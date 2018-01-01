Persone: Luigi Solarino, ambientalista

Luigi Solarino, morto a 91 anni il 26 marzo 2026 all’Ospedale di Avola, è stato uno storico ambientalista di Augusta. Operò assieme a Giacinto Franco e a don Palmiro Prisutto, tutti attivi attorno alla tragica situazione esistente attorno agli stabilimenti del petrolchimico di Priolo.

Il professore Luigi Solarino, già docente di Chimica Industriale all’Università di Catania e presidente dell’associazione "Decontaminazione Sicilia", è stato attivo nella città di Augusta (Siracusa) e provincia per tantissimi decenni. Il funerale sabato 28 alle ore 10:30 nella chiesa di Cristo Re.

Attraverso lettere aperte ai vari sindaci e consiglieri comunali di Augusta (e non solo) e grosse battaglie ambientaliste Solarino ha sempre espresso forti preoccupazioni riguardo la realizzazione di un deposito di GNL (gas naturale liquido) nella rada di Augusta, da lui definito tecnicamente un rigassificatore ad alto rischio. Grazie ai referendum di Priolo e Melilli un altro rigassificatore della Jonio Gas (Erg-Shell) su cui è sempre prevalso un NO condiviso da parte di migliaia di cittadini, quella "bomba" in un’area industriale insicura, venne bocciata definitivamente anche grazie alle sue battaglie.

Altre lotte del prof. Solarino sono state per l’ampliamento della capacità di incenerimento dell’impianto GESPI e per le problematiche relative alla depurazione delle acque reflue. Alla sua famiglia, e soprattutto al figlio Giuseppe, valente giornalista, vanno le nostre sincere condoglianze [1].

Luigi Solarino e Giacinto Franco furono a lungo impegnati per Augusta non solo sul versante ambientalistico come studiosi, ciascuno per la propria parte e con le proprie competenze, ma anche sotto il profilo dell’impegno politico, tanto d’aver fondato il movimento cittadino “Augusta agli augustani”, per poter dare un contributo più diretto e incisivo nella gestione della cosa pubblica a favore, appunto, della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Luigi Solarino merita d’essere ricordato per le sue continue battaglie contro ogni tipo d’inquinamento: dall’impegnativa battaglia di decenni fa contro il progetto del depuratore a Punta Carcarella a quelle recenti, durante la sindacatura pentastellata, contro i possibili danni che le antenne 5G potrebbero arrecare alla salute umana a quelle, più recenti, durante l’attuale amministrazione, quando espresse la ferma contrarietà alla localizzazione nella rada di Augusta di un deposito di Gnl [2].

La redazione di Girodivite esprime il proprio dolore e cordoglio per la famiglia.