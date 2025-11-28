Napoli, 10 dicembre 2025: presentazione del libro di Antonio Cantaro, "Amato popolo"
di Redazione - lunedì 8 dicembre 2025 - 69 letture
“Che male c’è ad amare il popolo? Su coloro che hanno osato porre la scandalosa domanda è da tempo calata l’accusa, considerata infamante dalle caste globaliste che (s)governano il mondo, di populismo. Eppure la sovranità popolare è ciò che rende autentica e vitale la democrazia”
È l’incipit del saggio di Antonio Cantaro "Amato popolo. Il sacro che manca da Pasolini alla crisi delle democrazie", libro che viene presentato a Napoli il 10 dicembre 2025.
- Napoli, 10 dicembre 2025 - presentazione del libro di Antonio Cantaro
- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -