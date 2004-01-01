Presidio-maratona contro il Ddl Antisemitismo

Mercoledì 9 settembre, alle ore 13:00, in Piazza Capranica, a Montecitorio, numerose realtà promotrici daranno vita a una mobilitazione nazionale contro l’approvazione del cosiddetto “Ddl Antisemitismo”.

di Amnesty - mercoledì 2 settembre 2026 - 50 letture

La mobilitazione nasce dalla necessità di contrastare un provvedimento che, attraverso l’adozione della definizione dell’Alleanza internazionale per il ricordo dell’Olocausto (IHRA), rischia di produrre un grave restringimento degli spazi di libertà politica, culturale e accademica, colpendo la possibilità di esprimere posizioni critiche nei confronti di Israele e delle sue politiche e delle sue responsabilità nei confronti del popolo palestinese. Riteniamo inaccettabile che la denuncia dell’occupazione dei territori palestinesi, dell’apartheid, delle violazioni dei diritti umani e del genocidio in corso a Gaza possa essere ricondotta automaticamente all’antisemitismo.

La critica politica a uno stato, alle sue istituzioni, alle sue politiche e alla sua condotta militare deve rimanere pienamente legittima all’interno di una società democratica.

La lotta contro l’antisemitismo è una responsabilità imprescindibile e non può essere indebolita da un uso strumentale della sua definizione.

ANTISIONISMO NON È ANTISEMITISMO

Ribadire questa distinzione significa difendere contemporaneamente la lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione e il diritto di contestare politicamente l’ideologia sionista, le politiche dello stato di Israele e il sistema di occupazione e discriminazione imposto al popolo palestinese.

Il rischio concreto è quello di introdurre un meccanismo di censura e autocensura capace di colpire non soltanto le piazze e i movimenti, ma anche università, ricerca, informazione, associazionismo e dibattito pubblico. In questo scenario, la solidarietà con il popolo palestinese rischia di essere sottoposta a una progressiva criminalizzazione e il dissenso politico a una forma di intimidazione istituzionale.

È una deriva che riguarda la democrazia nel suo complesso. Il diritto di denunciare un’occupazione, contestare un sistema di apartheid, chiedere la fine delle violenze e delle operazioni militari e prendere posizione contro quelle che riteniamo gravi violazioni del diritto internazionale non può essere subordinato a una definizione che restringa arbitrariamente il campo della critica legittima. Per questo saremo in piazza: contro il bavaglio, contro la criminalizzazione della solidarietà, contro ogni limitazione della libertà di espressione e del diritto al dissenso.

La nostra mobilitazione vuole riaffermare un principio semplice e non negoziabile: la solidarietà non è un crimine, il dissenso non è antisemitismo e la critica a Israele e allo stato di Israele non può essere messa a tacere.

Invitiamo associazioni, organizzazioni, lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori, giornaliste e giornalisti e tutte le persone che hanno a cuore la libertà di espressione e i diritti fondamentali a unirsi alla mobilitazione.

📌 Lunedì 9 settembre ⏰alle ore 13:00 📍Piazza Capranica Montecitorio

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Per la libertà di espressione.

Per il diritto al dissenso.

Per la libertà accademica e di stampa.

Per la solidarietà al popolo palestinese.

Contro l’occupazione, l’apartheid e il genocidio.

ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI (IN AGGIORNAMENTO)

Da Amnesty International a BDS Italia ed Arci, dai sindacati alla FNSI alle associazioni di giornalisti, alla Rete #NOBAVAGLIO, dai movimenti per la Palestina alle comunità ebraiche e cattoliche fino al mondo della cultura e dell’arte, alle sigle di scuola e università e contro il riarmo la mobilitazione promossa da oltre 100 organizzazioni in difesa dei diritti umani e della libertà d’espressione e informazione.

