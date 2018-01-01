Ragusa, 16 dicembre 2025: Paolo Orsi e i “Tesori” di Camarina
di Redazione - lunedì 15 dicembre 2025 - 595 letture
Assessorato regionale B.C. e I.S. - Centro Studi Feliciano Rossitto - Pro loco – Archeoclub - BCsicilia – Le Fate Editore
Paolo Orsi e i “Tesori” di Camarina
per i 90 anni della scomparsa del grande archeologo
Conversazione di Giovanni Di Stefano - Università della Calabria, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
16 Dicembre 2025 ore 18 Ragusa
Centro Studi Feliciano Rossitto - Via Ettore Majorana, 5
Interventi: G. Chessari, M. Papa, V. Piazzese, A. Lo Cascio, A. Catrinoiu
- Ragusa, 16 dicembre 2025 - Paolo Orsi e i tesori di Camarina
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