che no. E infatti, nel 2016, Salvini lo querela per diffamazione ma il Gip archivia il tutto perché «il fatto non costituisce reato». Davide Vecchi ha iniziato con il Messaggero, poi AdnKronos, poi Il Fatto Quotidiano. Nel 2018 viene nominato direttore del Gruppo Corriere e nel 2021 fa parte, come consulente, della Commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi nella vicenda del Monte dei Paschi di Siena. Poi, nel 2022, dirige Il Tempo. Sempre sulla vicenda del Monte dei Paschi, Vecchi viene processato per aver pubblicato, in anteprima, le e-mail con cui David Rossi comunica all’amministratore di Mps la volontà di togliersi la vita accompagnata da richieste di aiuto. Secondo i magistrati, Vecchi avrebbe violato il diritto alla privacy. Vecchi è stato assolto con formula piena perché «il fatto non sussiste».

RANUCCI ELETTORALE – In queste settimane il conduttore di Report è molto “visibile” e la “politica” non poteva non interessarsi di lui. A scopo elettoralistico. L’idea è venuta a Fabio Romito, consigliere della Lega alla Regione Puglia, ricandidato alle elezioni del 23 e 24 novembre prossimi. Romito si è fatto fotografare, abbracciato, con Sigfrido Ranucci o, meglio, pubblica una foto su Facebook che lo ritrae con una persona che ha una somiglianza marcata con il conduttore di Report. Lo slogan che accompagna la foto è: «Anche Sigfrido Ranucci, a cui va la mia solidarietà, vota per noi. In realtà è il mio amico Pino di Corato, che gli assomiglia assai». Cosa non si farebbe per un posticino in Regione!

RANUCCI VS MOLLICONE – «Il giornalismo d’inchiesta illumina delle zone d’ombra» che spesso «sono zone che il potere, la politica, non vuole che vengano illuminate». Ad affermarlo è il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, a margine di una conferenza stampa a Firenze per presentare il suo spettacolo "Diario di un trapezista". Durante la conferenza stampa, Ranucci ha affermato che il giornalismo d’inchiesta «Dà coraggio a chi lo fa e dà coraggio a chi lo ascolta e lo vede, perché dà il senso che possono cambiare le cose… La forza di Report – ha continuato – è anche quella di poter lavorare per il servizio pubblico. Per questo dico grazie ai vertici della Rai, alla mia direzione e all’ufficio legale, perché hanno sempre respinto i tentativi di bloccare la trasmissione». Poi c’è stato un accenno nei confronti del presidente della Commissione Cultura alla Camera, il Fratello d’Italia Federico Mollicone. «Dice che siamo degli analfabeti istituzionali – ha replicato Ranucci – e non conosciamo le leggi. Non è vero. A noi capita più spesso di trovare i politici che non conoscono le leggi che loro stessi hanno scritto. Se noi abbiamo la fedina penale ancora pulita è perché le leggi le conosciamo bene, e come». Poi Ranucci ha aggiunto di essere orgoglioso di aver iniziato la sua carriera a Paese Sera e «il fatto di aver partecipato a delle testate che potevano avere una colorazione, questo non toglie l’indipendenza che è uno stato dell’anima, indipendenza che io ho. Piuttosto Mollicone guardi quello che ha combinato nel tentare di delegittimare le sentenze della magistratura sulla strage di Bologna, ha tentato più volte di dare una chiave di lettura che non è stata quella che è stata confermata dalle varie sentenze. Questo la dice lunga sulla indipendenza intellettuale di una persona». Ricordiamo che il ministro Mollicone, il 4 agosto 2024, in un’intervista alla Stampa aveva attaccato i giudici della strage di Bologna sostenendo che le sentenze sono «un teorema per attaccare la destra»: Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, definì tali affermazioni come un’«assurdità» che nega la verità.

MOLLICONE VS FLORIS – Recentemente, sempre l’ineffabile Mollicone, aveva avuto una polemica con il conduttore “Di Martedì”, Giovanni Floris sulla puntata dedicata alla presenza di comparse vestite da antichi romani nei pressi del Colosseo. Secondo il ministro, la loro presenza nei dintorni del monumento è il frutto dell’accordo di Promozione Gladiatura firmato nel 2024. Nel mandare in onda alcune immagini degli uomini con indumenti da gladiatori che si incontrano intorno al Colosseo, Floris ha sostenuto che quelle persone sono «pagate dallo Stato». L’Ansa ha riportato una lunga nota in cui Federico Mollicone ha replicato alla considerazione di Floris, che accusa di aver mandato in onda un «processo di stampo sovietico» contro «gli esponenti della maggioranza, il sottoscritto e i rappresentanti delle associazioni di rievocazione storica». Secondo Mollicone il giornalista avrebbe manifestato «un’arroganza, un razzismo culturale e un’ignoranza nel merito». «È l’ennesima dimostrazione che la sinistra, incattivita dalle sconfitte elettorali che non ha ancora elaborato – continua Mollicone – Odia la cultura popolare, ma anche alta, come la rievocazione storica, che riempie le piazze e i musei riscuotendo grande successo in Italia e in tutta Europa. La sinistra, in sostanza, odia il popolo». A proposito. Questo Mollicone è il medesimo che tempo addietro aveva scatenato una polemica sul cartone animato Peppa Pig , in cui era presente una famiglia omo genitoriale di orsi polari.

CORDATA IMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) PER REPUBBLICA – Sembra che la Srl Lvdi, che fa capo a Stefano Ruvolo – già editrice del quotidiano La Voce dell’Imprenditore – sia interessata ad acquistare il quotidiano La Repubblica. Ruvolo opera nel settore del turismo e servizi ed è presidente della Confimprenditori che associa 370 mila lavoratori autonomi. Il direttore de La Voce dell’Imprenditore, Federico De Cesare ha dichiarato che la Lvdi, assieme a una cordata d’imprenditori ha «una strategia orientata all’espansione nel comparto della carta stampata e dei media digitali per dare visibilità e rappresentatività al tessuto imprenditoriale italiano». A inizio anno c’è stata la presentazione de La Voce dell’Imprenditore online e ora si lavora «alla costruzione di una web TV internazionale, supportata da studi di produzione già operativi in Italia e all’estero, con l’obiettivo di ampliare la propria presenza nel panorama mediatico nazionale e di dare maggiore voce e rappresentatività al tessuto produttivo italiano».

CASALINO/IERVOLINO UNITI PER POLO DI TESTATE ONLINE E CARTACEE – Secondo notizie di Primaonline, Rocco Casalino e Andrea Iervolino starebbero lavorando per creare un polo di testate sia su carta che sul digitale. Un progetto da 200 milioni di euro. Andrea Iervolino è un produttore cinematografico mentre Rocco Casalino è stato portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Se Iervolino ha l’ambizione di «diventare un editore di primissimo piano a livello nazionale», Rocco Casalino sarà il direttore «della prima testata». Iervolino ha anche sottolineato che è consapevole «che ci può essere il pregiudizio di uno che viene dal Grande Fratello, ma per me uno che è stato protagonista di qualcosa che gli ha dato visibilità e popolarità, poi ha gestito la comunicazione del governo italiano in un momento terribile come la pandemia, merita di essere il direttore di una testata». Quello che è certo, ha continuato, è che non voglio «fare un giornale di partito, nello specifico allineato alle posizioni del Movimento 5 Stelle. Voglio un’informazione libera e non ho fatto alcun accordo con nessuno».