Maria Grazia Cutuli - Carlo Casalegno

NOVEMBRE

MARIA GRAZIA CUTULI – Catania 26 ottobre 1962 / Sarobi, Afghanistan 19 novembre 2001

CHI ERA

Catanese, 39 anni, Maria Grazia aveva cominciato la sua carriera nel 1986 nel quotidiano La Sicilia, poi era passata a Sud, un settimanale regionale che si occupava di tv, collegato all’emittente regionale televisiva Telecolor International con cui la Cutuli aveva collaborato. Quindi il trasferimento a Milano per la scuola di giornalismo. L’esame da professionista, l’assunzione a Centocose, poi a Epoca. L’orizzonte del suo interesse non solo professionale, la politica internazionale, la porta in Rwanda – un anno di aspettativa dal giornale – una parentesi di lavoro con l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati. Nel luglio 97 passa al Corriere della Sera, dove sarà assunta nel ’99. Per il Corriere, Mariagrazia faceva l’inviata senza averne la qualifica, che le venne attribuita dopo la morte.

COM’È MORTA

Il suo ultimo scoop – il ritrovamento di un deposito di gas nervino in una base Taliban abbandonata – era apparso sulla prima pagina del Corriere della Sera proprio il giorno della sua morte, avvenuta sulla strada che collega Jalabad a Kabul. L’auto sulla quale Maria Grazia Cutuli viaggiava con tre colleghi – un australiano, uno spagnolo e un afgano – è stata bloccata da un gruppo di uomini armati che prima hanno fatto scendere i giornalisti, poi li hanno uccisi a raffiche di kalashnikov. I quattro corpi sono stati recuperati il giorno successivo.

CARLO CASALEGNO – Torino 15 dicembre 1916 / Torino 29 novembre 1977

CHI ERA

Torinese, partigiano di Giustizia e Libertà, entrò nella Resistenza, occupandosi dell’organizzazione dei giovani e della stampa clandestina, collaborando a Gioventù d’azione e scrivendo opuscoli, sotto gli pseudonimi di Amedeo Ravina e di Andrea Caetani. Tra il 1945 e il 1946 Casalegno fu redattore del quotidiano del Partito d´Azione, GL , fondato da Franco Venturi a Torino il 28 aprile 1945. Qui scoprì la sua vocazione per il giornalismo e cominciò a collaborare a periodici legati alla sua esperienza di azionista come il settimanale Giustizia e libertà (dal 1946 al 1947).

COM’È MORTO

Vice direttore del quotidiano La Stampa, viene colpito il 16 novembre 1977 con quattro colpi di pistola al volto da due killer delle Brigate Rosse nell’androne del palazzo in cui abitava. Muore dopo tredici giorni di agonia. È la prima volta in Italia che i terroristi della stella a cinque punte sparano a un giornalista con la chiara intenzione di uccidere. Da molto tempo Carlo Casalegno era pedinato da Patrizio Peci, Vincenzo Acella, Piero Panciarelli e Raffaele Fiore. A sparare è stato quest’ultimo, con una Nagant 7,62 usata per uccidere anche Fulvio Croce, presidente dell’Ordine degli avvocati di Torino. « Abbiamo giustiziato un servo dello Stato », rivendicarono i terroristi richiamando la sua rubrica “Nostro Stato” sul giornale. A Casalegno il 21 gennaio 2011 è stata conferita la Medaglia d’oro al valore civile alla memoria.​

(notizie tratte da “Ossigeno per l’informazione”)