ADIF (Associazione Diritti e Frontiere)
 Agorà
 AIFO Latina ODV
 ALI – Assemblea per la Libertà d’Insegnamento
 Alkemia APS
 Alleanza Verdi e Sinistra
 Alleanza Verdi e Sinistra Roma e Lazio
 Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese
 Amnesty International Italia
 ANBAMED
 ANPI ATM Milano
 ANPI Grugliasco 68 Martiri
 ANPI Latina – Sezione Severino Spaccatrosi
 ANPI Milano Stadera Gratosoglio
 ANPI Napoli Centro “Antonio Amoretti”
 Anpi Crescenzago di Milano
 ANPI Roma
 ANPI Sezione Don Pappagallo Rioni Esquilino, Monti, Celio (Roma)
 ANPI – Sezione Marcon – Quarto d’Altino “Ettore e Dolfino Ortolan
 ANPI “10 Giugno 1944” sez. di Tarquinia
 Arci
 Arci Roma
 Articolo 21
 Artists for Gaza
 Artisti #NoBavaglio
 Associazione Culturale “Pio La Torre” di Roma
 Associazione Culturale Liguria-Palestina
 Associazione I.T.A.C.A.
 Associazione Inclusiv3 APS ETS
 Associazione Memorie & Progetti di Pieve Ligure
 Associazione Senza Paura di Genova
 Associazione Stampa Romana
 Assopace Palestina
 Attac Italia
 Bella Ciao – Cittadini Non Indifferenti di Quarto d’Altino
 BDS Italia
 Cambiare Rotta
 Camera Nazionale Avvocati dei Diritti Umani
 Campagna “Ponti e non muri” – Pax Christi Italia
 Capibara Media
 Carovane Migranti
 Carte in Regola
 Catanesi Solidali col Popolo Palestinese
 Catania NoFrontex
 CdR La Repubblica
 Centro Donna Lilith APS Latina
 Centro Studi Sereno Regis (Torino)
 CeSPI – Centro Studi Problemi Internazionali di Sesto San Giovanni
 CGIL Napoli
 CGIL Roma e Lazio
 Christi Italia
 Cittadini per la Palestina (Portogruaro)
 Cobas Roma
 Cobas Scuola
 Cobas Scuola Terni
 Collettivo Impegno Attivo Valsesia
 Comitato di Solidarietà con la Palestina in Terzo
 Comitato Guerra e Pace Venezia
 Comitato Monteverde per la Pace
 Comitato No AD contro ogni Autonomia Differenziata
 Comitato Pace Alto Canavese
 Comitato per la Pace e i Diritti degli Ultimi – Area Casilina/Prenestina
 Comitato per la Palestina di Pordenone
 Comitato Pistoiese per la Palestina
 Comitato un Aiuto per la Palestina
 Confederazione Cobas Firenze
 Confederazione Cobas Umbria
 ControCorrente Lazio
 Coordinamento CNR contro la Guerra
 Coordinamento per l’Unità dei Comunisti
 Coordinamento Scuole per la Palestina – Pistoia
 Coordinamento Ultimo Giorno di Gaza Latina
 CRED – Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia
 CRS – Centro per la Riforma dello Stato
 Disability Pride Network
 Disarma
 Docenti per Gaza
 Donneinnero Roma
 EPR4Palestine – Enti Pubblici di Ricerca per la Palestina
 Fermatevi – Associazione per la Difesa dei Diritti Umani e dei Territori
 FLC-CGIL
 FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana
 Fondazione Pangea
 Forum Pace e Disarmo Sinistra Italiana Lazio
 Freedom Flotilla Italia
 GayNet
 Gaza Last Day – Ultimo Giorno di Gaza
 Giovani Democratici Roma
 Giuristi Democratici
 Global Sumud Flotilla
 Global Sumud Flotilla Lazio
 Gruppo Pensionati Vanchiglietta APS (Torino)
 HarmonyLifeTour Roma
 Invictapalestina
 IOCISTO-illustrAZIONI
 Kairos
 Kritica
 La Carovana dei Pacifici
 Laicitalia
 La Scuola per la Palestina
 L3A – Laboratorio Ebraico Antirazzista
 Leen AAAbusaid
 Le radici del sindacato in Cgil
 Libere Cittadine per la Palestina
 L’Ultimo Giorno di Gaza Latina
 M5S Latina
 Mai Indifferenti – Voci Ebraiche per la Pace
 Maestre in Erba
 Mamme Narranti
 MoveOn
 Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente
 Movimento Omosessuale Sardo ODV
 Movimento Studenti Palestinesi
 Network Giovani M5S
 Nowar Roma
 NWRG – New Weapons Research Group (Genova)
 Operatori dell’Informazione per Gaza
 ORDINE DEI GIORNALISTI del LAZIO
 OSA
 Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università
 Parliamo di Socialismo
 Partito della Rifondazione Comunista
 PCI – Partito Comunista Italiano
 PCI “U. Terracini” San Cesareo/Colonna
 PD Circolo RAI/Media/Cultura
 Per non dimenticare – ODV
 Possibile Nazionale
 Possibile Roma
 Potere al Popolo
 Pressenza – Agenzia Stampa per la Pace e la Nonviolenza
 Presidio Palestina Montecitorio
 Presdio permanente per la Palestina di Brescia
 Presidio permanente Palestina Milano
 Procida per una Palestina Libera
 Psichiatria Democratica Nazionale
 Punto Rosso – U. Terracini
 Radio Bullets
 Rete #DigiunoGaza
 Rete #NoBavaglio
 Rete dei Numeri Pari
 Rete dei Preti contro il Genocidio
 Rete del Dissenso
 Rete degli studenti medi
 Rete degli Studenti Medi del Lazio
 Rete Giornalisti per la Costituzione
 Rete Italia-Palestina Gemellaggi Scuole
 Rete Italiana Pace e Disarmo
 Rete Jesi per la Palestina
 Rete NoWar
 Rete Radiè Resch
 Rete RUP – Ricerca e Università per la Palestina
 Rivista La Rivolta
 Roma sa da che parte stare
 Roma Tre Etica
 Rossosispera Associazione Culturale
 Sanitari per Gaza Roma
 Sanitari per Gaza Verona
 SARDEGNA docenti ed educatori per il rispetto dei diritti umani in Palestina
 Saptejah (Associazione Culturale)
 Scuola per la Pace Torino e Piemonte
 Scuole per la Palestina e contro le Guerre
 Scuole Tenda
 Sid, Society for International Development
 Sinistra Anticapitalista
 Sinistra Anticapitalista Roma
 Sinistra Italiana Latina
 Sinistra Italiana Roma e Provincia
 SIS – Società Italiana delle Storiche
 Spazio Libero APS
 Stop genocidio Roma
 Stop Rearm Italia
 TeatroiNatura
 Têtes de Bois
 Tikkun – Diaspora Ebraica Decoloniale
 Transform Italia
 UDAP – Unione Democratica Arabo Palestinese
 UDS Roma
 UGS – Unione Giovani di Sinistra
 UISP
 Un’altra Idea di Mondo
 UnaltrastoriaVArese- Aps
 Un Ponte Per
 Unione degli Universitari
 Unione Sindacale di Base
 Valsesia per la Palestina
 Venice4Palestine
 Vibrata per la Palestina
 Voci per la Palestina


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