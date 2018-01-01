Lo streaming video del dibattito di novembre - Fusione Lentini-Carlentini: un mese dopo il dibattito, la scelta per il futuro è ancora aperta

L’evento ha acceso i riflettori su una questione cruciale per l’intera area: l’ipotesi di fusione tra i Comuni di Lentini e Carlentini.

Se l’obiettivo dell’incontro era avviare un confronto aperto e costruttivo, i risultati si sono visti: il dibattito sulla creazione di un unico grande polo territoriale, in grado di affrontare le sfide del domani, non si è mai spento. Durante la discussione dell’8 novembre, sono emersi chiaramente i due fronti principali. I sostenitori della fusione hanno sottolineato i notevoli vantaggi che ne deriverebbero, soprattutto in termini di risorse finanziarie e efficienza amministrativa. La fusione, infatti, aprirebbe le porte a:

• Incentivi Statali e Regionali: Un Comune unico otterrebbe finanziamenti aggiuntivi significativi, erogati per un decennio, essenziali per investimenti e sviluppo.

• Economie di Scala: Si assisterebbe a una razionalizzazione dei costi degli organismi rappresentativi (riduzione di sindaci, assessori e consiglieri) e una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi comunali.

• Maggiore "Peso Politico": Un ente più grande avrebbe una voce più forte nei rapporti con la Regione e il Governo centrale, facilitando l’attuazione di politiche territoriali ambiziose.

Giancarlo Manoli, Presidente associazione Leontinoi

Tuttavia, il confronto ha messo in luce anche le paure e le resistenze di una parte della cittadinanza. La preoccupazione principale resta la perdita di identità storica e culturale dei singoli paesi e il timore che i servizi possano concentrarsi in un unico centro, a scapito delle frazioni più periferiche. Il vero banco di prova, come sottolineato anche dagli esperti presenti, sarà la capacità di progettare un processo di fusione che garantisca la partecipazione e non disperda il senso civico.

A distanza di un mese e con l’anno che volge al termine, l’iter per la fusione, seppur complesso, è in una fase di attesa. La discussione, che in passato ha riguardato anche altre aree della Sicilia e d’Italia, ora richiede un salto di qualità: trasformare il dibattito pubblico in una decisione concreta. La fusione non è solo una questione burocratica o finanziaria, ma una scelta strategica che inciderà profondamente sulla vita di decine di migliaia di residenti. L’attenzione è ora puntata sulle prossime mosse, le quali dovranno definire il percorso che porterà, in ultima analisi, al referendum popolare. Saranno i cittadini, depositari dell’identità territoriale, a dover esprimere il verdetto finale.

Il confronto acceso l’8 novembre è servito a ribadire un concetto fondamentale: per superare l’attuale frammentazione amministrativa e cogliere le opportunità di crescita, è necessario che la classe dirigente locale si scuota e che la cittadinanza partecipi in modo informato. La scelta per il futuro del comprensorio di Lentini e Carlentini non può più essere rimandata.

Giromaker Carmelo Greco