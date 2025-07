Montalbano Elicona / Argimusco, 4 luglio 2025: Festival Lirico dei Teatri di Pietra

Venerdì 4 Luglio, ore 19:30

I megaliti dell’Argimusco accoglieranno il concerto "Ode al creato", inaugurazione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra

Musiche di Ritz Ortolani, Franco Battiato, Ennio Morricone

Coro Lirico Siciliano e Orchestra in residence, diretti da Francesco Costa

Tra rocce millenarie avvolte da un silenzio spezzato solo dai suoni degli armenti e dall’ululato del vento, lungo un pianoro dove la terra si unisce col cielo divenendo sentiero sacro, là s’invera un inedito teatro naturale sospeso tra i Monti Peloritani e i Nebrodi: parliamo dell’altopiano dell’Argimusco, perla del territorio di Montalbano Elicona. Sarà questa la sede del gala lirico-corale che segnerà l’avvio della settima edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, il prossimo venerdì 4 Luglio alle ore 19,30.

L’Argimusco, “specchio delle stelle” e crocevia mistico di scienza, astrologia e religione, si trasformerà così in golfo mistico da cui risuonerà un’autentica e suggestiva “Ode al creato”, in linea con l’alta idealità che contraddistingue il programma impaginato dal direttore artistico Francesco Costa. Una celebrazione - attraverso la musica - dell’800⁰ anniversario del "Cantico delle creature" di San Francesco d’Assisi, con una inedita suite a firma di Corrado Neri, ispirata alla stupefacente colonna sonora composta da Ritz Ortolani per la celeberrima pellicola “Fratello sole, sorella luna”, diretta nel 1972 da Franco Zeffirelli.

Il concerto sarà un dialogo tra mito e storia, tra eterno e sacro grazie anche all’accorato omaggio a Franco Battiato ed Ennio Morricone, le cui elegiache melodie accarezzeranno i millenari megaliti creando un portale verso un’onirica dimensione. In primo piano il Coro Lirico Siciliano e l’Orchestra in residence diretti dal maestro Costa, che sottolinea: “Il festival celebra un rito collettivo, un ritorno alle origini. Un ponte tra passato e presente, dove la musica si fa memoria e il mito - finalmente - respira con noi.”

L’evento è frutto di un’importante sinergia. “Un sentito ringraziamento al Coro Lirico Siciliano - dichiara Gaetano Santoro, gestore privato dell’area Argimusco Landowners - che con grande sensibilità ha voluto intraprendere questo virtuoso dialogo tra arte, territorio e tutela ambientale, e al Comune di Montalbano Elicona per aver reso possibile questa sinergia preziosa, esempio di come la collaborazione tra enti pubblici, soggetti privati e realtà culturali possa generare esperienze di alto valore artistico e profondo rispetto per il territorio.”

Dopo la tappa all’Argimusco, l’edizione 2025 si articolerà in oltre quaranta tappe che da luglio a settembre ospiteranno l’inedita e articolata offerta di una kermesse estiva di prestigio internazionale, ormai affermata tra le stagioni di riferimento dell’Isola e del Mediterraneo.

Si conferma quindi una programmazione di alto livello per una manifestazione che continua a riscuotere rilevanti e crescenti successi di pubblico e critica. E promette, ancora una volta, di regalare emozioni uniche in luoghi suggestivi dove, attraverso il sapiente lavoro degli artisti, la leggenda corre verso l’eternità.

Un festival della durata di oltre tre mesi, che approda nei principali parchi archeologici, nei più blasonati teatri antichi e greci ma anche in zone meno note, caratterizzate dalle presenza di tesori di inestimabile pregio che attendono di essere conosciuti e valorizzati.