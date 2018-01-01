Matrimoni, cambi di casacca e bande musicali di contorno

S’infuoca la polemica tra l’ex sindaco Enzo Bianco e il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. Entrambi conoscitori delle dinamiche interne al partito ed esterne in particolare della vita politica catanese.

L’ex sindaco ha mosso una severa critica per l’ambigua politica delle alleanze in questa tornata elettorale, mentre il segretario a sua volta gli ha rinfacciato la presenza nella manifestazione della Lega sul Ponte a Messina. Non era solo presente ma anche ha parlato inneggiando al Ponte come risolutore dei drammi delle due sponde dello Stretto.

Entrambe le posizioni dimostrano che il Partito democratico siciliano è allo sbando perché manca di vita democratica e di guida politica in grado di fare uscire il partito dalle secche dell’immobilismo per farlo vivere in mezzo alla società siciliana. Di farlo vivere e farlo crescere anche nel rapporto con le altre forze politiche del centro sinistra.

Invece si marcia in tutt’altra direzione come dimostrano le ammucchiate in molti comuni dove si va al voto pur di tentare di vincere. Ci sono matrimoni con cambi di casacca da favola e la banda musicale da contorno. Insieme ora, divisi alle prossime elezioni regionali.

Ognuno con i propri santini e il bene proprio in qualche ente pubblico, società partecipata, società di servizi o grande magazzino. La partecipazione al voto crolla anche a causa delle protezioni clientelari e di tante altre cause che riguardano la vita delle persone e delle proprie attività.

Non sempre determinati fenomeni si riescono ad analizzare perché mancano i luoghi del confronto e della discussione. Non essendocene, si priva una determinata soluzione nel guardarsi negli occhi e nella parola. Un esempio per tutti: la campagna referendaria per il NO ha avuto quel notevole successo per la diffusione dei comitati e delle decine di iniziative. Confronti vivi, aperti, partecipati.

Per caso, qualcuno mi saprebbe dire quante assemblee pubbliche si sono tenute per informare della crisi drammatica che ha investito il Comune di Lentini? Una crisi istituzionale preceduta da una crisi finanziaria che ancora non ha trovato soluzione e che dovrebbe trovarla per assicurare il minimo di servizi alla collettività. Altro che fusioni. Chi sarà chiamato ad amministrare l’Ente dovrà sbracciarsi perché la sfida sarà con sé stesso, il modo di governare e di gestire il potere.