ROBERTO VECCHIONI in concerto a Cagliari

Cantautore tra i più amati del Belpaese, ROBERTO VECCHIONI incanterà il pubblico del capoluogo sardo con un concerto indimenticabile alla “MusiCA Arena” di Cagliari. L’area eventi allestita negli spazi della Fiera in viale Diaz ospiterà “Tra il silenzio e il tuono tour”. Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni e in programma nei luoghi più suggestivi d’Italia, prende spunto dall’omonimo libro pubblicato lo scorso anno con Einaudi e intreccia letteratura, filosofia, cinema e naturalmente quei “classici” che hanno emozionato e continuano a emozionare intere generazioni. L’appuntamento con il Prof della canzone d’autore è venerdì 29 agosto 2025 alle ore 21.00, data organizzata da Patagonia Pictures. Biglietti disponibili su Ticketone.

Accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria), ROBERTO VECCHIONI torna live con “Tra il silenzio e il tuono tour”, alternando brani storici a nuove creazioni.

Un viaggio emotivo tra poesia e riflessioni sull’esistenza. Tutta la prima parte dello show è giocata sull’ultimo disco, dove i protagonisti dei brani diventano il filo attraverso cui riflette sui modi in cui l’immaginazione e lo spirito possono arginare le contraddizioni del quotidiano. La seconda parte, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati al concetto di infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità… E come poi tutte queste piccole cose si siano ricomposte in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo.

«“Tra il silenzio e il tuono tour” è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi.» spiega Vecchioni «Il silenzio appartiene all’immaginazione, all’anima, mentre invece il tuono appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto: cioè alla vita, che pulsa molto. L’unico modo per acquietarla è rivolgersi allo spirito.»

Il repertorio più recente, raccontato con video, monologhi e canzoni, lascia spazio a quei successi intramontabili su cui l’autore milanese di “Luci a San Siro” ha costruito una straordinaria carriera artistica che va avanti, con immutato entusiasmo, da oltre cinquant’anni.

“Tra il silenzio e il tuono tour” di Roberto Vecchioni farà tappa a Cagliari - unico evento in Sardegna - presso l’Arena Fiera (viale Armando Diaz, 211) venerdì 29 agosto 2025 alle ore 21.00. Biglietti disponibili sul circuito online Ticketone (al link https://www.ticketone.it/event/roberto-vecchioni-tra-il-silenzio-e-il-tuono-tour-arena-fiera-cagliari-20099317/) e nei punti vendita ad esso collegati.