Presidio-maratona contro il Ddl Antisemitismo
Mercoledì 9 settembre, alle ore 13:00, in Piazza Capranica, a Montecitorio, numerose realtà promotrici daranno vita a una mobilitazione nazionale contro l’approvazione del cosiddetto “Ddl Antisemitismo”.
La mobilitazione nasce dalla necessità di contrastare un provvedimento che, attraverso l’adozione della definizione dell’Alleanza internazionale per il ricordo dell’Olocausto (IHRA), rischia di produrre un grave restringimento degli spazi di libertà politica, culturale e accademica, colpendo la possibilità di esprimere posizioni critiche nei confronti di Israele e delle sue politiche e delle sue responsabilità nei confronti del popolo palestinese. Riteniamo inaccettabile che la denuncia dell’occupazione dei territori palestinesi, dell’apartheid, delle violazioni dei diritti umani e del genocidio in corso a Gaza possa essere ricondotta automaticamente all’antisemitismo.
La critica politica a uno stato, alle sue istituzioni, alle sue politiche e alla sua condotta militare deve rimanere pienamente legittima all’interno di una società democratica.
La lotta contro l’antisemitismo è una responsabilità imprescindibile e non può essere indebolita da un uso strumentale della sua definizione.
ANTISIONISMO NON È ANTISEMITISMO
Ribadire questa distinzione significa difendere contemporaneamente la lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione e il diritto di contestare politicamente l’ideologia sionista, le politiche dello stato di Israele e il sistema di occupazione e discriminazione imposto al popolo palestinese.
Il rischio concreto è quello di introdurre un meccanismo di censura e autocensura capace di colpire non soltanto le piazze e i movimenti, ma anche università, ricerca, informazione, associazionismo e dibattito pubblico. In questo scenario, la solidarietà con il popolo palestinese rischia di essere sottoposta a una progressiva criminalizzazione e il dissenso politico a una forma di intimidazione istituzionale.
È una deriva che riguarda la democrazia nel suo complesso. Il diritto di denunciare un’occupazione, contestare un sistema di apartheid, chiedere la fine delle violenze e delle operazioni militari e prendere posizione contro quelle che riteniamo gravi violazioni del diritto internazionale non può essere subordinato a una definizione che restringa arbitrariamente il campo della critica legittima. Per questo saremo in piazza: contro il bavaglio, contro la criminalizzazione della solidarietà, contro ogni limitazione della libertà di espressione e del diritto al dissenso.
La nostra mobilitazione vuole riaffermare un principio semplice e non negoziabile: la solidarietà non è un crimine, il dissenso non è antisemitismo e la critica a Israele e allo stato di Israele non può essere messa a tacere.
Invitiamo associazioni, organizzazioni, lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori, giornaliste e giornalisti e tutte le persone che hanno a cuore la libertà di espressione e i diritti fondamentali a unirsi alla mobilitazione.
📌 Lunedì 9 settembre ⏰alle ore 13:00 📍Piazza Capranica Montecitorio
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Per la libertà di espressione.
Per il diritto al dissenso.
Per la libertà accademica e di stampa.
Per la solidarietà al popolo palestinese.
Contro l’occupazione, l’apartheid e il genocidio.
ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI (IN AGGIORNAMENTO)
Da Amnesty International a BDS Italia ed Arci, dai sindacati alla FNSI alle associazioni di giornalisti, alla Rete #NOBAVAGLIO, dai movimenti per la Palestina alle comunità ebraiche e cattoliche fino al mondo della cultura e dell’arte, alle sigle di scuola e università e contro il riarmo la mobilitazione promossa da oltre 100 organizzazioni in difesa dei diritti umani e della libertà d’espressione e informazione.
ADIF (Associazione Diritti e Frontiere)
Agorà
AIFO Latina ODV
ALI – Assemblea per la Libertà d’Insegnamento
Alkemia APS
Alleanza Verdi e Sinistra
Alleanza Verdi e Sinistra Roma e Lazio
Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese
Amnesty International Italia
ANBAMED
ANPI ATM Milano
ANPI Grugliasco 68 Martiri
ANPI Latina – Sezione Severino Spaccatrosi
ANPI Milano Stadera Gratosoglio
ANPI Napoli Centro “Antonio Amoretti”
Anpi Crescenzago di Milano
ANPI Roma
ANPI Sezione Don Pappagallo Rioni Esquilino, Monti, Celio (Roma)
ANPI – Sezione Marcon – Quarto d’Altino “Ettore e Dolfino Ortolan
ANPI “10 Giugno 1944” sez. di Tarquinia
Arci
Arci Roma
Articolo 21
Artists for Gaza
Artisti #NoBavaglio
Associazione Culturale “Pio La Torre” di Roma
Associazione Culturale Liguria-Palestina
Associazione I.T.A.C.A.
