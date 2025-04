Movimento 5 Stelle: Nessuna Candidatura Coerente per la Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Secondo il Movimento, nessuna delle opzioni attualmente sul tavolo rispecchia la loro visione politica, evidenziando una mancanza di idee programmatiche concrete per il futuro dell’ente, in dissesto finanziario dal 2018.

"Non possiamo accettare dichiarazioni generiche su buona gestione e rilancio," affermano i portavoce del Movimento, sottolineando come queste proposte manchino di una visione chiara e strutturata. La critica si estende anche alla natura delle alleanze politiche, definite come un "spettacolo di trasversalità spinta," che mascherano accordi e spartizioni lontani dal mandato ricevuto dagli elettori nei Comuni della provincia aretusea.

L’onorevole Filippo Scerra e Carlo Gilistro hanno espresso chiaramente la loro distanza dalle candidature attualmente proposte. Il Movimento 5 Stelle avrebbe preferito il ricorso ad elezioni dirette, ritenendo che ciò avrebbe evitato la "muscolarità prepotente" di una politica locale che sembra trattare la gestione pubblica come un’occupazione militare delle posizioni amministrative di vertice.

In attesa di ulteriori sviluppi, il Movimento si riserva di valutare nei prossimi giorni la propria posizione definitiva. Tuttavia, il punto di partenza rimane chiaro: una distanza netta dalle candidature attualmente proposte.