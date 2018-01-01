Presentata a Cannes la 9ª edizione del Filming Italy Sardegna Festival

Cannes, domenica 17 maggio 2026 - Presentata oggi in conferenza stampa a Cannes la 9^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 25 al 28 giugno a Cagliari e al Forte Village. Quest’anno ci sarà inoltre una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti a partire dal 18 giugno al Notorious Cinemas Cagliari.

La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.

Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare, nella straordinaria cornice del Festival di Cannes, la nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, un appuntamento che negli anni è cresciuto fino a diventare un importante punto di incontro internazionale tra cinema, televisione, cultura e musica. Anche quest’anno il festival porterà in Sardegna grandi protagonisti del panorama artistico mondiale e tante novità che testimoniano la volontà di continuare a innovare e a creare occasioni di dialogo tra artisti, pubblico e nuove generazioni.

Siamo felici di annunciare come madrina di questa edizione Clara, artista amatissima dal pubblico e simbolo di una nuova generazione di talenti, mentre l’attrice e regista Micaela Ramazzotti sarà l’ambasciatrice del festival, portando il suo talento, la sua sensibilità e la sua esperienza artistica al centro di questa edizione.

Tra gli ospiti internazionali avremo inoltre l’onore di accogliere un’autentica leggenda del cinema mondiale come Harvey Keitel, la cui presenza rappresenta per noi motivo di grande prestigio e orgoglio.

Sono inoltre particolarmente entusiasta della giuria della sezione cortometraggi, che sarà presieduta dalla straordinaria Elsa Zylberstein e composta da Samuel Arnold, Rosa Diletta Rossi e Ilenia Pastorelli: personalità diverse ma accomunate da grande qualità artistica e attenzione verso il cinema contemporaneo e i nuovi talenti.

Tra i primi nomi già confermati e presenti oggi alla conferenza stampa abbiamo il piacere di annunciare Sveva Alviti e James Franco, anche lui membro della giuria, ma saranno tantissimi gli ospiti presenti al festival e che dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema, così come numerosissimi saranno i titoli, più di 50 ancora in via di definizione, che presenteremo tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiani, molti dei quali in anteprima assoluta. Tra questi, un grandissimo e attesissimo blockbuster internazionale, che renderà questa edizione ancora più speciale.

E naturalmente, sempre a fianco delle donne, rinnoviamo la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, che presenterà al pubblico del festival le opere prime di registe emergenti.

Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento alla Governatrice della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Sardegna, Franco Cuccureddu, e a Lorenzo Giannuzzi, CEO e General Manager di Forte Village.

Il Filming Italy Sardegna Festival continua a essere un ponte tra culture, generazioni e linguaggi artistici e anche questa edizione sarà ricca di emozioni, incontri e grandi contenuti, all’insegna della condivisione e della valorizzazione del cinema e dell’audiovisivo italiano e internazionale”.

“Ospitare la nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival è la conferma di una scelta in cui abbiamo creduto sin dal primo giorno”, afferma Lorenzo Giannuzzi, CEO e General Manager del Forte Village Resort. “Quando insieme a Tiziana Rocca, General Director del Festival, alla Regione Autonoma della Sardegna e ai nostri partner abbiamo scelto di supportare questa iniziativa, ne intuivamo il potenziale: oggi quell’intuizione si è trasformata in un evento di riferimento internazionale per il mondo cinematografico e televisivo. In questi anni il Festival ha generato per la Sardegna e per il Forte Village una visibilità straordinaria, portando sulla nostra isola talenti, produzioni e contenuti di primo piano mondiale. Il Festival sta formando concretamente la prossima generazione del cinema italiano e internazionale, attraverso le università e le masterclass con i grandi protagonisti del settore, ed è in questa direzione che continuiamo a investire con convinzione. I risultati raggiunti ci rendono orgogliosi; quelli che verranno ci entusiasmano ancora di più”.

Una delle figure più autorevoli e magnetiche del cinema internazionale, Harvey Keitel sarà il presidente onorario del Festival. Nel corso della sua carriera ha dato vita a personaggi indimenticabili, collaborando con alcuni dei più grandi registi del panorama mondiale e lasciando un segno profondo nella storia del cinema contemporaneo.

Micaela Ramazzotti sarà l’ambasciatrice del Festival. Attrice di grande talento e personalità, è una delle interpreti più apprezzate e versatili del panorama cinematografico italiano contemporaneo. Dotata di straordinaria sensibilità artistica e di una presenza scenica autentica e intensa, nel corso della sua carriera ha conquistato pubblico e critica grazie a interpretazioni profonde, eleganti e ricche di umanità.

Una delle giovani promesse del panorama artistico italiano contemporaneo, la madrina di questa nuova edizione del Festival sarà Clara. Dotata di una presenza scenica forte e autentica, Clara si è rapidamente distinta sia nel mondo della musica che in quello della recitazione: dal palco di Sanremo al set di Mare Fuori, ha conquistato il pubblico, confermandosi un punto di riferimento per le nuove generazioni.

