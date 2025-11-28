Napoli, 10 dicembre 2025: presentazione del libro di Antonio Cantaro, "Amato popolo"

“Che male c’è ad amare il popolo? Su coloro che hanno osato porre la scandalosa domanda è da tempo calata l’accusa, considerata infamante dalle caste globaliste che (s)governano il mondo, di populismo. Eppure la sovranità popolare è ciò che rende autentica e vitale la democrazia”

È l’incipit del saggio di Antonio Cantaro "Amato popolo. Il sacro che manca da Pasolini alla crisi delle democrazie", libro che viene presentato a Napoli il 10 dicembre 2025.