Associazione Inclusiv3 APS ETS
Associazione Memorie & Progetti di Pieve Ligure
Associazione Senza Paura di Genova
Associazione Stampa Romana
Assopace Palestina
Attac Italia
Bella Ciao – Cittadini Non Indifferenti di Quarto d’Altino
BDS Italia
Cambiare Rotta
Camera Nazionale Avvocati dei Diritti Umani
Campagna “Ponti e non muri” – Pax Christi Italia
Capibara Media
Carovane Migranti
Carte in Regola
Catanesi Solidali col Popolo Palestinese
Catania NoFrontex
CdR La Repubblica
Centro Donna Lilith APS Latina
Centro Studi Sereno Regis (Torino)
CeSPI – Centro Studi Problemi Internazionali di Sesto San Giovanni
CGIL Napoli
CGIL Roma e Lazio
Christi Italia
Cittadini per la Palestina (Portogruaro)
Cobas Roma
Cobas Scuola
Cobas Scuola Terni
Collettivo Impegno Attivo Valsesia
Comitato di Solidarietà con la Palestina in Terzo
Comitato Guerra e Pace Venezia
Comitato Monteverde per la Pace
Comitato No AD contro ogni Autonomia Differenziata
Comitato Pace Alto Canavese
Comitato per la Pace e i Diritti degli Ultimi – Area Casilina/Prenestina
Comitato per la Palestina di Pordenone
Comitato Pistoiese per la Palestina
Comitato un Aiuto per la Palestina
Confederazione Cobas Firenze
Confederazione Cobas Umbria
ControCorrente Lazio
Coordinamento CNR contro la Guerra
Coordinamento per l’Unità dei Comunisti
Coordinamento Scuole per la Palestina – Pistoia
Coordinamento Ultimo Giorno di Gaza Latina
CRED – Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia
CRS – Centro per la Riforma dello Stato
Disability Pride Network
Disarma
Docenti per Gaza
Donneinnero Roma
EPR4Palestine – Enti Pubblici di Ricerca per la Palestina
Fermatevi – Associazione per la Difesa dei Diritti Umani e dei Territori
FLC-CGIL
FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Fondazione Pangea
Forum Pace e Disarmo Sinistra Italiana Lazio
Freedom Flotilla Italia
GayNet
Gaza Last Day – Ultimo Giorno di Gaza
Giovani Democratici Roma
Giuristi Democratici
Global Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla Lazio
Gruppo Pensionati Vanchiglietta APS (Torino)
HarmonyLifeTour Roma
Invictapalestina
IOCISTO-illustrAZIONI
Kairos
Kritica
La Carovana dei Pacifici
Laicitalia
La Scuola per la Palestina
L3A – Laboratorio Ebraico Antirazzista
Leen AAAbusaid
Le radici del sindacato in Cgil
Libere Cittadine per la Palestina
L’Ultimo Giorno di Gaza Latina
M5S Latina
Mai Indifferenti – Voci Ebraiche per la Pace
Maestre in Erba
Mamme Narranti
MoveOn
Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente
Movimento Omosessuale Sardo ODV
Movimento Studenti Palestinesi
Network Giovani M5S
Nowar Roma
NWRG – New Weapons Research Group (Genova)
Operatori dell’Informazione per Gaza
ORDINE DEI GIORNALISTI del LAZIO
OSA
Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università
Parliamo di Socialismo
Partito della Rifondazione Comunista
PCI – Partito Comunista Italiano
PCI “U. Terracini” San Cesareo/Colonna
PD Circolo RAI/Media/Cultura
Per non dimenticare – ODV
Possibile Nazionale
Possibile Roma
Potere al Popolo
Pressenza – Agenzia Stampa per la Pace e la Nonviolenza
Presidio Palestina Montecitorio
Presdio permanente per la Palestina di Brescia
Presidio permanente Palestina Milano
Procida per una Palestina Libera
Psichiatria Democratica Nazionale
Punto Rosso – U. Terracini
Radio Bullets
Rete #DigiunoGaza
Rete #NoBavaglio
Rete dei Numeri Pari
Rete dei Preti contro il Genocidio
Rete del Dissenso
Rete degli studenti medi
Rete degli Studenti Medi del Lazio
Rete Giornalisti per la Costituzione
Rete Italia-Palestina Gemellaggi Scuole
Rete Italiana Pace e Disarmo
Rete Jesi per la Palestina
Rete NoWar
Rete Radiè Resch
Rete RUP – Ricerca e Università per la Palestina
Rivista La Rivolta
Roma sa da che parte stare
Roma Tre Etica
Rossosispera Associazione Culturale
Sanitari per Gaza Roma
Sanitari per Gaza Verona
SARDEGNA docenti ed educatori per il rispetto dei diritti umani in Palestina
Saptejah (Associazione Culturale)
Scuola per la Pace Torino e Piemonte
Scuole per la Palestina e contro le Guerre
Scuole Tenda
Sid, Society for International Development
Sinistra Anticapitalista
Sinistra Anticapitalista Roma
Sinistra Italiana Latina
Sinistra Italiana Roma e Provincia
SIS – Società Italiana delle Storiche
Spazio Libero APS
Stop genocidio Roma
Stop Rearm Italia
TeatroiNatura
Têtes de Bois
Tikkun – Diaspora Ebraica Decoloniale
Transform Italia
UDAP – Unione Democratica Arabo Palestinese
UDS Roma
UGS – Unione Giovani di Sinistra
UISP
Un’altra Idea di Mondo
UnaltrastoriaVArese- Aps
Un Ponte Per
Unione degli Universitari
Unione Sindacale di Base
Valsesia per la Palestina
Venice4Palestine
Vibrata per la Palestina
Voci per la Palestina
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