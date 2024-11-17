Niscemi, motociclisti e appassionati d’auto d’epoca uniti per la solidarietà

Circa 500 motociclisti, provenienti da ogni angolo della Sicilia, hanno risposto all’appello lanciato dal Moto Club Desmo di Niscemi e dall’associazione Angeli in Moto, trasformando una passione sportiva in un atto umanitario di grande impatto.

La comunità niscemese, ferita dalle recenti e drammatiche vicende legate alla frana che ha messo in ginocchio il territorio, ha ricevuto un segnale forte di vicinanza. Oltre alle moto di ogni cilindrata, la colonna della solidarietà ha visto la partecipazione di appassionati di auto d’epoca: una carovana di vecchie Renault 4 e furgoni è giunta in città con i bagagliai carichi di derrate alimentari e prodotti di prima necessità.

"Le persone hanno bisogno di sentire che non sono sole," si sente tra le testimonianze raccolte sul posto. La consegna dei beni materiali è stata accompagnata da sorrisi e parole di conforto, elementi fondamentali per una popolazione che sta affrontando un momento di profondo disagio.

Tra i protagonisti dell’iniziativa anche la delegazione di “Angeli in Moto”, un’associazione nazionale che conta oltre 700 volontari. Coordinati da Orazio Raciti, presidente della sezione Sicilia, i volontari sono arrivati da Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e altre zone della Sicilia.

Non è la prima volta che questi "centauri del bene" intervengono in scenari di crisi: la loro storia parla di missioni di supporto già dai tempi del terremoto dell’Aquila. "Siamo sempre pronti ad aiutare il prossimo e a portare un po’ di sollievo a chi affronta momenti difficili," ha dichiarato Raciti, sottolineando come la solidarietà non abbia confini o esclusive.

L’evento, denominato "In Moto per Niscemi", è stato organizzato da Massimo Lo Monaco, presidente del Moto Club Desmo, in collaborazione con Sandro Pisana e Orazio Raciti. La massiccia partecipazione, che ha visto anche una nutrita presenza di donne motocicliste, segna una tappa importante per la rinascita della zona.

"Oggi non è una festa, è una colonna di solidarietà," ha spiegato Lo Monaco. Sotto un sole splendente, l’iniziativa è stata interpretata dai cittadini come un segnale di speranza: un nuovo inizio di vita per tutta Niscemi, che oggi si sente meno isolata grazie alla generosità che corre su due e quattro ruote.

Link video: Kalatnews - foto concesse da Angeli in Moto

https://www.facebook.com/share/p/1AfrnrMwgK/

Niscemi, il cuore della Sicilia corre su due ruote oltre 500 motociclisti uniti per la solidarietà (1)

Niscemi, il cuore della Sicilia corre su due ruote oltre 500 motociclisti uniti per la solidarietà (2)