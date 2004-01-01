Presidio-maratona contro il Ddl Antisemitismo

La mobilitazione nasce dalla necessità di contrastare un provvedimento che, attraverso l’adozione della definizione dell’Alleanza internazionale per il ricordo dell’Olocausto (IHRA), rischia di produrre un grave restringimento degli spazi di libertà politica, culturale e accademica, colpendo la possibilità di esprimere posizioni critiche nei confronti di Israele e delle sue politiche e delle sue responsabilità nei confronti del popolo palestinese. Riteniamo inaccettabile che la denuncia dell’occupazione dei territori palestinesi, dell’apartheid, delle violazioni dei diritti umani e del genocidio in corso a Gaza possa essere ricondotta automaticamente all’antisemitismo.

La critica politica a uno stato, alle sue istituzioni, alle sue politiche e alla sua condotta militare deve rimanere pienamente legittima all’interno di una società democratica.

La lotta contro l’antisemitismo è una responsabilità imprescindibile e non può essere indebolita da un uso strumentale della sua definizione.

ANTISIONISMO NON È ANTISEMITISMO

Ribadire questa distinzione significa difendere contemporaneamente la lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione e il diritto di contestare politicamente l’ideologia sionista, le politiche dello stato di Israele e il sistema di occupazione e discriminazione imposto al popolo palestinese.

Il rischio concreto è quello di introdurre un meccanismo di censura e autocensura capace di colpire non soltanto le piazze e i movimenti, ma anche università, ricerca, informazione, associazionismo e dibattito pubblico. In questo scenario, la solidarietà con il popolo palestinese rischia di essere sottoposta a una progressiva criminalizzazione e il dissenso politico a una forma di intimidazione istituzionale.

È una deriva che riguarda la democrazia nel suo complesso. Il diritto di denunciare un’occupazione, contestare un sistema di apartheid, chiedere la fine delle violenze e delle operazioni militari e prendere posizione contro quelle che riteniamo gravi violazioni del diritto internazionale non può essere subordinato a una definizione che restringa arbitrariamente il campo della critica legittima. Per questo saremo in piazza: contro il bavaglio, contro la criminalizzazione della solidarietà, contro ogni limitazione della libertà di espressione e del diritto al dissenso.

La nostra mobilitazione vuole riaffermare un principio semplice e non negoziabile: la solidarietà non è un crimine, il dissenso non è antisemitismo e la critica a Israele e allo stato di Israele non può essere messa a tacere.

Invitiamo associazioni, organizzazioni, lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori, giornaliste e giornalisti e tutte le persone che hanno a cuore la libertà di espressione e i diritti fondamentali a unirsi alla mobilitazione.

📌 Lunedì 9 settembre ⏰alle ore 13:00 📍Piazza Capranica Montecitorio

Presidio-9-settembre_Roma-510x639

Per la libertà di espressione.

Per il diritto al dissenso.

Per la libertà accademica e di stampa.

Per la solidarietà al popolo palestinese.

Contro l’occupazione, l’apartheid e il genocidio.

ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI (IN AGGIORNAMENTO)

Da Amnesty International a BDS Italia ed Arci, dai sindacati alla FNSI alle associazioni di giornalisti, alla Rete #NOBAVAGLIO, dai movimenti per la Palestina alle comunità ebraiche e cattoliche fino al mondo della cultura e dell’arte, alle sigle di scuola e università e contro il riarmo la mobilitazione promossa da oltre 100 organizzazioni in difesa dei diritti umani e della libertà d’espressione e informazione.

ADIF (Associazione Diritti e Frontiere)

Agorà

AIFO Latina ODV

ALI – Assemblea per la Libertà d’Insegnamento

Alkemia APS

Alleanza Verdi e Sinistra

Alleanza Verdi e Sinistra Roma e Lazio

Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese

Amnesty International Italia

ANBAMED

ANPI ATM Milano

ANPI Grugliasco 68 Martiri

ANPI Latina – Sezione Severino Spaccatrosi

ANPI Milano Stadera Gratosoglio

ANPI Napoli Centro “Antonio Amoretti”

Anpi Crescenzago di Milano

ANPI Roma

ANPI Sezione Don Pappagallo Rioni Esquilino, Monti, Celio (Roma)

ANPI – Sezione Marcon – Quarto d’Altino “Ettore e Dolfino Ortolan

ANPI “10 Giugno 1944” sez. di Tarquinia

Arci

Arci Roma

Articolo 21

Artists for Gaza

Artisti #NoBavaglio

Associazione Culturale “Pio La Torre” di Roma

Associazione Culturale Liguria-Palestina

Associazione I.T.A.C.A.

