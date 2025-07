“Passi, parole e musiche per la Pace”, l’Abruzzo si ritrova a Bussi sul Tirino

“Le guerre sono tutte sbagliate, sono il fallimento dell’ intelligenza e del ragionamento dell’uomo. Per questo è importante esserci, perché la Pace non solo si predica, la Pace si pratica”.

Passi, parole e musiche per la Pace è l’appuntamento in programma a Bussi sul Tirino (Pescara), domenica 20 luglio. Una significativa iniziativa ideata e dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Help senza confini, per ribadire un “no” a tutte le guerre e per promuovere i valori della pace e dell’amicizia tra i popoli.

È il commento di Francesco Barone, ambasciatore di Pace e autore di 62 missioni umanitarie in Ruanda, Burundi, Senegal e Congo. Il raduno è in programma al Parco Quercia Rossa alle 9 e la marcia partirà alle 9.30. Alle 11 è previsto un momento di riflessione in sala Consiliare con tavola rotonda e letture a tema della pace a cura dei bambini. Alle 21 è prevista l’inaugurazione della Gradinata della Pace, a seguire musica con la Smart Band. Alla giornata parteciperà il giornalista Fabio Iuliano con alcuni brani a tema per chitarra e voce.

Foto di Candice Seplow su Unsplash