L’attrice francese Premio César Elsa Zylberstein presiederà la giuria d’eccezione del concorso dedicato ai cortometraggi cinematografici, composta da: James Franco, Samuel Arnold, Rosa Diletta Rossi, Ilenia Pastorelli, oltre al professore Massimo Arcangeli, Stefano Arduini, Andrea Minuz, Christian Uva e Tiziana Rocca.

Il Filming Italy Sardegna - In Corto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con il professore Massimo Arcangeli, si conferma un appuntamento molto atteso, in quanto offre ai giovani studenti la possibilità di cimentarsi con il mondo del cinema e di promuovere grazie al Festival i provi lavori in Italia ma anche negli Stati Uniti. I corti vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies e presentati al pubblico americano in occasione del Filming Italy – Los Angeles.

Inoltre, in collaborazione con Enel verrà consegnato un premio speciale a un cortometraggio incentrato sulle tematiche dell’ambiente e dell’ecologia; in collaborazione con Festina, invece, verrà premiato il miglior corto che abbia come tematica centrale il tempo.

In questa edizione insieme a Rai Cinema è stato istituito il premio speciale “Premio Miglior Corto Universitario” nell’ambito del progetto "Studenti in Corto". L’iniziativa offre una vetrina nazionale ai migliori cortometraggi realizzati da studenti di università e scuole di cinema italiane, favorendo il dialogo tra formazione, industria audiovisiva e nuovi linguaggi creativi. La partecipazione è riservata esclusivamente ai cortometraggi selezionati preventivamente nell’ambito del progetto "Studenti in Corto" promosso da Rai Cinema.

Ancora in via di definizione il ricco programma, che vanterà oltre 50 titoli, molti dei quali in anteprima, tra film internazionali, italiani, documentari, opere restaurate, serie televisive e cortometraggi, e il ricercato parterre di ospiti che arriverà in Sardegna da tutto il mondo.

Tra le prime conferme: l’attrice statunitense, protagonista di numerose serie televisive di successo come Shadowhunters e Arrow, Katherine McNamara; e l’attrice Sveva Alviti, che presenterà al festival l’ultimo film che la vede protagonista, Other Side of Fame, in cui interpreta una giovane donna che dopo essere sopravvissuta a un evento traumatico, riesce ad abbattere i suoi timori, ricostruire la sua vita e ritrovare la serenità innamorandosi, proprio durante il Festival di Cannes, di un uomo empatico e premuroso interpretato da Newton Mayenge.

In programma sabato 27 giugno alle ore 11:30 un panel istituzionale in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, che vedrà coinvolti i maggiori esponenti del settore culturale e cinematografico nazionale, dal titolo: “Cinema e Audiovisivo – L’Italia racconta sé stessa. Forza e potenzialità dell’industria del nostro Paese”. Moderato da Simone Gialdini, Direttore Generale ANEC, dopo il saluto della Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato del MiC, al panel prenderanno parte: Paolo Del Brocco, DG Rai Cinema; Chiara Sbarigia, Presidente APA e Cinecittà; Luigi Lonigro, Presidente Unione Editori e Distributori Anica; Alessandro Usai, Presidente ANICA; Gabriella Buontempo, Presidente CSC; Federica Lucisano, Amministratore delegato presso Lucisano Media Group SpA e Produttrice Cinematografica; Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Andrea Agostini, Presidente Fondazione Marche Cultura; Alessandro Saba, CEO Fremantle Media Italy Group; Giampaolo Letta, AD Medusa; Antonio Saccone, Presidente Cinecittà.

In programma anche un panel in collaborazione con il settimanale F, moderato dal direttore della rivista, Luca Dini, e da Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, e una masterclass speciale, in collaborazione con il Nuovo IMAIE, in cui alcuni giovani attori appartenenti alla collecting avranno modo di confrontarsi con alcuni dei protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Tra i diversi premi che saranno consegnati durante quest’edizione, ritorna lo storico premio ideato dal giornalista Antonello Sarno e dedicato al maestro Nanni Loy, uno dei registi più interessanti e visionari della nostra tradizione cinematografica e televisiva. Verrà altresì assegnato il Premio in onore di Pietro Coccia, il più noto fotografo del cinema italiano e grande amico del Festival.

Confermata la vicinanza alle donne, si rinnova la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, associazione no-profit nata negli anni ‘70 negli USA e arrivata in Italia nel 2018, dove è diventata un punto di riferimento nel settore audiovisivo e media. In questa occasione, Women in Film, Television & Media Italia presenterà al pubblico del Festival alcuni cortometraggi.

Intesa Sanpaolo sostiene il Filming Italy Sardegna Festival sin dai primi anni e attraverso il Desk Media e Cultura si impegna a favorire il consolidamento di una solida industria audiovisiva italiana accompagnando il settore verso uno sviluppo internazionale, comunicando e valorizzando i progetti in ambito cinematografico e sostenendo la crescita economica delle filiere dirette ed indirette connesse all’intero settore audiovisivo.

