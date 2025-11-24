Non dimenticare mai di camminare

Ormai è una moda: i medici dicono agli anziani che devono camminare. Che sia per via del traffico? Durante le mie passeggiate, ho visto persone allucinate che erano attrezzate per affrontare le maratone più impegnative (comprese fasce, cuffiette per la musica e occhiali a specchio) che, se avessero camminato, sarebbero andate più veloci. Poi mi è capitato di vedere correre come il vento atleti veri come Yeman Crippa, sulle rive dell’Adige. Tutti hanno una ricompensa per i loro sforzi. Ma il premio più ambito qual è? La sopravvivenza.

«Quando un uomo o una donna muoiono va in rovina un mondo intero, il mondo che quella persona conosceva, e nel quale credeva. Pensaci, ci sono miliardi di esseri umani sulla terra, e ognuno di loro ha un mondo intero dentro» [1].

Tutti i racconti, così come tutti i romanzi e i film tratti o ispirati da Stephen King vengono definiti come horror e siamo ormai abituati a considerare tutto ciò con una smorfia di noia mista a terrore, senza accorgerci di quanto la realtà abbia reso attuali i suoi temi. Ma quanti soldi farà questo scrittore e poi li scrive tutti lui o ha dei ghost alle sue spalle?

L’ambientazione di The Long Walk, anche se girato nella regione canadese di Manitoba, ricorda il profondo Midwest, quello aggrappato alle vesti di Trump per ricucire una profonda crisi che sta sgretolando la democrazia più longeva al mondo.

«- E di Trump lo sapeva? -

- Oh! Quando è saltato fuori quell’imbecille -» [2]

Il premio per chi vince: un milione di dollari e la fama di essere il pioniere della rinascita del paese.

The long walk

Film e romanzo si intrecciano e, se anche le grinfie del re dell’horror graffiano il lettore con sapiente precisione, anche il film non è da meno. A una visione superficiale, tutta la parte centrale risulta abbastanza noiosa e assolutamente abbandonata al turpiloquio più rivoltante ma se prestassimo maggiore attenzione potremmo capire che tutto ciò rende il film assolutamente attinente alla nostra realtà. Non faccio fatica a immaginare che i giovani americani si esprimano in quel modo. D’altronde anche molti giovani italiani fanno lo stesso.

Obiettivamente traccia le linee di un futuro distopico ma non troppo lontano e lo si avverte nelle motivazioni del gioco che vengono espresse dal maggiore in modo magistrale e, più o meno, suonano così: solo uno vincerà, gli altri periranno ma c’è bisogno di coraggio per far tornare il paese alla prosperità; è con giovani come voi che il GDP (PIL) tornerà a crescere e la nostra nazione resterà sempre più grande, rimarrà la prima; fate il vostro dovere fino in fondo e sarete i primi nella società.

Ancora, l’ambientazione di The Long Walk è disarmante: qualcuno trova interessante vedere questi giovani andare incontro, quasi inconsapevoli, a un destino tragico senza avere la coscienza di potersi ribellare per costruire un futuro migliore. La famiglia è un pericoloso diversivo che rischia di sfociare nella tragedia: sembra quasi che la famiglia debba avere un’influenza assolutamente irrilevante sul destino dei propri figli. Ciò che conta è il sistema che forgia le nuove generazioni verso la rinascita economica e quella del potere precostituito. Il concetto di bene e male stanno sfumando mentre le persone si affrettano ad accumulare più soldi possibile.

L’estraniamento dalla realtà e il premio che si concretizza nella salvezza ricordano pallidamente la Salvezza cristologica. Invece il pervicace tentativo di Trump (ma anche di Salvini e di altri) di sbandierare la religione a loro favore e di sostenere come sia la via da seguire, aprono la strada al destino manifesto dell’umanità. Sull’altare del Manifest Destiny gli U.S.A. hanno compiuto le più orrende stragi ma hanno voluto condirle di paternalismo retorico per poter continuare a seguire quello che definirei il loro Totem, il loro Moloch, a cui sacrificare anche la propria vita. La divinità cananea riporta alla mente la Geenna e là, come ormai anche qua, «sarà pianto e stridore di denti», da qualunque punto di vista la si guardi.

