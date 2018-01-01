Nicosia di Sicilia : un’altra storia

A volte la storia scritta di una città può essere una sequela di informazioni asettiche e acritiche che rappresentano solo uno “sguardo” da cartolina illustrata, una visione edulcorata di un luogo e della comunità che lo abita e che lo ha abitato ieri. Questo libro vuole essere una storia “alternativa” che parla di un’antica città demaniale siciliana, Nicosia, oggi solo una “piccola” realtà urbana incastonata tra le alte colline poste tra gli Erei ed i Nebrodi di un entroterra dimenticato. Tra quei quattro colli che la circondano da secoli e che custodiscono memorie collettive e migliaia di vite vissute all’ombra della rocca posta a Nord Est, si leggerà di baroni e di rivolte, di povertà e di ricchezze, di esecuzioni e di sette segrete, di emigrazione e di memoria cancellata, di statue ritrovate e di libri non letti, di treni mai arrivati e di morti mai commemorati, di declino e di rinascita, oggi come ieri.

Il libro "Nicosia di Sicilia : un’altra storia" di Domenico G. Giaconia, è acquistabile in formato epub in tutti gli store italiani online. In formato cartaceo press, con il sistema del print on demand, presso il nostro shop.

Copertina di Nicosia di Sicilia, di Domenico G. Giaconia

L’autore

Domenico Giuliano Giaconia, 63 anni, ingegnere civile, insegnante di Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado. Nato a Nicosia in provincia di Enna, vive a Gela da un quarto di secolo. Appassionato genealogista, studioso di araldica e curioso indagatore di fatti antichi, si avvicina alla scrittura dopo aver a lungo dedicato il proprio tempo libero allo studio della storia della Sicilia ed in particolare della propria terra natia, antica città dell’entroterra siculo. Non assiduo frequentatore di social network, “postando” occasionalmente delle pillole di storia locale ha, in seguito, sentito il bisogno di trasferire le proprie riflessioni e le sue conoscenze storiche su lavori più strutturati e complessi. E’ alle prime esperienze scrittoriali ed ha in corso di pubblicazione una monografia sull’antica e nobile famiglia Testa all’interno di un lavoro più ampio di ricerca storico-scientifica sui “Fratelli Testa” di Nicosia.