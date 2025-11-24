Nelle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025...

• Puglia: Antonio Decaro (PD, centrosinistra) ha ottenuto circa il 64% dei voti, battendo nettamente il candidato del centrodestra Luigi Lobuono fermo sotto il 30%.

• Campania: Roberto Fico (M5S, sostenuto dal centrosinistra) ha vinto con il 60,6%, superando Edmondo Cirielli (centrodestra) fermo al 35%.

• Veneto: Alberto Stefani (Lega, centrodestra) ha trionfato con il 64,4%, lasciando Giovanni Manildo (centrosinistra) al 28,9%. La Lega ha doppiato Fratelli d’Italia, confermandosi primo partito regionale.

Un dato rilevante è stato il crollo della partecipazione: in media il 43-44% degli aventi diritto, circa 14 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti regionali.

• In Puglia ha votato meno del 30% degli elettori.

• In Campania poco più del 32%.

• In Veneto intorno al 44,6%, con un calo di oltre 16 punti rispetto a cinque anni fa.

• Centrosinistra: conquista Puglia e Campania, confermando la tenuta nel Sud.

• Centrodestra: mantiene il Veneto, rafforzando la propria presenza nel Nord.

Il bilancio complessivo del “midterm” autunnale è di 13 regioni al centrodestra, 6 al centrosinistra e 1 all’Union Valdôtaine.

• Giorgia Meloni ha definito la vittoria di Stefani “frutto della serietà della coalizione”.

• Matteo Salvini ha esultato per il risultato della Lega, che ha superato FdI in Veneto.

• Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno celebrato insieme a Napoli e Bari, sottolineando che “uniti si vince”.

Le elezioni regionali di Puglia, Campania e Veneto hanno confermato le previsioni: il Sud premia il centrosinistra, il Nord resta fedele al centrodestra.

Tuttavia, il dato più significativo è la disaffezione degli elettori, che rischia di diventare il vero protagonista di questa tornata elettorale.