Anche quest’anno, il maestro orafo Gerardo Sacco, con l’estro e lo stile unico che lo contraddistinguono, realizzerà in esclusiva i premi per il Festival.

Filming Italy Sardegna Festival si avvale anche quest’anno della partnership con Italy for Movies (www.italyformovies.it), il portale delle location e degli incentivi alla produzione realizzato da Cinecittà in collaborazione con Italian Film Commissions e coordinato dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del MiC. Il portale, disponibile anche in versione app scaricabile sugli store digitali, fornisce tutte le informazioni utili su location e incentivi disponibili per chi vuole girare in Italia il proprio film, oltre a notizie di settore e tantissime curiosità e suggerimenti di viaggio per gli appassionati che vogliono visitare i luoghi dei film.

Per le tematiche inerenti e collegate alla salvaguardia ambientale, Filming Italy Sardegna Festival rinnova anche la sua collaborazione con FareAmbiente, movimento ecologista europeo per lo sviluppo sostenibile, di cui è presidente il filosofo Vincenzo Pepe.

Tanti i personaggi presenti in Sardegna durante le otto edizioni precedenti: Harvey Keitel, Elena Sofia Ricci, Elizabeth Olsen, Heather Graham, Valeria Golino, Vanessa Hudgens, Claudia Gerini, Marta Nieto, Martina García, Rachel Brosnahan, Darko Perić, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Sabrina Impacciatore, Gianmarco Tognazzi, Can Yaman, Donatella Finocchiaro, Julie Taymor, Josh Hartnett, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Winston Duke, Édgar Ramírez, Anne Parillaud, Kabir Bedi, Maxi Iglesias, James Franco, Cuba Gooding Jr., Regina King, Justin Hartley, Annabelle Belmondo, Brie Larson, Colman Domingo, Bo Derek, Rosario Dawson, Matt Bomer, Patricia Arquette, Harvey Keitel, Katie Holmes, Ioan Gruffudd, Dolph Lundgren, John David Washington, Alexandra Daddario, Gemma Arterton, Carla Gugino, Iain Glen, Joe Cortese, Massimo Ghini, Rocío Muñoz Morales, Teresa Saponangelo, Euridice Axen, Marcello Fonte, Giuseppe Zeno, Jasmine Trinca, Filippo Nigro, Massimiliano Bruno, Antonia Liskova, Sarah Felberbaum, Carlotta Natoli, Giulio Scarpati, Nina Zilli, Adriano Panatta, Giuseppe Maggio, Tosca, Roberta Giarrusso, Lina Sastri, Remo Girone, Giulia Bevilacqua, Daniele Pecci, Margareth Madè, Susy Laude, Dino Abbrescia, Adolfo Margiotta, Elisa Amoruso, Francesca Archibugi, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Matt Dillon, Isabelle Huppert, Carol Alt, Ilenia Pastorelli, Toby Jones, Eva Longoria, Joaquim de Almeida, Michele Placido, Catrinel Marlon, Cristina Comencini, Joanne Froggatt, Paolo Genovese, Sylvia Hoeks, Paola Minaccioni, Maria Sole Tognazzi, Marta Milans, Violante Placido, Ficarra e Picone, Gabriele Muccino, Marisa Tomei, Arisa, Giorgio Pasotti, Nat Wolff, Darren Criss, Lola Ponce, Melissa George, Jesse Williams, Stefania Spampinato, Martina Colombari, Erin Richards, Patricia Arquette, William Baldwin, Enrico Brignano, Isabella Ferrari, Christopher Walken, Dennis Quaid, Daniela Melchior, Alessandro Nivola, Emile Hirsch, Emmanuelle Béart, Clotilde Courau, Dominc West, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Charlie Murphy, Jean-Paul Salomé, Nasim Eshqi, Matteo Garrone, Francesca Chillemi, Fausto Brizzi, Gabriele Lavia, Lodo Guenzi, Volfango De Biasi, Ricky Memphis, Ilaria Spada, Marco Bocci, Pietro Sermonti, Martina Stella, Ambra Angiolini, Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Neri Marcorè, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Antonio Catania, Giampaolo Morelli, Pio & Amedeo, Ludovica Martino, Lillo, Diana Del Bufalo, Giacomo Giorgio, Fabio Troiano, Margherita Mazzucco, Francesco Centorame, Ema Stokholma, Edoardo Pesce, Aurora Giovinazzo, Giulio Beranek, Dolcenera, Bianca Atzei, Gia Coppola, Simon Baker, Fran Drescher, Jane Seymour, Sarah Michelle Gellar, Luke Wilson, Melissa Roxburgh, Joe Manganiello, Karen Pittman, Mischa Barton, Ezra Miller, Cheryl Hines, Tati Gabrielle, Olivia Holt, Pom Klementieff, Peter Chelsom, Tom Glynn-Carney, Missi Pyle, Nathalie Emmanuel, Samuel Arnold, Chiara King, Andy Serkis, Alex Wolff, Catherine Rose Young, solo per citarne alcuni.