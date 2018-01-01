Pesce ombra in pentola

Pesce pilota, pesce ombra, fanfano, fanfulo (in siciliano). Chiamatelo come volete, ma di sicuro vale sempre la pena portarlo in tavola e assoporarne le delizione e delicate carni.

Scientificamente fa parte della famiglia dei Carangidae, quella alla quale fanno parte la ricciola, la leccia stella, il sugarello. Quindi la specie spazia tra pesci di grossa, media e piccola dimensione, più o meno tutte pregiate e ricercate dai pescatori, sia professionisti che sportivi.

Il pesce pilota ha la caratteristica di accompagnare grandi predatori, quali squali, cetacei, tartarughe e addirittura, imbarcazioni. Il suo obiettivo è di procurarsi il cibo facilmente, aspettando gli avanzi che pesci predatori gli lasciano dopo un lauto pasto.

In Sicilia questo pesce è associato alla pesca della lampuga, entrambi catturati con la tecnica dei cannizzi. In pratica vengono ancorate delle piattaforme galleggianti realizzate con le canne. Questi pesci hanno l’abitudine di posizionarsi sotto in cerca di ombra (uno dei motivi che giustifica il nome). I pescatori calano le reti attorniando i branchi, catturando spesse volte sia il pesce ombra che le lampughe.

Dopo questa premessa, passiamo alla nostra ricetta. Di facile realizzo, il risultato è degno dei migliori risultati ottenuti utilizzando quelli che, nell’idea comune, vengono considerati pesci più nobili, sicuramente più costosi.

INGREDIENTI per 2 persone

2 pesci ombra di buona pezzatura (almeno 300 grammi ciascuno)

una grossa cipolla

olive bianche denocciolate

una manciata di capperi

4 pomodorini pachino

olio

vino bianco

PROCEDIMENTO

Pulire accuratamente i pesci sventrandoli, si possono a scelta lasciare interi o ricavarne 4 filetti, non occorre squamarli essendo gli stessi ricoperti da una pelle sottile. In un ampio tegame versare un cucchiaio di olio e uno di vino bianco. Soffriggere la cipolla sminuzzata, aggiungendo le olive e i capperi. Far rosolare, quando la cipolla si sarà amalgamata con le olive e i capperi, aggiungere i pomodorini tagliati in quattro parti.

Adagiare i pesci sul soffritto, salare e aggiungere 2 bicchieri d’acqua. Far cuocere con coperchio a bassa temperatura per 30 minuti, aggiungere acqua se eccessivamente evaporata.

Impiattare e ricoprire i pesci con il sughetto di cottura. Si possono aggiungere prezzemolo e pepe nero.

Vino abbinato

Passuluna Bianco

IGT Terre Siciliane

Preparazione soffritto