Associazione Inclusiv3 APS ETS

Associazione Memorie & Progetti di Pieve Ligure

Associazione Senza Paura di Genova

Associazione Stampa Romana

Assopace Palestina

Attac Italia

Bella Ciao – Cittadini Non Indifferenti di Quarto d’Altino

BDS Italia

Cambiare Rotta

Camera Nazionale Avvocati dei Diritti Umani

Campagna “Ponti e non muri” – Pax Christi Italia

Capibara Media

Carovane Migranti

Carte in Regola

Catanesi Solidali col Popolo Palestinese

Catania NoFrontex

CdR La Repubblica

Centro Donna Lilith APS Latina

Centro Studi Sereno Regis (Torino)

CeSPI – Centro Studi Problemi Internazionali di Sesto San Giovanni

CGIL Napoli

CGIL Roma e Lazio

Christi Italia

Cittadini per la Palestina (Portogruaro)

Cobas Roma

Cobas Scuola

Cobas Scuola Terni

Collettivo Impegno Attivo Valsesia

Comitato di Solidarietà con la Palestina in Terzo

Comitato Guerra e Pace Venezia

Comitato Monteverde per la Pace

Comitato No AD contro ogni Autonomia Differenziata

Comitato Pace Alto Canavese

Comitato per la Pace e i Diritti degli Ultimi – Area Casilina/Prenestina

Comitato per la Palestina di Pordenone

Comitato Pistoiese per la Palestina

Comitato un Aiuto per la Palestina

Confederazione Cobas Firenze

Confederazione Cobas Umbria

ControCorrente Lazio

Coordinamento CNR contro la Guerra

Coordinamento per l’Unità dei Comunisti

Coordinamento Scuole per la Palestina – Pistoia

Coordinamento Ultimo Giorno di Gaza Latina

CRED – Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia

CRS – Centro per la Riforma dello Stato

Disability Pride Network

Disarma

Docenti per Gaza

Donneinnero Roma

EPR4Palestine – Enti Pubblici di Ricerca per la Palestina

Fermatevi – Associazione per la Difesa dei Diritti Umani e dei Territori

FLC-CGIL

FNSI – Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Fondazione Pangea

Forum Pace e Disarmo Sinistra Italiana Lazio

Freedom Flotilla Italia

GayNet

Gaza Last Day – Ultimo Giorno di Gaza

Giovani Democratici Roma

Giuristi Democratici

Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla Lazio

Gruppo Pensionati Vanchiglietta APS (Torino)

HarmonyLifeTour Roma

Invictapalestina

IOCISTO-illustrAZIONI

Kairos

Kritica

La Carovana dei Pacifici

Laicitalia

La Scuola per la Palestina

L3A – Laboratorio Ebraico Antirazzista

Leen AAAbusaid

Le radici del sindacato in Cgil

Libere Cittadine per la Palestina

L’Ultimo Giorno di Gaza Latina

M5S Latina

Mai Indifferenti – Voci Ebraiche per la Pace

Maestre in Erba

Mamme Narranti

MoveOn

Movimento Giustizia e Pace in Medio Oriente

Movimento Omosessuale Sardo ODV

Movimento Studenti Palestinesi

Network Giovani M5S

Nowar Roma

NWRG – New Weapons Research Group (Genova)

Operatori dell’Informazione per Gaza

ORDINE DEI GIORNALISTI del LAZIO

OSA

Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università

Parliamo di Socialismo

Partito della Rifondazione Comunista

PCI – Partito Comunista Italiano

PCI “U. Terracini” San Cesareo/Colonna

PD Circolo RAI/Media/Cultura

Per non dimenticare – ODV

Possibile Nazionale

Possibile Roma

Potere al Popolo

Pressenza – Agenzia Stampa per la Pace e la Nonviolenza

Presidio Palestina Montecitorio

Presdio permanente per la Palestina di Brescia

Presidio permanente Palestina Milano

Procida per una Palestina Libera

Psichiatria Democratica Nazionale

Punto Rosso – U. Terracini

Radio Bullets

Rete #DigiunoGaza

Rete #NoBavaglio

Rete dei Numeri Pari

Rete dei Preti contro il Genocidio

Rete del Dissenso

Rete degli studenti medi

Rete degli Studenti Medi del Lazio

Rete Giornalisti per la Costituzione

Rete Italia-Palestina Gemellaggi Scuole

Rete Italiana Pace e Disarmo

Rete Jesi per la Palestina

Rete NoWar

Rete Radiè Resch

Rete RUP – Ricerca e Università per la Palestina

Rivista La Rivolta

Roma sa da che parte stare

Roma Tre Etica

Rossosispera Associazione Culturale

Sanitari per Gaza Roma

Sanitari per Gaza Verona

SARDEGNA docenti ed educatori per il rispetto dei diritti umani in Palestina

Saptejah (Associazione Culturale)

Scuola per la Pace Torino e Piemonte

Scuole per la Palestina e contro le Guerre

Scuole Tenda

Sid, Society for International Development

Sinistra Anticapitalista

Sinistra Anticapitalista Roma

Sinistra Italiana Latina

Sinistra Italiana Roma e Provincia

SIS – Società Italiana delle Storiche

Spazio Libero APS

Stop genocidio Roma

Stop Rearm Italia

TeatroiNatura

Têtes de Bois

Tikkun – Diaspora Ebraica Decoloniale

Transform Italia

UDAP – Unione Democratica Arabo Palestinese

UDS Roma

UGS – Unione Giovani di Sinistra

UISP

Un’altra Idea di Mondo

UnaltrastoriaVArese- Aps

Un Ponte Per

Unione degli Universitari

Unione Sindacale di Base

Valsesia per la Palestina

Venice4Palestine

Vibrata per la Palestina

Voci per la Palestina