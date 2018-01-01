Pesce castagna al forno

Per iniziare a descrivere questo pesce, bisognerebbe soffermarci sui vari nomi dialettali che lo caratterizzano. Non che gli altri pesci non possano vantare questa particolarità regionale, ma il pesce castagna racchiude un corollario di definizioni, a volte, davvero contrastanti.

In ambito della stessa regione, addirittura, può vantare diversi modi per identificarlo. Ad esempio, in Liguria, a Genova è chiamato Rundanin, mentre ad Imperia è conosciuto col nome Castagnolla. In Sicilia, invece, in quasi tutte le province è chiamato Pesce Luna, per la sua forma arrotondata, ma nel trapanese Saracu Imperiale.

Riguardo il nome, poi, possiamo aggiungere che in Veneto, il nome di Orata Bastarda (Ociada bastarda, in dialetto) riesce a confondere ancora di più le idee, se ce ne fosse il bisogno.

Passiamo quindi alla ricetta, premettendo che la magrezza di questo pesce e il suo sapore molto delicato, consente di sbizzarrirsi in cucina per ottenere i sapori più accattivanti.

INGREDIENTI

Un pesce castagna di circa 1 chilo

una cipolla di medie dimensioni

uno spicchio d’aglio

una o due patate

qualche pomodorino pachino

olio

sale e pepe

vino bianco

volendo, si può aggiungere qualche oliva verde

PROCEDIMENTO

Pulire accuratamente il pesce, eliminando tutte le interiora. Introdurre un rametto di rosmarino e uno spicchio d’aglio nella pancia. In una teglia capiente, con il fondo avvolto da carta da forno, versare un filo d’olio sul quale vanno aggiunte la cipolla tagliata a fette e le patate anch’esse tagliate a fettine sottili. Aggiungere i pomodorini tagliati a metà, un pizzico di sale e il pepe. Versare un bicchiere d’acqua ed infornare a 180° per circa 20 minuti. Quando le patate risulteranno sufficientemente ammorbite, utilizzando una forchetta per la verifica, deporre il pesce sul letto di patate e cipolla, aggiungendo un po’ di vino bianco. Far cuocere per altri 20 minuti e, a cottura finita, con un cucchiaio versare il sughetto che si sarà formato sul pesce. Per una cottura più "umida", si può coprire il pesce con un foglio di carta d’alluminio.

VINO ABBINATO

Tinchitè Terre Siciliane IGT Feudo Arancio