Offerti 22,5 milioni di euro per acquistare La Stampa

SOCIAL: CROLLO PER FERRAGNI – Secondo quanto riportato da Arcadia, in due anni Instagram ha fatto registrare una perdita complessiva di 1.6 milioni di follower (seguaci), mentre TikTok è cresciuto di ‘solo’ 200 mila nuovi follower. Dal 2023 al 2025, poi l’impegno di Instagram è crollato dal 2,9 allo 0.56% mentre le interazioni totali sono scese da 311.7 milioni a 58.2 milioni.

REPUBBLICA: 50 ANNI – Alla presenza del presidente Mattarella, si è inaugurata il 14 gennaio scorso, la mostra fotografica dedicata a Repubblica. Era presente anche chi l’ha venduta ai greci, John Elkann. All’esterno del Mattatoio (dove è stata inaugurata la mostra), una cinquantina di giornalisti con striscioni con scritte come «La Repubblica siamo noi» ed «Elkann non è la tua festa!!». I lavoratori hanno comunicato che «La presenza di John Elkann oggi alla festa di Repubblica è un vergognoso schiaffo in faccia a Repubblica e alle sue lavoratrici e lavoratori. Siamo stati lasciati fuori dalla inaugurazione della mostra al mattatoio per i 50 anni dalla fondazione di Repubblica. Quindi chi vuole disfarsene è dentro a festeggiare, chi Repubblica la fa ogni giorno è fuori alla stregua di fastidiosi disturbatori. Probabilmente per non infastidire un editore che non si è mai degnato di incontrare le rappresentanze sindacali nel pieno della vertenza per la cessione di Gedi. Ribadiamo ciò che abbiamo scritto nei nostri striscioni: la Repubblica siamo noi, Elkann non è la tua festa».

LA STAMPA – Andrea Iervolino, imprenditore cinematografico, ha presentato un’offerta formale da 22,5 milioni di euro per acquistare La Stampa. La proposta, inviata il 12 gennaio a John Elkann (Exor) e Paolo Ceretti (Gedi) tramite la società TAIC Funding LLC, è stata rifiutata. Per il quotidiano torinese Gedi ha deciso di trattare esclusivamente con Nem e SAE.

AUDIOLIBRI A TUTTO SPRINT – A quanto si apprende da Audible Compass 2025, oltre il 70% dei cittadini in Italia, Francia, Spagna e Germania ascolta regolarmente contenuti sonori. Una pratica ormai consolidata, cresciuta nell’ultimo anno fino a portare i Paesi più attivi a una media di quasi quattro titoli audio al mese, mentre Italia e Spagna si attestano su oltre tre audiolibri mensili. Sempre secondo la società d’indagine, le preferenze dei lettori vanno al mistero e al thriller. Seguono poi fantascienza e crime. Per quanto riguarda più precisamente l’Italia, essa si differenzia per una caratteristica unica: la narrativa letteraria mantiene un ruolo di primo piano, raggiungendo quasi il 46% delle preferenze e affiancando i generi noir. A differenza di Germania e Spagna, dove l’audiolibro è spesso associato ai momenti che precedono il sonno, nel nostro Paese le storie in cuffia accompagnano l’intera giornata, diventando parte delle routine quotidiane come strumento di relax e apprendimento. Contrariamente ai timori di concorrenza tra formati, ascolto digitale e lettura tradizionale si rafforzano a vicenda. La maggior parte degli utenti italiani ha letto almeno un libro cartaceo nell’ultimo anno e due terzi dichiarano di acquistare la versione stampata di un’opera scoperta in audio. La classifica dei titoli più ascoltati su Audible.it nel 2025 conferma questa tendenza, con L’anniversario di Andrea Bajani, letto da Luigi Lo Cascio, e i lavori di Milena Palminteri e Joël Dicker ai primi posti. Il successo di autori come Gianrico Carofiglio e la costante popolarità di saghe come quelle di J.K. Rowling e Tolkien dimostrano che qualità narrativa e forza interpretativa restano gli elementi chiave di un settore che continua a ridefinire i confini dell’intrattenimento contemporaneo.