Hollywood ormai mostra un panorama scadente e i film di cassetta, a volte, sono solo film di propaganda spudorata (un esempio su tutti Superman, l’ultimo della saga, quello di quest’anno che non avuto nemmeno la fantasia di creare un sottotitolo, per distinguerlo dagli altri). Il cinema italiano sembra invece cercare uno stile di qualità, una via che meglio qualifichi la nostra cultura. Gli interpreti sono di grande spessore e prova ne sia che, spesso, vanno a recitare oltreoceano. Ma la politica al potere nel bel paese, sembra faccia un ulteriore tentativo di smantellarlo.

Anche se il film The Long Walk non è entusiasmante, accende delle lucine di allarme nella nostra mente. Ma se il prezzo da pagare è troppo alto, non ci resta altro che fare delle lunghe passeggiate, sperando che la tempesta perfetta finisca presto. Sarebbe il nostro premio per la costanza e tenacia che ci contraddistinguono.

Il racconto e il film The Life of Chuck (2024) sono una specie di sinfonia lirica dei giorni nostri, in cui si intreccia anche un ballo sfrenato pieno di vigore e nostalgia. Non c’è nulla che possa far pensare all’horror e anzi sembra quasi un inno alla vita che va incontro alla fine ineluttabile. Non ho spoilerato nulla anche perché entrambi iniziano la narrazione dalla fine, dal terzo capitolo della storia. Nel secondo atto, il ritmo della batteria si fa sempre più travolgente per due sconosciuti che si ritrovano a far spettacolo, ballando elegantemente per strada. Il frenetico ritmo sembra essere il viatico per un movimento suadente e vagamente erotico che permette un’estraniazione, una pausa ricercata da due vite grige e deludenti che sono però in grado di generare entusiasmo nei passanti, anche loro sfuggenti alla loro monotona routine.

Qualcuno che, come me, ha i capelli imbiancati si ricorderà il mitico film di Sydney Pollack [3] che non mi lasciò tranquillo per settimane, anche se oggi la situazione di crisi è molto più profonda per il paese della bandiera a stelle e strisce. Nel romanzo del 1935, da cui fu tratto il film, la crisi era quella della Grande Depressione da cui gli Stati Uniti emersero con il New Deal che fu foraggiato dal riarmo e dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Qui la situazione è profondamente differente e, sia nel libro sia nel film, si tratta di uscire da una crisi molto più strutturale che mina le stesse fondamenta del capitalismo.

La crisi di oggi è sistemica e più profonda di quella degli anni Trenta. Sembra che l’unico antidoto alla tragedia sia la violenza e che i più deboli, gli emarginati verranno eliminati. Che sia una gara di ballo (il film è del 1969: le proteste giovanili e la crisi della guerra in Vietnam stavano suggerendo che qualcosa non andava per il verso giusto) o una maratona a eliminazione di vite, poco importa, ciò che comunque conta di più è uscirne vivi. Jane Fonda griderà: «Sono stanca di perdere!». Però non riuscirà a non morire tragicamente.

Con il ballo spietato del film di Sydney Pollack, il premio finale era la possibilità di uscire dalla povertà e da situazioni insostenibili, con The Long Walk (il riferimento alla Cina di Mao mi sembra puramente casuale, in relazione all’uscita del libro nel 1979, mentre per il film di oggi forse non è tanto casuale) invece il premio finale è il coronamento di una giovane vita alla sua dedizione per la patria. Anche se non vi svelerò il finale, questo è un film di denuncia per le atrocità che si stanno compiendo, in una società come quella americana, e per l’affermazione del sovranismo che sembra essere l’unica via di fuga da un presente in profondo declino. Smussando le esasperazioni statunitensi, non possiamo certo dire che la situazione italiana ed europea siano molto più floride. Come dire che, se i nostri sforzi di supremazia democratica nel mondo e di egemonia economica globale non hanno dato i risultati sperati, dobbiamo aggrapparci alla violenza suprematista come unica arma per risorgere più grandi e più forti di prima.

Odio ballare ma prometto di non voler più dimenticare di camminare.