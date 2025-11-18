Ramacca: 14 ore di lavoro al giorno per 2 euro all’ora

A far scattare gli arresti nei confronti di tre uomini sono state le testimonianze di alcuni lavoratori migranti impiegati nella fattoria

Quattordici ore di lavoro al giorno per 1,26 euro l’ora. Un alloggio fatiscente, accanto al deposito del mangime per gli animali, senza riscaldamento né servizi igienici. Erano queste le condizioni in cui erano costretti a vivere alcuni lavoratori migranti a Ramacca, in provincia di Catania, a cui si univa il ricatto legato al permesso di soggiorno.

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini di 54, 52 e 56 anni con le accuse di tratta di esseri umani, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e atti di crudeltà su animali. L’indagine, coordinata dalla Procura di Catania, è nata grazie al lavoro di alcune associazioni anti tratta, che hanno raccolto le testimonianze di alcuni cittadini marocchini con chiari segni di grave sfruttamento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno degli indagati, il 52enne, avrebbe convinto un lavoratore a trasferirsi dalla Francia a Ramacca prospettandogli un’opportunità di impiego. Una volta arrivato in Sicilia, l’uomo sarebbe stato reclutato nella fattoria del 54enne, dove sarebbero emerse condizioni di grave sfruttamento lavorativo.

Il lavoratore avrebbe prestato servizio nei campi per circa 14 ore al giorno, con una retribuzione di gran lunga inferiore a quella prevista dal contratto collettivo provinciale: 550 euro al mese nei primi periodi (circa 1,26 euro l’ora), poi aumentati a 650 e infine a 800 euro mensili, poco più di 1,84 euro l’ora. Lo stabile dove riposava dopo la lunga giornata di lavoro, vicino a un deposito di mangimi per animali, era privo di riscaldamento e servizi igienici, tanto che l’uomo era costretto a lavarsi attingendo acqua da un punto di raccolta esterno.

Le condotte di sfruttamento non riguarderebbero un solo lavoratore, ma almeno tre persone, tutte di origine straniera. Il 54enne proprietario della fattoria avrebbe anche abbattuto alcuni cani con un’arma da fuoco e, in un caso, ne avrebbe trascinato uno ferito legandolo alla propria auto. Per questo, gli viene contestato anche il reato di maltrattamento di animali.

Il caso di Ramacca si inserisce in un quadro più ampio, già evidenziato dal Dossier Statistico Immigrazione 2025 di Idos, presentato a inizio novembre, in cui il grave sfruttamento lavorativo emerge come tema centrale. Secondo la relazione 2024 dell’Osservatorio interventi tratta nazionale, infatti, la gran parte delle chiamate al numero verde dello scorso anno ha riguardato casi di presunto grave sfruttamento lavorativo (80,1%), mentre i casi di sfruttamento sessuale si fermano al 16%. Anche per ciò che riguarda le successive prese in carico, per il 38,5% si trattava di persone che avevano subito sfruttamento lavorativo, il 24% sessuale.

Questo articolo di Albertina Sanchioni è stato diffuso da Il Manifesto, 18 novembre 2025.