NUOVO QUOTIDIANO IN EDICOLA – Un nuovo quotidiano ha fatto la sua apparizione. Si tratta di italypost. Subito sotto la testata si legge: «Il quotidiano che racconta il futuro di imprese e territori». Tabloid di 32 pagine, 8 pagine intere di pubblicità, una di autopromozione (al sabato “L’indice dei libri”) e quattro “piedi” di pagina (in fondo pagina). Nel suo editoriale, il direttore Filiberto Zovico traccia il profilo del nuovo quotidiano: «L’Italia è una Repubblica fondata sulle imprese», in quanto «sono le imprese a creare lavoro, ricchezza, coesione sociale e crescita economica e culturale». Ma, «sia chiaro, non diamo vita a un quotidiano per dare vita a una nuova retorica sulle virtù delle imprese», anche perché – chiarisce l’editoriale – «non tutte rappresentano esempi virtuosi. Alcune sfruttano il lavoro invece di valorizzarlo, altre cercano protezioni pubbliche invece di competere sul mercato, altre abbandonano la propria missione industriale per rincorrere la finanza. Ci sono infine imprese che fanno bella mostra di valori solo in superficie», altre, «ormai troppe, sia a nord sia nel sud, colluse con la mafia». Per il momento il giornale va in edicola in Emilia-Romagna, in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto. ItalyPost, la società che edita il quotidiano, è poi azionista al 51%della società Index srl che pubblica L’Indice dei Lettori, il più autorevole mensile italiano di critica letteraria, con il quale organizza il Festival de L’Indice, i Club dei Lettori e molte altre iniziative tese a favorire la lettura: e al 44% di Post Eventi, la società del Gruppo Nem che edita in Veneto e Friuli i sei giornali acquisiti da Gedi nel 2023 (ex Gruppo Espresso) e in corsa per acquisire anche La Stampa di Torino e che promuove una serie di Festival a livello nazionale.

PERQUISITA ABITAZIONE GIORNALISTA WASHINGTON POST – L’FBI ha perquisito mercoledì mattina l’abitazione in Virginia di Hannah Natanson, giornalista del Washington Post, sequestrando un telefono, i computer portatili personale e aziendale ed uno smartwatch. Alla giornalista sarebbe stato detto di non essere l’obiettivo dell’indagine e di non essere accusata di alcun reato. La perquisizione si colloca all’interno di un’inchiesta su un consulente esterno del Pentagono, Perez-Lugones ed in particolare, secondo il WP, sui documenti rinvenuti nel suo portavivande e nel seminterrato della sua abitazione, come risulta da una dichiarazione giurata agli atti dell’FBI. L’episodio si inserisce un clima di rapporti difficili tra il Washington Post e l’amministrazione Trump. Negli ultimi mesi il quotidiano ha perso oltre 200.000 abbonati dopo la decisione del suo proprietario, Jeff Bezos, di impedire al giornale di sostenere Kamala Harris alle elezioni presidenziali del 2024 nel tentativo di preservare l’indipendenza editoriale. In un approfondimento del Guardian, firmato da Seth Stern e Chip Gibbons, il raid dell’FBI nella casa della reporter e l’arresto della sua presunta fonte segnano una nuova escalation nella repressione della stampa negli Stati Uniti. Secondo i due giornalisti, si tratta, infatti, del risultato di decenni di arretramento della libertà di stampa a livello federale e locale, culminati nell’uso sistematico dell’apparato di sicurezza nazionale contro giornalisti e whistleblower. (Una persona, spesso un dipendente, che segnala illeciti, irregolarità o comportamenti non etici scoperti all’interno della propria organizzazione pubblica o privata, per tutelare l’interesse pubblico, prevenire danni e promuovere trasparenza, rischiando spesso ritorsioni ma beneficiando di tutele legali sempre maggiori).

NUOVA INIZIATIVA DI SALLUSTI – Ha debuttato martedì 20 gennaio, PoliticoQuotidiano.it la nuova iniziativa editoriale di Alessandro Sallusti ex direttore de il Giornale e Libero. Così spiega l’iniziativa Sallusti: «È arrivato anche per me il momento di lasciare il vecchio porto della carta stampata – al quale devo molto – e navigare nel grande mare del web… Non smetterò di scrivere ma per raggiungervi è necessario utilizzare anche i vostri strumenti preferiti, quelli con cui, tassello dopo tassello, costruite le vostre idee e vi orientate nella moderna babele dell’informazione. Dialogheremo di politica, rifletteremo sui grandi e piccoli fatti quotidiani e proveremo a immaginare un futuro migliore».