Persone: Milena Privitera, giornalista Taormina Arte

La Redazione di Girodivite si unisce al dolore per la scomparsa di Milena Privitera, addetta stampa di Taormina Arte, con la quale abbiamo avuto l’onore di ricevere supporto, gentilezza e disponibilità, nelle svariate occasioni che il nostro lavoro si è incrociato con il suo.

Sempre cortese e risolutiva, ci ha riservato sempre un trattamento speciale, sia mettendoci a disposizione gli accrediti stampa per gli svariati eventi culturali organizzati a Taormina, sia indirizzandoci verso i contatti degli organizzatori degli stessi.

Una grave perdita per il mondo culturale della Riviera Jonica messinese, che lascerà un vuoto di competenza e professionalità che, negli anni, ha messo a disposizione dell’informazione, della promozione e della diffusione delle nobili arti, in tutte le loro sfaccettature.

Un abbraccio sincero alla sua memoria, da parte dei nostri redattori. Vogliamo mantenere vivo il suo ricordo con questa immagine, che la ritrae durante il giro di presentazioni del suo libro "La Sicilia nel cuore" nel 2019, sorridente e attaccata alla sua terra, alla quale ha donato tutta se stessa.