Palazzolo Acreide, 6 marzo 2026: "Fagocitati" di Fabio Monreale

BCsicilia – Comune di Palazzolo Acreide - Natura Sicula

Presentazione del libro "Fagocitati" di Fabio Monreale

Venerdì 6 marzo 2026 ore 18.00

Palazzo di Città Palazzolo Acreide

Saluti istituzionali: Sindaco Salvatore Gallo, Assessore alla cultura Nadia Spada

Introduzione di Luigi Lombardo - Dialoga con l’autore Ornella Valvo

“Fagocitati” è un grido d’ allarme e un memoriale che riporta alla luce uno dei crimini più silenziosi e devastanti: la lenta distruzione del patrimonio storico, paesaggistico e naturale del Sud-Est siciliano. Con una ricerca attenta e sentita, Fabio Monreale racconta più di trenta storie in cui la bellezza di monumenti, paesaggi e luoghi naturali è stata ferita o cancellata. L’autore guida il lettore in un viaggio difficile ma necessario tra i segni lasciati da uno sviluppo che ha inghiottito l’identità del territorio, sostituendo antiche meraviglie con strutture moderne e spesso anonime. Il libro è una denuncia del disinteresse e dell’inerzia che hanno permesso tutto questo, e un invito a non lasciare che ciò che resta faccia la stessa fine per continuare a difendere la Bellezza del nostro territorio

Fabio Monreale Guida naturalistica, formatore, educatore, presidente dell’associazione Natura Sicula, appassionato di fotografia, naturalistica e autore di diverse pubblicazioni tra cui La via del carrubbo (2003), Alberi monumentali della Sicilia (2007), I boschi di Buccheri (2008), Vendicari (2014), Tonnare di ritorno (2009- 2021), Piante spontanee alimentari in Sicilia (2025).